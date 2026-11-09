Lezajlott a nagy tisztogatás a Tisza-kormányzatban, máris megszólalt az új minisztériumi felsővezető: „Köszönöm a bizalmat Magyar Péter miniszterelnöknek” – erre készül államtitkárként
Szabó Tibor, a Tisza politikusának közlése szerint a vidék- és területfejlesztésért felelős államtitkári feladatkört veszi át. A politikus megköszönte Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszternek a szakmai lehetőséget, Magyar Péter miniszterelnöknek pedig a bizalmat.
A kisebb települések problémáit személyes tapasztalatokból ismeri az államtitkár
A képviselő bejegyzésében arról ír, hogy eddig a Vidék- és Településfejlesztési Bizottság elnökeként dolgozott, és saját megfogalmazása szerint a magyar vidék képviseletét korábban is kiemelt feladatának tekintette. Külön hangsúlyozta, hogy zalai, aprófalvas környezetben élve személyesen is ismeri a kisebb települések problémáit és az ott élők elvárásait.
Új tisztségében elsősorban a helyi közösségekre, a településvezetőkre és a lakosságra kíván támaszkodni. Mint fogalmazott, tartós fejlődést csak közös munkával lehet elérni.
Több személycsere történt a minisztériumokban
Szabó Tibor kinevezése azt követően történt, hogy mint megírtuk, több minisztériumban magas beosztású tisztségben történtek személycserék: a Szociális és Családügyi Minisztériumból három helyettes államtitkár távozott, miközben két új vezető érkezik a tárcához.
A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban egy államtitkár és egy helyettes államtitkár is távozott.
A vezetőcserék különösen azért figyelemre méltók, mert az érintettek közül többen alig néhány hónapja, az új kormány megalakulása után kaptak megbízatást.
A változásokról szóló döntéseket Magyar Péter miniszterelnök írta alá. A két tárcát érintő átalakítások azt mutatják, hogy a kormányzati személyi struktúra a hivatalba lépést követően is formálódik.