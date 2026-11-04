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Ezzel Trumpnak is szembesülnie kell: a saját alelnöke pakolt ki, miért veszítették el igazából az amerikai választást – JD Vance pontosan megnevezte az okokat

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Saját szavazóik fordultak Donald Trump és a republikánusok ellen az amerikai félidős választásokon, JD Vance pedig most részletesen elmagyarázta, mi állhat a történelmi vereség hátterében. Az amerikai alelnök szerint négy olyan követelés fogalmazódott meg a csalódott Trump-szavazókban, melyeket a kormányzat nem tudott teljesíteni, de a bukás legfőbb okát egyetlen döntésben látja.
Gergely Máté
2026.11.04, 19:40
Frissítve: 2026.11.04, 19:41
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Nem a választók távolmaradása, hanem a republikánusok saját szavazóinak elpártolása okozta a párt súlyos vereségét a november 3-i félidős amerikai választásokon – erre jutott JD Vance. Az Egyesült Államok alelnöke részletesen elmagyarázta, mi történt a háttérben, és négy olyan problémát is megnevezett, melyek miatt a korábbi Trump-szavazók ezúttal a demokratákat támogatták.

Ezzel Trumpnak is szembesülnie kell: a saját alelnöke pakolt ki, miért veszítették el igazából az amerikai választást – JD Vance pontosan megnevezte az okokat
Ezzel Trumpnak is szembesülnie kell: a saját alelnöke pakolt ki, miért veszítették el igazából az amerikai választást – JD Vance pontosan megnevezte az okokat / Fotó: AFP

Hosszú bejegyzésben elemezte a republikánusok választási vereségét JD Vance amerikai alelnök. Mint írta, a kampánystáb adatkutatói a szavazás előtt elsősorban azt figyelték, mennyire hasonlít a választók összetétele a Donald Trump és Vance győzelmét hozó 2024-es elnökválasztáséhoz.

Az adatok sokáig bizakodásra adtak okot: egyes államokban elfogadható, máshol kifejezetten magas részvételt mértek a republikánus szavazók körében. Vance ezért megkérdezte egyik adatelemzőjét, hogy mindez meglepetésszerű győzelmet jelenthet-e. A szakember azonban figyelmeztette: bár a republikánus választók valóban elmennek szavazni, sokan közülük elégedetlenek, és a demokratákat készülnek támogatni.

JD Vance szerint a saját szavazóik okozták a vereséget

Az alelnök szerint végül pontosan ez történt. Floridában például a választók között kilenc százalékponttal több republikánus volt, mint demokrata, ami mindössze néhány ponttal maradt el a 2024-es aránytól.

A fő probléma nem a részvétel. A fő probléma az, hogy sokan, akik 2024-ben Trumpra és Vance-re szavaztak, 2026-ban a demokratákat választották

– fogalmazott. Vance elismerte, hogy a republikánusok gazdasági üzenetei sem voltak elég hatásosak a kampány hajrájában. Egy általa nagyra tartott közvélemény-kutató már a választás előtt 13 százalékpontos hátrányt jelzett a republikánusoknak az országos pártpreferenciákban. A kutató azt is megvizsgálta, hogy a Trumpot korábban támogató, de most a demokraták felé forduló választókat mi győzhetné meg a visszatérésről.

Négy követelésük volt a csalódott Trump-szavazóknak

Vance beszámolója szerint a válaszok szinte teljes egészében négy követelés köré csoportosultak:

  • A háború befejezése.
  • A megélhetési költségek és az infláció kezelése.
  • Az „Amerika az első” politika előtérbe helyezése.
  • Az Izraellel fenntartott amerikai kapcsolatok megváltoztatása.

Az alelnök szerint ezek a problémák vezettek oda, hogy a republikánus szavazók jelentős része ezúttal a demokratákat támogatta. „A vereségünk oka a háború. Maga az elnök is ezt mondta tegnap este” – jelentette ki Vance. Hozzátette, aki úgy gondolja, hogy a háború megérte a szenátusi többség következő hat évre történő elvesztését, az érveljen nyíltan emellett. A republikánusoknak azonban szerinte szembe kell nézniük vereségük valódi okával.

Vance azokat a párttársait is bírálta, akik a bevándorlók számára nyújtott amnesztiában látják a megoldást. Az alelnök szerint a szabályok érvényesítésén lehetne változtatni, például az illegális munkaerőt alkalmazó vállalkozások szigorúbb ellenőrzésével, az amnesztiát azonban elutasította.

Trump veresége az egész világot érintheti

A demokraták a szenátusban és a képviselőházban is többséget szereztek. A választói elégedetlenségben a magas megélhetési költségek mellett Trump vámintézkedései és az Irán elleni háború is szerepet játszottak. A vereség ugyanakkor az amerikai belpolitikán túl is éreztetheti hatását. Kína például kedvezőbb tárgyalási helyzetbe kerülhet a kereskedelmi háborúban, miközben Washington szövetségesei kisebb nyomást érezhetnek a korábban megígért amerikai beruházások teljesítésére.

A szakértők azonban arra is figyelmeztettek, hogy Trump politikai meggyengülése nem feltétlenül jelent engedékenyebb külgazdasági politikát: az elnök akár újabb vámfenyegetésekkel is nyomást gyakorolhat partnereire. Vance mindenesetre a republikánus tábor újjáépítését sürgeti. Szerinte a pártnak meg kell hallgatnia azokat is, akik előre figyelmeztettek a várható vereségre, és az elégedetlenséget olyan republikánus jelöltek támogatására kell fordítani, akik valóban osztják a választók politikai elképzeléseit.

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