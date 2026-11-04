Nem a választók távolmaradása, hanem a republikánusok saját szavazóinak elpártolása okozta a párt súlyos vereségét a november 3-i félidős amerikai választásokon – erre jutott JD Vance. Az Egyesült Államok alelnöke részletesen elmagyarázta, mi történt a háttérben, és négy olyan problémát is megnevezett, melyek miatt a korábbi Trump-szavazók ezúttal a demokratákat támogatták.

Ezzel Trumpnak is szembesülnie kell: a saját alelnöke pakolt ki, miért veszítették el igazából az amerikai választást – JD Vance pontosan megnevezte az okokat / Fotó: AFP

Hosszú bejegyzésben elemezte a republikánusok választási vereségét JD Vance amerikai alelnök. Mint írta, a kampánystáb adatkutatói a szavazás előtt elsősorban azt figyelték, mennyire hasonlít a választók összetétele a Donald Trump és Vance győzelmét hozó 2024-es elnökválasztáséhoz.

Az adatok sokáig bizakodásra adtak okot: egyes államokban elfogadható, máshol kifejezetten magas részvételt mértek a republikánus szavazók körében. Vance ezért megkérdezte egyik adatelemzőjét, hogy mindez meglepetésszerű győzelmet jelenthet-e. A szakember azonban figyelmeztette: bár a republikánus választók valóban elmennek szavazni, sokan közülük elégedetlenek, és a demokratákat készülnek támogatni.

JD Vance szerint a saját szavazóik okozták a vereséget

Az alelnök szerint végül pontosan ez történt. Floridában például a választók között kilenc százalékponttal több republikánus volt, mint demokrata, ami mindössze néhány ponttal maradt el a 2024-es aránytól.

A fő probléma nem a részvétel. A fő probléma az, hogy sokan, akik 2024-ben Trumpra és Vance-re szavaztak, 2026-ban a demokratákat választották

– fogalmazott. Vance elismerte, hogy a republikánusok gazdasági üzenetei sem voltak elég hatásosak a kampány hajrájában. Egy általa nagyra tartott közvélemény-kutató már a választás előtt 13 százalékpontos hátrányt jelzett a republikánusoknak az országos pártpreferenciákban. A kutató azt is megvizsgálta, hogy a Trumpot korábban támogató, de most a demokraták felé forduló választókat mi győzhetné meg a visszatérésről.

Négy követelésük volt a csalódott Trump-szavazóknak

Vance beszámolója szerint a válaszok szinte teljes egészében négy követelés köré csoportosultak:

A háború befejezése.

A megélhetési költségek és az infláció kezelése.

Az „Amerika az első” politika előtérbe helyezése.

Az Izraellel fenntartott amerikai kapcsolatok megváltoztatása.

Az alelnök szerint ezek a problémák vezettek oda, hogy a republikánus szavazók jelentős része ezúttal a demokratákat támogatta. „A vereségünk oka a háború. Maga az elnök is ezt mondta tegnap este” – jelentette ki Vance. Hozzátette, aki úgy gondolja, hogy a háború megérte a szenátusi többség következő hat évre történő elvesztését, az érveljen nyíltan emellett. A republikánusoknak azonban szerinte szembe kell nézniük vereségük valódi okával.