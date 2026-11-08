Izrael ellen vonult tömeg az utcára Amszterdamban, így üdvözlik az új miniszterelnök-jelöltet

Vasárnap délután 13 órakor vette kezdetét a Vörös Vonal elnevezésű rendezvény az amszterdami Museumpleinen, amelynek résztvevői a holland kormány Izrael-politikája ellen tiltakoznak. A De Telegraaf helyszíni tudósítása szerint a demonstrálók jelentős része vörös ruházatot vagy kiegészítőket visel, a tömegben pedig palesztin zászlók és különböző molinók láthatók.

Izrael ellen vonult tömeg az utcára Amszterdamban / Fotó: ANP via AFP

A tüntetők többek között „szabad Palesztinát!” és „Hollandia finanszíroz, Izrael bombáz” szólamokat skandálnak. A rendezvényt immár negyedik alkalommal szervezték meg, többek között az Amnesty International, az Oxfam Novib, a Save the Children és a PAX közreműködésével. A tavalyi megmozduláson nagyjából 250 ezren vetek részt.

Több politikus is felszólalt az amszterdami demonstráción

Hollandia korábbi külkereskedelmi és fejlesztési együttműködésért felelős minisztere, Lilianne Ploumen is beszédet mondott az eseményen. Az egykori munkáspárti (PvdA) politikus szerint a palesztinok alapvető emberi jogainak és a nemzetközi jognak a megsértése elfogadottá vált, ezért hazájának határozottabban kellett volna fellépnie Izraellel szemben. Ennek apropóján

felszólította Robb Jetten miniszterelnököt arra, hogy haladéktalanul függesszen fel mindennemű katonai együttműködést Tel Avivval.

A kormányfő tavaly részt vett a tüntetésen, azonban pénteken közölte, hogy pozíciójából adódóan ezt idén nem tartaná elfogadhatónak. A felszólalók között volt Amal Helles palesztin újságíró is, aki a Gázai övezetből menekült Hollandiába. Beszédében köszönetet mondott a résztvevőknek és hangsúlyozta, hogy „senki sem szabad, amíg Palesztina nem szabad”.

Szélsőséges hangok

A tüntetéshez csatlakoztak a Jews for Palestine nevű, a palesztinok jogaiért kiálló zsidó szervezet tagjai, valamint a holland feminista Dolle Mina mozgalom képviselői is.

A demonstráción azonban több radikális hangvételű molinó is feltűnt, például olyanok is, amelyek a cionizmust a fasizmussal vagy a rasszizmussal azonosítják. Helyi sajtóbeszámolók szerint a rendezvény egyelőre békésen zajlik.

A résztvevők nem sokkal 14 óra előtt indultak a tervezett felvonulásra, amely a Vondelparkot megkerülve végül visszatér a Museumplein térre. A menet várhatóan 16 óra körül ér véget. A megmozdulás miatt a holland vasúttársaság hosszabb szerelvényeket indított Amszterdam irányába, a főpályaudvaron pedig már délelőtt jelentős tömeg alakult ki.