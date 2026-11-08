Izrael ellen vonult tömeg az utcára Amszterdamban, így üdvözlik az új miniszterelnök-jelöltet
Vasárnap délután 13 órakor vette kezdetét a Vörös Vonal elnevezésű rendezvény az amszterdami Museumpleinen, amelynek résztvevői a holland kormány Izrael-politikája ellen tiltakoznak. A De Telegraaf helyszíni tudósítása szerint a demonstrálók jelentős része vörös ruházatot vagy kiegészítőket visel, a tömegben pedig palesztin zászlók és különböző molinók láthatók.
A tüntetők többek között „szabad Palesztinát!” és „Hollandia finanszíroz, Izrael bombáz” szólamokat skandálnak. A rendezvényt immár negyedik alkalommal szervezték meg, többek között az Amnesty International, az Oxfam Novib, a Save the Children és a PAX közreműködésével. A tavalyi megmozduláson nagyjából 250 ezren vetek részt.
Több politikus is felszólalt az amszterdami demonstráción
Hollandia korábbi külkereskedelmi és fejlesztési együttműködésért felelős minisztere, Lilianne Ploumen is beszédet mondott az eseményen. Az egykori munkáspárti (PvdA) politikus szerint a palesztinok alapvető emberi jogainak és a nemzetközi jognak a megsértése elfogadottá vált, ezért hazájának határozottabban kellett volna fellépnie Izraellel szemben. Ennek apropóján
felszólította Robb Jetten miniszterelnököt arra, hogy haladéktalanul függesszen fel mindennemű katonai együttműködést Tel Avivval.
A kormányfő tavaly részt vett a tüntetésen, azonban pénteken közölte, hogy pozíciójából adódóan ezt idén nem tartaná elfogadhatónak. A felszólalók között volt Amal Helles palesztin újságíró is, aki a Gázai övezetből menekült Hollandiába. Beszédében köszönetet mondott a résztvevőknek és hangsúlyozta, hogy „senki sem szabad, amíg Palesztina nem szabad”.
Szélsőséges hangok
A tüntetéshez csatlakoztak a Jews for Palestine nevű, a palesztinok jogaiért kiálló zsidó szervezet tagjai, valamint a holland feminista Dolle Mina mozgalom képviselői is.
A demonstráción azonban több radikális hangvételű molinó is feltűnt, például olyanok is, amelyek a cionizmust a fasizmussal vagy a rasszizmussal azonosítják. Helyi sajtóbeszámolók szerint a rendezvény egyelőre békésen zajlik.
A résztvevők nem sokkal 14 óra előtt indultak a tervezett felvonulásra, amely a Vondelparkot megkerülve végül visszatér a Museumplein térre. A menet várhatóan 16 óra körül ér véget. A megmozdulás miatt a holland vasúttársaság hosszabb szerelvényeket indított Amszterdam irányába, a főpályaudvaron pedig már délelőtt jelentős tömeg alakult ki.
Fordulat történt Tel Avivban
A holland tüntetésre nem sokkal azt követően került sor, hogy Izraelben 2026. október 27-én parlamenti választásokat rendeztek. A legtöbb mandátumot, 27-et, Benjamin Netanjahu pártja, a Likud szerezte meg, azonban a politkus vallásos-nacionalista szövetsége csupán 53 képviselőt delegálhat a kneszetbe. A kormányzáshoz legalább 61 mandátumra van szükség.
A Jásár, Gadi Eizenkot korábbi vezérkari főnök pártja 21 helyet szerzett, amivel a második legnagyobb parlamenti erővé vált. A politikus mögött álló, négy, a balközéptől a jobboldalig terjedő politikai tömb így összesen 48 mandátumra tett szert. Az arab kisebbséget képviselő pártok szintén jelentős eredményt értek el és 19 parlamenti helyhez jutottak.
Az izraeli belpolitika legnagyobb kérdése most az lesz, hogy Gadi Eizenkot hajlandó lesz-e közösen kormányt alakítani az arab pártokkal, miközben ennek lehetőségét korábban kizárta.
Mindenesetre az államfő szóvivője vasárnap közölte, hogy a Jásár elnökét bízza meg a kormányalakítás lehetőségével, így neki nyílik lehetősége arra először, hogy megszervezze a parlamenti többséget.
Botrány, ebből lassan elegük lesz: ledobta a Reichstag német zászlóját és palesztinre cserélte – másfél órát lógott fent a férfi
A németek gyakran fogékonyak a szimbolikus ügyekre, és ez az esemény most kiverheti a biztosítékot. A Reichstag német zászlaját ledobta és palesztinre cserélte egy férfi, aztán 75 percet lógott 30 méter magasan a törvényhozás épületénél. Egyszerre kapott fájó csapást a nemzeti büszkeség és a németek hagyományos érzékenysége Izraelt illetően.