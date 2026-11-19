„Ő a barátom” – Trump így köszöntötte Putyint Sencsenben, példátlan találkozó zajlik
Az amerikai elnök csütörtökön Sencsenben arra kérte Hszi Csin-ping kínai elnököt, hogy az Egyesült Államok és Kína közösen segítsen véget vetni az ukrajnai háborúnak. A két vezető az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján tárgyalt, mielőtt hármas egyeztetésre ült volna össze Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
A Reuters beszámolója szerint Donald Trump előzőleg külön találkozott Putyinnal, akit barátjának nevezett.
A Kreml szerint a két elnök Ukrajnáról is beszélt. Trump a Hszivel folytatott megbeszélésen arról is beszámolt, hogy mindketten fontosnak tartják a kőolajszállítás zavartalan folytatását a Hormuzi-szoroson át, ahol az iráni háború megzavarta a forgalmat. Hszi nyilvános megszólalásában sem Ukrajnát, sem Iránt nem említette.
A három vezető példátlan találkozójától elemzők kevés kézzelfogható eredményt várnak. Ukrajna és Irán mellett a nukleáris fegyverzet és a kereskedelem ügyében is jelentősek a nézetkülönbségek.
Kijev és az európai vezetők távolmaradása aggodalmat keltett amiatt, hogy az őket érintő kérdésekről nélkülük tárgyalnak. Patricia Kim, a Brookings Institution külpolitikai szakértője szerint Peking éppen emiatt óvakodhat attól, hogy közvetítőként lépjen fel. Hszi korábban alapvetően európai ügyként beszélt a háborúról.
Látványos fogadtatás, nehéz tárgyalások
Hszi személyesen fogadta Trumpot a repülőtéren, amire kínai elnöksége alatt korábban egyetlen külföldi vezető érkezésekor sem volt példa.
A gesztussal Trump szeptemberi fogadtatását viszonozta. Putyin visszafogottabb fogadtatásban részesült, Takaicsi Szanae japán miniszterelnök pedig üdvözlőceremónia nélkül érkezett. Tokió és Peking viszonya azóta romlott meg, hogy Takaicsi 2025-ben egy Tajvan elleni kínai fellépés esetére kilátásba helyezte a japán haderő bevetését, ha az Japán területét is fenyegetné.
Trump a nukleáris fegyverzetkorlátozást a hármas tárgyalás egyik központi témájává tenné. Kína azonban többször elutasította, hogy csatlakozzon a tárgyalásokhoz az övénél jóval nagyobb atomarzenállal rendelkező Egyesült Államokkal és Oroszországgal.
Az orosz állami televízió riportere a sencseni APEC-csúcstalálkozón megkérdezte a Vlagyimir Putyint kísérő katonatisztet, hogy nála van-e a Cseget néven ismert nukleáris aktatáska. A tiszt igennel válaszolt.
Kereskedelmi téren Washington és Peking ebben a hónapban meghosszabbította a fegyverszünetet, de újabb feszültséget keltettek azok a jelentések, amelyek szerint Nvidia-chipek Délkelet-Ázsián keresztül juthattak el Kínába az amerikai exportkorlátozások ellenére.
Craig Singleton, a Foundation for Defense of Democracies elemzője szerint a közös szereplés mindhárom vezetőnek politikai előnyt hozhat. A tárgyalások napirendjéről is nehéz lehet megállapodni.
Megmutatta a kínai állami televízió, hol tárgyal Trump, Hszi és Putyin
Több felvétel is készült arról teremről, ahol Donald Trump amerikai, Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök hamarosan megtartja a nagy várakozással övezett hármas tárgyalását.
A Kylin Villa üdülőkomplexum tágas, díszes termének mennyezetéről csillárok lógnak, a padlót vastag szőnyeg borítja. Középen egy nagy kerek asztal áll, rajta a három ország zászlóival. A vezetők helyét kis névtáblák jelzik. A felvételek alapján Putyin Hszi jobbján, Trump pedig a balján foglal majd helyet.
A Hszi számára kijelölt hely mögött hatalmas, klasszikus kínai stílusú festmény látható. A képen hegyek, a kínai nagy fal, felhők és fenyőfák jelennek meg. A kínai kultúrában a fenyőfák a vendégek fogadását jelképezik.
A CCTV szerint a hármas találkozó házigazdája Hszi Csin-ping lesz.