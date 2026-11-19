Az amerikai elnök csütörtökön Sencsenben arra kérte Hszi Csin-ping kínai elnököt, hogy az Egyesült Államok és Kína közösen segítsen véget vetni az ukrajnai háborúnak. A két vezető az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján tárgyalt, mielőtt hármas egyeztetésre ült volna össze Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az APEC-csúcstalálkozón ülne először egy asztalhoz a három elnök, miközben Kijev és az európai vezetők nem vesznek részt az egyeztetésen / Fotó: AFP

A Reuters beszámolója szerint Donald Trump előzőleg külön találkozott Putyinnal, akit barátjának nevezett.

A Kreml szerint a két elnök Ukrajnáról is beszélt. Trump a Hszivel folytatott megbeszélésen arról is beszámolt, hogy mindketten fontosnak tartják a kőolajszállítás zavartalan folytatását a Hormuzi-szoroson át, ahol az iráni háború megzavarta a forgalmat. Hszi nyilvános megszólalásában sem Ukrajnát, sem Iránt nem említette.

A három vezető példátlan találkozójától elemzők kevés kézzelfogható eredményt várnak. Ukrajna és Irán mellett a nukleáris fegyverzet és a kereskedelem ügyében is jelentősek a nézetkülönbségek.

Kijev és az európai vezetők távolmaradása aggodalmat keltett amiatt, hogy az őket érintő kérdésekről nélkülük tárgyalnak. Patricia Kim, a Brookings Institution külpolitikai szakértője szerint Peking éppen emiatt óvakodhat attól, hogy közvetítőként lépjen fel. Hszi korábban alapvetően európai ügyként beszélt a háborúról.

Látványos fogadtatás, nehéz tárgyalások

Hszi személyesen fogadta Trumpot a repülőtéren, amire kínai elnöksége alatt korábban egyetlen külföldi vezető érkezésekor sem volt példa.

A gesztussal Trump szeptemberi fogadtatását viszonozta. Putyin visszafogottabb fogadtatásban részesült, Takaicsi Szanae japán miniszterelnök pedig üdvözlőceremónia nélkül érkezett. Tokió és Peking viszonya azóta romlott meg, hogy Takaicsi 2025-ben egy Tajvan elleni kínai fellépés esetére kilátásba helyezte a japán haderő bevetését, ha az Japán területét is fenyegetné.

Trump a nukleáris fegyverzetkorlátozást a hármas tárgyalás egyik központi témájává tenné. Kína azonban többször elutasította, hogy csatlakozzon a tárgyalásokhoz az övénél jóval nagyobb atomarzenállal rendelkező Egyesült Államokkal és Oroszországgal.