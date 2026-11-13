Erről eddig nem tudtunk: Ausztriában tárták föl az aranykonvoj-botrány valódi hátterét – „Hálásnak kell lennünk Orbán Viktor kormányának”
Több mint ezer pénzszállítmány indulhatott Ausztriából Ukrajnába 2022 óta, összesen mintegy 20 milliárd euró értékben, és az osztrák Szabadságpárt főtitkára szerint a rakományok Magyarországon haladhattak át. Christian Hafenecker a Hír TV-nek arról beszélt, hogy a márciusban megállított aranykonvoj után kezdtek kérdezősködni, de az osztrák kormány válaszaiból az sem derült ki, kik küldték és kik kapták a pénzt.
A márciusban az M0-son megállított aranykonvoj nem egyedi szállítmány volt Christian Hafenecker szerint. Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára a Hír TV-nek azt mondta, a magyarországi intézkedés után nyújtott be parlamenti kérdést, mert tudni akarta, hány hasonló szállítmány indult korábban Ausztriából. Elmondása szerint a válaszokból derült ki, hogy 2022 óta több mint ezer ilyen fuvar tartott Ukrajnába.
Az osztrák politikus szerint euró- és dollárbankjegyeket, valamint aranyrudakat szállítottak, mintegy 20 milliárd euró összértékben.
A fuvarok feltehetően Magyarországon át jutottak el Ukrajnába. Hafenecker úgy idézte fel a parlamenti válaszokat, hogy az osztrák szövetségi kormány sem a feladókat, sem a címzetteket nem tudta megnevezni.
„Ezért tulajdonképpen hálásnak kell lennünk Orbán Viktor kormányának, amiért láthatóvá tette ezt az ügyet” – mondta Hafenecker. Hozzátette, hogy az FPÖ a következő hetekben további lépéseket tervez.
Az M0-son állították meg az aranykonvojt
A Terrorelhárítási Központ munkatársai március 5-én az M0-s autóút egyik benzinkútjánál állították meg az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállító furgonokat. A járművekben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat találtak. Hét ukrán állampolgár utazott a konvojjal, köztük egy volt titkosszolgálati tábornok. Kihallgatásuk után kiutasították őket Magyarországról, később pedig panaszt tettek, mert szerintük a hatóságok megsértették a jogaikat.
Orbán Viktor októberben Európa legnagyobb korrupciós ügyeként beszélt az aranykonvojról. A volt miniszterelnök szerint a magyar hatóságok saját hatáskörben, kormányzati utasítás nélkül jártak el. Úgy vélte, nem tekinthető szokványos banki műveletnek, ha egy ilyen szállítmányt titkosszolgálati kiképzésű, katonai hátterű fegyveresek kísérnek.
Egy 200 kilós rakományról is kérdez az FPÖ
Hafenecker egy másik szállítmányról is beszélt, amely Ukrajnából Ausztrián keresztül Svájcba tartott. Elmondása szerint
névtelenül jutott el pártjához az ukrán nagykövetség jegyzéke, amelyben arra kérték az osztrák külügyminisztériumot, hogy Ausztriában ne állítsák meg és ne ellenőrizzék a fuvart.
A dokumentum a politikus szerint csak annyit közölt, hogy 200 kilogrammnyi különleges rakományról van szó, a tartalmát nem nevezte meg. Hafenecker a fuvar időzítését a davosi Világgazdasági Fórummal hozta összefüggésbe, amelyre akkoriban ukrán delegáció is utazott.