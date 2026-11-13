Több mint ezer pénzszállítmány indulhatott Ausztriából Ukrajnába 2022 óta, összesen mintegy 20 milliárd euró értékben, és az osztrák Szabadságpárt főtitkára szerint a rakományok Magyarországon haladhattak át. Christian Hafenecker a Hír TV-nek arról beszélt, hogy a márciusban megállított aranykonvoj után kezdtek kérdezősködni, de az osztrák kormány válaszaiból az sem derült ki, kik küldték és kik kapták a pénzt.

Erről eddig nem tudtunk: Ausztriában tárták föl az aranykonvoj-botrány valódi hátterét – „Hálásnak kell lennünk Orbán Viktor kormányának” / Fotó: AFP

A márciusban az M0-son megállított aranykonvoj nem egyedi szállítmány volt Christian Hafenecker szerint. Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára a Hír TV-nek azt mondta, a magyarországi intézkedés után nyújtott be parlamenti kérdést, mert tudni akarta, hány hasonló szállítmány indult korábban Ausztriából. Elmondása szerint a válaszokból derült ki, hogy 2022 óta több mint ezer ilyen fuvar tartott Ukrajnába.

Az osztrák politikus szerint euró- és dollárbankjegyeket, valamint aranyrudakat szállítottak, mintegy 20 milliárd euró összértékben.

A fuvarok feltehetően Magyarországon át jutottak el Ukrajnába. Hafenecker úgy idézte fel a parlamenti válaszokat, hogy az osztrák szövetségi kormány sem a feladókat, sem a címzetteket nem tudta megnevezni.

„Ezért tulajdonképpen hálásnak kell lennünk Orbán Viktor kormányának, amiért láthatóvá tette ezt az ügyet” – mondta Hafenecker. Hozzátette, hogy az FPÖ a következő hetekben további lépéseket tervez.

Az M0-son állították meg az aranykonvojt

A Terrorelhárítási Központ munkatársai március 5-én az M0-s autóút egyik benzinkútjánál állították meg az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállító furgonokat. A járművekben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat találtak. Hét ukrán állampolgár utazott a konvojjal, köztük egy volt titkosszolgálati tábornok. Kihallgatásuk után kiutasították őket Magyarországról, később pedig panaszt tettek, mert szerintük a hatóságok megsértették a jogaikat.

Orbán Viktor októberben Európa legnagyobb korrupciós ügyeként beszélt az aranykonvojról. A volt miniszterelnök szerint a magyar hatóságok saját hatáskörben, kormányzati utasítás nélkül jártak el. Úgy vélte, nem tekinthető szokványos banki műveletnek, ha egy ilyen szállítmányt titkosszolgálati kiképzésű, katonai hátterű fegyveresek kísérnek.