A főügyészség szerint a különböző cselekmények egy eljárásban történő vizsgálata jelentősen megnehezítené az ügy elbírálását. A határozat indoklását Horváth Lóránt ügyvéd ismertette. Az ügyvédi iroda, a közösségi oldalán a panasz benyújtásának szándékát is bejelentette. Az iroda március 17-én tett feljelentést az ukrán állami bank és a hét magánszemély képviseletében. A feljelentésben hivatali visszaélésre, terrorcselekményre és a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartásra hivatkoztak.

Az aranykonvoj ügyében nyomozó ügyészsés döntése ellen panasszal fognak élni Foto: MW

Április 5-én testi sértés, hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás és kényszervallatás miatt egészítették ki a feljelentést. Szeptember 23-án további feljelentéseket tettek a hatóság félrevezetése, hamis vád és a bűnpártolás minősített esete miatt.

Júniusban hallgatták ki gyanúsítottként a TEK volt főigazgatóját

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség június 29-én hét rendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás gyanúját közölte Hajdu Jánossal. Az ügyészség akkori közleménye szerint a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatója a helyszínről irányította a pénzszállítók feltartóztatását. Az ügyészség gyanúja szerint a hét ukrán állampolgárt legalább kilenc órán át jogalap nélkül tartották fogva. Hajdu panaszt tett a gyanúsítás ellen, tagadta a bűncselekmény elkövetését, és vallomást tett.

A Világgazdaság októberben arról számolt be, hogy az ügyészség tájékoztatása szerint addigra öt embert hallgattak ki gyanúsítottként az aranykonvoj ügyében. A közlés Hajdun kívül a másik négy gyanúsított nevét és a velük szemben közölt gyanú részleteit nem tartalmazta.

Két furgonban vitték a készpénzt és az aranyat

Az ügy március 5-én kezdődött, amikor a TEK az M0-s autóút alacskai pihenőjénél feltartóztatta az Ausztriából Ukrajnába tartó két pénzszállítót. A járművekben 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt.

Az Oschadbank márciusban azt közölte, hogy visszakapta a két furgont és a személyzet személyes tárgyait, a készpénz és az arany azonban akkor még Magyarországon maradt. A bank álláspontja szerint a szállítás jogszerű volt, és az osztrák Raiffeisennel kötött megállapodás alapján rendszeresen vittek készpénzt Bécsből Ukrajnába.