Előre szólt Ukrajna: olyan bírósági per készül az aranykonvoj-botrányban, ami sokkolni fogja a magyarokat – „Már nagyon-nagyon közel van”

A nagykövet az aranykonvoj ügyéről szólva úgy fogalmazott: az eljárás már nagyon közel van a bírósági tárgyaláshoz, és az érintettek neveinek nyilvánosságra kerülése meglepetést okozhat. Részleteket azonban nem közölt. Az ügy az ukrán állami Oschadbank pénzszállítóinak 2026 márciusában történt magyarországi letartóztatásához kapcsolódik. Sándor szerint Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben is rendszeresen beszél az ügyről, amely az új kormány által feltárt korábbi visszaélések között szerepel.

Fegyir Sándor ukrán nagykövet egy interjúban az aranykonvoj-ügyről is beszélt

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Nem csak az aranykonvojról beszélt az ukrán nagykövet

Az interjúban a diplomata kitért arra is, hogy szerinte az Orbán-kormány 16 éves időszaka alatt kialakult politikai és intézményi struktúrák átalakítása időt igényel, de a változások gyorsan haladnak. Pozitív fejleményként említette az igazságügyi rendszer és az alkotmány módosítását, az új legfőbb ügyész kinevezését, valamint az előző kormányzati időszakhoz kapcsolódó korrupciós ügyek vizsgálatát.

Az ukrán–magyar kapcsolatok rendezése is halad: Sándor szerint a két ország a 11 vitás kérdésből már ötöt egyeztetett és törvényhozási szinten jóváhagyott.

A jövő évben további öt ügy rendezését tervezik, a folyamat határideje 2027.

A fennmaradó, tizenegyedik kérdés az ukrajnai nemzeti közösségek parlamenti képviselete. Ennek megoldása alkotmánymódosítást igényel, ezért a hadiállapot idején nem reális a rendezése. A nagykövet szerint a magyar fél ezt elfogadja, és meghosszabbítják a kérdés megoldásának határidejét.

A vitás kérdések rendezésében fontos lépés volt, hogy az ukrán parlament október 12-én elfogadta a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényt. Ezt követően az Európai Unió megnyitotta az ukrán csatlakozási tárgyalások két klaszterét. Sándor szerint a jogszabály nem kizárólag a magyar kisebbségre vonatkozik, hanem valamennyi ukrajnai nemzeti közösségre. A magyar közösség szempontjából 96 iskolát érinthet, Kárpátalján összesen közel 200, Ukrajna egészében pedig több mint 2000 oktatási intézményről van szó.

A nagykövet cáfolta, hogy Magyarország ismét blokkolta volna a negyedik és ötödik tárgyalási klaszter megnyitását. Elmondása szerint a magyar kormány csupán további vizsgálatra vette a kérdést, ami szerinte az országok saját érdekeinek védelmével magyarázható.