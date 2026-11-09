Előre szólt Ukrajna: olyan bírósági per készül az aranykonvoj-botrányban, ami sokkolni fogja a magyarokat – „Már nagyon-nagyon közel van”
A nagykövet az aranykonvoj ügyéről szólva úgy fogalmazott: az eljárás már nagyon közel van a bírósági tárgyaláshoz, és az érintettek neveinek nyilvánosságra kerülése meglepetést okozhat. Részleteket azonban nem közölt. Az ügy az ukrán állami Oschadbank pénzszállítóinak 2026 márciusában történt magyarországi letartóztatásához kapcsolódik. Sándor szerint Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben is rendszeresen beszél az ügyről, amely az új kormány által feltárt korábbi visszaélések között szerepel.
Nem csak az aranykonvojról beszélt az ukrán nagykövet
Az interjúban a diplomata kitért arra is, hogy szerinte az Orbán-kormány 16 éves időszaka alatt kialakult politikai és intézményi struktúrák átalakítása időt igényel, de a változások gyorsan haladnak. Pozitív fejleményként említette az igazságügyi rendszer és az alkotmány módosítását, az új legfőbb ügyész kinevezését, valamint az előző kormányzati időszakhoz kapcsolódó korrupciós ügyek vizsgálatát.
Az ukrán–magyar kapcsolatok rendezése is halad: Sándor szerint a két ország a 11 vitás kérdésből már ötöt egyeztetett és törvényhozási szinten jóváhagyott.
A jövő évben további öt ügy rendezését tervezik, a folyamat határideje 2027.
A fennmaradó, tizenegyedik kérdés az ukrajnai nemzeti közösségek parlamenti képviselete. Ennek megoldása alkotmánymódosítást igényel, ezért a hadiállapot idején nem reális a rendezése. A nagykövet szerint a magyar fél ezt elfogadja, és meghosszabbítják a kérdés megoldásának határidejét.
A vitás kérdések rendezésében fontos lépés volt, hogy az ukrán parlament október 12-én elfogadta a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényt. Ezt követően az Európai Unió megnyitotta az ukrán csatlakozási tárgyalások két klaszterét. Sándor szerint a jogszabály nem kizárólag a magyar kisebbségre vonatkozik, hanem valamennyi ukrajnai nemzeti közösségre. A magyar közösség szempontjából 96 iskolát érinthet, Kárpátalján összesen közel 200, Ukrajna egészében pedig több mint 2000 oktatási intézményről van szó.
A nagykövet cáfolta, hogy Magyarország ismét blokkolta volna a negyedik és ötödik tárgyalási klaszter megnyitását. Elmondása szerint a magyar kormány csupán további vizsgálatra vette a kérdést, ami szerinte az országok saját érdekeinek védelmével magyarázható.
A diplomáciai kapcsolatok javulásának jeleként említette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter még az idén újra találkozhat. Sándor szerint Beregszász is szerepel a jövőbeli találkozók lehetséges helyszínei között. A nagykövet kitért arra is, hogy Ukrajna hálás Magyarországnak az ukrán gabona tranzitjának lehetővé tételéért, amely elmondása szerint már működik.
A két ország közötti együttműködés humanitárius területen is folytatódik. Sándor közlése szerint magyar kórházakban 400 amputált ukrán katona rehabilitációjáról született megállapodás. A projektet szaúd-arábiai és katari partnerek finanszírozzák:
- idén már 200 katona rehabilitációja befejeződött,
- 2027-ben pedig további 200-an részesülnek kezelésben és protézisellátásban.
Az ukrán nagykövet a Magyarországról részéről Ukrajnának nyújtandó fegyverszállítások kapcsán azt mondta, hogy „semmi értelme katonai segítségről beszélni”, mégpedig azért nem, mert Magyarország soha nem exportált fegyvereket, mindig fegyverimportőr volt, elsősorban saját maga számára, saját érdekeinek védelmében Sándor szerint. Ezért a magyar részről tett fegyverszállításk ügye nem létező kérdés [ami nem azonos a más országok által szállított fegyverek Magyarország területén való átengedésének kérdésével – a szerk.]
A nagykövet azt is elmondta, hogy tavaly 5500, idén pedig csaknem 6000 ukrán gyermek üdült Magyarországon a magyar kormány költségén. Emellett a háború kezdete óta működik a Magyarország segít humanitárius program, amely többek között generátorokkal, egészségügyi eszközökkel és élelmiszerrel támogatja az ukrán lakosságot.
Sándor szerint a magyar társadalom részéről a háború kezdete óta folyamatos a segítségnyújtás. Példaként említette a Kárpátaljai Sárkányok Támogató Alapját, amely 2022 óta 700 millió forintot gyűjtött össze az ukrán fegyveres erők támogatására.
A nagykövet az interjú végén úgy fogalmazott: a két országnak továbbra is a megkezdett úton kell haladnia, jó szomszédként, türelemmel.