Kimondta egy orosz diplomata, amitől retteg az egész világ: egyre közelebb vagyunk egy mindent elpusztító atomháborúhoz
Egy magas rangú orosz diplomata csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy a világ egyre közelebb kerül az atomháborúhoz. Dmitrij Poljanszkij azzal vádolta a NATO-tagállamokat, hogy katonai konfrontációra készülnek Moszkvával, és részt vesznek az orosz hajók elleni támadásokban a Balti-tengeren – írja a Newsweek.
A világ egyre közelebb kerülhet az atomháborúhoz
Oroszország állandó képviselője az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél (EBESZ) azután tette kijelentéseit, hogy Donald Trump amerikai elnök ismét felszólította Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy mérsékelje az Európában folytatott katonai agressziót. A figyelmeztetés egy nappal azután hangzott el, hogy Trump veje és békeügyi megbízottja, Jared Kushner méltatta Putyin önmérsékletét, amiért Oroszország nem vetett be atomfegyvert Ukrajna ellen. Kushner szerint az orosz elnök arról biztosította az amerikai tárgyalókat, hogy nem is áll szándékában nukleáris fegyvert alkalmazni.
A világ egyre közelebb kerülhet egy nukleáris háborúhoz – figyelmeztetett Dmitrij Poljanszkij, Oroszország EBESZ-nagykövete. Bécsi felszólalásában azzal vádolta a NATO-t, hogy Oroszország határai közelében tartott hadgyakorlataival, köztük a Freedom Shield 2026-tal, katonai konfrontációra készül.
Poljanszkij szerint a nyugati katonai tervezés része lehet ukrajnai csapatok telepítése, Kalinyingrád blokádja és Fehéroroszország fenyegetése is. „Egy Oroszországgal vívott nukleáris háborúhoz vezető közvetlen út gyakorlását látjuk” – idézte szavait a TASZSZ orosz állami hírügynökség.
A litván hadsereg szerint a német vezetésű, december 3-ig tartó hadgyakorlat célja a harckészültség, a hadműveleti tervezés és a NATO-szövetségesek együttműködésének javítása. A NATO továbbra is védelmi szövetségként határozza meg magát.
Tovább nő a feszültség a Balti-tengeren
Az orosz diplomata kijelentései egy szombati ukrán dróntámadás után hangzottak el, amely a Finn-öbölben egy orosz teherhajót, a Sparta II-t érte. A hajó később finn felségvizekre sodródott. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden megerősítette, hogy Kijev állt a támadás mögött, Norvégia azonban óvatosságra intett az ilyen műveletekkel kapcsolatban.
A feszültséget tovább növelte, hogy a lengyel ügyészek szerint a múlt héten három orosz rakéta csapódott be Lengyelországban. A NATO 5. cikke alapján egy tagállam elleni fegyveres támadás valamennyi tagállam elleni támadásnak minősül, ami felveti az ukrajnai háború kiszélesedésének veszélyét.
Kushner szerint Putyin önmérsékletet tanúsított
Jared Kushner, Donald Trump veje és békeügyi megbízottja egy szerdán megjelent interjúban azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin eddig „önmérsékletet tanúsított”, és biztosította az amerikai tárgyalókat arról, hogy nem akar atomfegyvert bevetni. Putyin állítólagos ígéretét független források nem erősítették meg.
Kushner az orosz elnököt a „politika nagymesterének” nevezte, kijelentéseit azonban Michael McFaul volt amerikai oroszországi nagykövet és John Cornyn republikánus szenátor is bírálta.
Putyin 2024 novemberében kiszélesítette Oroszország nukleáris doktrínáját, így több olyan helyzetet is meghatározott, amelyben Moszkva fontolóra veheti az atomfegyver alkalmazását. Oroszország és az Egyesült Államok rendelkezik a világ két legnagyobb nukleáris arzenáljával, miközben a stratégiai atomfegyvereket korlátozó New START-szerződés februárban lejárt.
Trump „vérfürdőnek” nevezte a háborút
Donald Trump csütörtökön ismét arra szólította fel Putyint, hogy csökkentse az orosz katonai agressziót Európában. A Truth Social-ön azt írta, szeretné, ha az orosz elnök visszavonná a katonai agressziót az európai területekről, és „teljes vérfürdőnek” nevezte az ukrajnai háborút.
Trump ugyanakkor továbbra is úgy látja, hogy létrejöhet a megállapodás Moszkva és Kijev között. Zelenszkij ezzel párhuzamosan arra figyelmeztetett, hogy Oroszország újabb nagyszabású támadásra készülhet, amely Ukrajna energetikai infrastruktúráját és más kritikus szolgáltatásokat célozhat.
Vucic szerint elkerülhetetlen a harmadik világháború
A volt szerb államfő szerint a világ egy fegyveres konfliktus felé sodródik. Aleksandar Vucic egy interjú keretében beszélt arról még októberben, hogy az európai országok felgyorsult fegyverkezése miatt a harmadik világháború elkerülhetetlenné vált.
A korábbi elnök a kialakult helyzetet Anton Csehov ismert dramaturgiai fordulatához hasonlította: amennyiben megjelenik egy puska az első felvonásban, annak a darab végéig el is kell sülnie. Úgy véli, ugyanez a logika érvényesülhet Európában is, ahol a fegyverkezés végül konfliktushoz vezet majd.
Sem hülye, sem vak nem vagyok. Ha nem látják, hogyan fegyverkezik Európa, akkor szándékosan figyelmen kívül hagyják a történteket. De miért fegyverkeznek? Mi a céljuk ezzel?
− tette fel a kérdést Aleksandar Vucic.