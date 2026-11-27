Egy magas rangú orosz diplomata csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy a világ egyre közelebb kerül az atomháborúhoz. Dmitrij Poljanszkij azzal vádolta a NATO-tagállamokat, hogy katonai konfrontációra készülnek Moszkvával, és részt vesznek az orosz hajók elleni támadásokban a Balti-tengeren – írja a Newsweek.

A világ egyre közelebb kerül az atomháborúhoz egy orosz diplomata szerint/Fotó: AFP

A világ egyre közelebb kerülhet az atomháborúhoz

Oroszország állandó képviselője az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél (EBESZ) azután tette kijelentéseit, hogy Donald Trump amerikai elnök ismét felszólította Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy mérsékelje az Európában folytatott katonai agressziót. A figyelmeztetés egy nappal azután hangzott el, hogy Trump veje és békeügyi megbízottja, Jared Kushner méltatta Putyin önmérsékletét, amiért Oroszország nem vetett be atomfegyvert Ukrajna ellen. Kushner szerint az orosz elnök arról biztosította az amerikai tárgyalókat, hogy nem is áll szándékában nukleáris fegyvert alkalmazni.

A világ egyre közelebb kerülhet egy nukleáris háborúhoz – figyelmeztetett Dmitrij Poljanszkij, Oroszország EBESZ-nagykövete. Bécsi felszólalásában azzal vádolta a NATO-t, hogy Oroszország határai közelében tartott hadgyakorlataival, köztük a Freedom Shield 2026-tal, katonai konfrontációra készül.

Poljanszkij szerint a nyugati katonai tervezés része lehet ukrajnai csapatok telepítése, Kalinyingrád blokádja és Fehéroroszország fenyegetése is. „Egy Oroszországgal vívott nukleáris háborúhoz vezető közvetlen út gyakorlását látjuk” – idézte szavait a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

A litván hadsereg szerint a német vezetésű, december 3-ig tartó hadgyakorlat célja a harckészültség, a hadműveleti tervezés és a NATO-szövetségesek együttműködésének javítása. A NATO továbbra is védelmi szövetségként határozza meg magát.

Tovább nő a feszültség a Balti-tengeren

Az orosz diplomata kijelentései egy szombati ukrán dróntámadás után hangzottak el, amely a Finn-öbölben egy orosz teherhajót, a Sparta II-t érte. A hajó később finn felségvizekre sodródott. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden megerősítette, hogy Kijev állt a támadás mögött, Norvégia azonban óvatosságra intett az ilyen műveletekkel kapcsolatban.