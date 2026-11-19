Újabb részletek derültek ki a 35 évre megkötött autópálya-koncesszió lezárásáról, miután a kormány bejelentette, hogy megállapodással megszünteti a szerződést. Megkerestük az üzemeltetést végző Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t (MKIF), amely rövid válaszában már a kormányhoz irányított bennünket.

A kormány szerint megszületett a döntés a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető autópálya-koncesszió lezárásáról, az elszámolás részletei azonban még nem ismertek / Fotó: MKIF / Facebook

Nem cáfolta az autópálya-koncesszió megszüntetéséről szóló kormányzati bejelentést az MKIF, amikor szerkesztőségünk megkereste a társaságot. A Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető koncessziós társaság mindössze ennyit közölt:

Köszönjük megkeresését, ezirányú kérdéseivel kérjük forduljon a Magyar Kormányhoz.

A válasz önmagában nem erősíti meg, hogy a felek már megállapodtak a 35 évre kötött szerződés megszüntetéséről. Az viszont figyelemre méltó, hogy a társaság nem vitatta a kormány bejelentését, és a kérdések megválaszolását is a kabinetre bízta. Ez arra utalhat, hogy a szerződés lezárásának részleteiről már a kormányzat kommunikálhat, a tényleges megállapodás feltételeiről azonban az MKIF nem adott tájékoztatást.

A fordulatot Magyar Péter miniszterelnök jelentette be szerdán a Facebook-oldalán. Közlése szerint a kormány megszünteti a 35 évre szóló, 23 ezer milliárd forintos autópálya-koncessziót, és visszaveszi Mészáros Lőrinctől, valamint Szíjj Lászlótól az autópályák üzemeltetését.

A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent a koncessziós szerződés megszüntetéséről szóló kormányhatározat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter videójában már a menetrendet is ismertette: az eddigi koncesszornak 2027. március 31-ig kell visszaadnia az üzemeltetéshez szükséges eszközöket és feladatokat, április 1-jétől pedig az állami tulajdonú Magyar Közút működteti az autópályákat.

A miniszter szerint az elmúlt két hónap tárgyalásain a kormány világossá tette a koncessziós társaság számára, hogy nincs olyan jogi út, amelyen keresztül elérhetné a szerződés folytatását. Vitézy úgy fogalmazott, hogy a koncesszió „elképesztően túlárazott és szabálytalan” volt, a lezárásáról szóló megállapodást pedig a következő napokban írhatják alá. A miniszter szerint a koncesszió 99 százaléka zárul le, az M1-es bővítését és felújítását azonban az eddigi koncesszor még folytathatja, amíg a beruházás el nem jut egy észszerű lezárási pontra.