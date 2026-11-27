Elutasította a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium Zalaegerszeg azbesztmentesítésre benyújtott pályázatát – jelentette be pénteken Facebook-oldalán Balaicz Zoltán, a vármegyeszékhely polgármestere. A város azért nem jutott állami támogatáshoz, mert az érintett közterületek egy részén az egészségre veszélyes kőzúzalék ideiglenes lefedése helyett annak végleges eltávolítását tervezte.

Zalaegerszegen 34 közterületet érint az azbesztszennyezés, ezek teljes mentesítése csaknem 600 millió forintba kerülne. / Fotó: Pezzetta Umberto

Új feltételekkel ír ki azbesztmentesítési pályázatot a kormány

Zalaegerszegen 34 közterületet érint az azbesztszennyezés, ezek teljes mentesítése csaknem 600 millió forintba kerülne. Az önkormányzat a pályázatában 138 millió forint önrész biztosítását vállalta, amelyet banki hitelből finanszírozott volna.

A szakértők bevonásával kidolgozott pályázat szerint az érintett közterületek felén ideiglenesen lefedték volna a szennyezett burkolatot, a több családot érintő helyszíneken azonban a Greenpeace ajánlását követve elszállították volna az azbeszttartalmú kőzúzalékot, és új burkolatot alakítottak volna ki.

A minisztérium azonban kizárólag az előbbi eljárást támogatta. Balaicz Zoltán az elutasítás indoklását is idézte:

A pályázatuk nem kizárólag fedéses jellegű megoldás alkalmazására vonatkozó támogatási igényt tartalmazott, így önkormányzatuk pályázata nem részesült támogatásban.

A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy azokra a közterületekre sem kaptak támogatást, amelyeknél a pályázati kiírásnak megfelelően a lefedést tervezték.

A zalaegerszegi közgyűlés szeptember 30-án rendkívüli ülésen, egyhangúlag döntött a pályázat benyújtásáról. A Magyar Államkincstár ezt követően két alkalommal is hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot, amely október 19-én, majd október 26-án is benyújtotta a kért dokumentumokat.

Balaicz Zoltán felidézte, hogy a Greenpeace, több szakmai szervezet és a szennyezésben érintett, csaknem 250 önkormányzat is kifogásolta a pályázati feltételeket.

Hoffman István önkormányzati államtitkár az elutasításról szóló értesítésben arról is tájékoztatta a városvezetést, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a kormány új pályázatot hirdet, amelynek szakmai feltételeit az Élő Környezetért Felelős Minisztérium dolgozza ki.

A polgármester abban bízik, hogy az új kiírás már kedvezőbb feltételeket szab az önrész és a szennyezettségi vizsgálatok tekintetében, valamint lehetőséget biztosít az azbeszttartalmú anyag végleges eltávolításának finanszírozására is.