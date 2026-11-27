Kezd bohózattá válni a kormány azbesztmentesítési pályázata: nemet mondott a minisztérium a fideszes vezetésű magyar nagyvárosnak – inkább 600 milliós hitelt is felvennének, hogy megvédjék a családokat
Elutasította a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium Zalaegerszeg azbesztmentesítésre benyújtott pályázatát – jelentette be pénteken Facebook-oldalán Balaicz Zoltán, a vármegyeszékhely polgármestere. A város azért nem jutott állami támogatáshoz, mert az érintett közterületek egy részén az egészségre veszélyes kőzúzalék ideiglenes lefedése helyett annak végleges eltávolítását tervezte.
Új feltételekkel ír ki azbesztmentesítési pályázatot a kormány
Zalaegerszegen 34 közterületet érint az azbesztszennyezés, ezek teljes mentesítése csaknem 600 millió forintba kerülne. Az önkormányzat a pályázatában 138 millió forint önrész biztosítását vállalta, amelyet banki hitelből finanszírozott volna.
A szakértők bevonásával kidolgozott pályázat szerint az érintett közterületek felén ideiglenesen lefedték volna a szennyezett burkolatot, a több családot érintő helyszíneken azonban a Greenpeace ajánlását követve elszállították volna az azbeszttartalmú kőzúzalékot, és új burkolatot alakítottak volna ki.
A minisztérium azonban kizárólag az előbbi eljárást támogatta. Balaicz Zoltán az elutasítás indoklását is idézte:
A pályázatuk nem kizárólag fedéses jellegű megoldás alkalmazására vonatkozó támogatási igényt tartalmazott, így önkormányzatuk pályázata nem részesült támogatásban.
A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy azokra a közterületekre sem kaptak támogatást, amelyeknél a pályázati kiírásnak megfelelően a lefedést tervezték.
A zalaegerszegi közgyűlés szeptember 30-án rendkívüli ülésen, egyhangúlag döntött a pályázat benyújtásáról. A Magyar Államkincstár ezt követően két alkalommal is hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot, amely október 19-én, majd október 26-án is benyújtotta a kért dokumentumokat.
Balaicz Zoltán felidézte, hogy a Greenpeace, több szakmai szervezet és a szennyezésben érintett, csaknem 250 önkormányzat is kifogásolta a pályázati feltételeket.
Hoffman István önkormányzati államtitkár az elutasításról szóló értesítésben arról is tájékoztatta a városvezetést, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a kormány új pályázatot hirdet, amelynek szakmai feltételeit az Élő Környezetért Felelős Minisztérium dolgozza ki.
A polgármester abban bízik, hogy az új kiírás már kedvezőbb feltételeket szab az önrész és a szennyezettségi vizsgálatok tekintetében, valamint lehetőséget biztosít az azbeszttartalmú anyag végleges eltávolításának finanszírozására is.
Állami támogatás híján 600 milliós hitelből számolná fel az azbesztszennyezést Zalaegerszeg
A zalaegerszegi közgyűlés november 3-án elfogadta az OTP Bank legfeljebb 600 millió forintos, tízéves futamidejű, évi 7,09 százalékos fix kamatozású hitelajánlatát. Az önkormányzat három pénzintézetet keresett meg, az OTP mellett az UniCredit Bankot és az Erste Bankot, ám egyedül az előbbi tett ajánlatot.
Balaicz Zoltán leszögezte: ha a második pályázaton sem jutnak állami támogatáshoz, a város saját erőből, bankhitelből finanszírozza mind a 34 érintett közterület azbesztmentesítését. Ebben az esetben
- valamennyi helyszínről elszállítják a szennyezett anyagot,
- és új burkolatot alakítanak ki.
A polgármester kitért arra is, hogy a kölcsön törlesztése és kamatainak megfizetése hosszú évekre megterhelné Zalaegerszeg költségvetését, és az önkormányzati kiadások felülvizsgálatát is szükségessé tenné.
„De a cél fontosabb: a zalaegerszegi polgárok és családok egészségének védelme!” – hangsúlyozta a városvezető.
Szombathely tetszését sem nyerték el az azbesztmentesítési pályázat feltételei
Az Azbesztmentesítési Alap létrehozását augusztus 17-én jelentette be Rápli Róbert, a Tisza Párt szombathelyi országgyűlési képviselője. A program lebonyolítása azonban már az első hetekben nehézségekbe ütközött.
Mint arról korábban beszámoltunk, Szombathelyen már a támogatás elnyeréséhez előírt vizsgálatok is csaknem 475 millió forintos többletkiadást jelentettek volna. Nemény András polgármester egyebek mellett azért tartotta teljesíthetetlennek a követelményeket, mert az önkormányzat saját költségén már számos szennyezett útszakaszt lefedett, így ezeken a helyszíneken az azbesztrostok kiporzását sem lehetett újból megmérni.
Rápli Róbert ugyanakkor a közpénzek felhasználásának ellenőrizhetőségével indokolta az újabb vizsgálatok szükségességét.
Lapunk már szeptemberben felhívta a figyelmet a pályázati kiírás egyik ellentmondására is: a miniszteri rendelet az önkormányzatoktól elvárt önrész felső határát 30, 20, illetve 10 százalékban szabta meg, a pályázati felhívásban azonban ugyanezek az értékek már minimumkövetelményként szerepeltek.