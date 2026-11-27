Egyetlen forint állami támogatást sem kapott Szombathely az azbeszttel szennyezett közterületek mentesítésére, holott a város eddig másfél milliárd forintot fordított a munkálatokra, ráadásul hitelből – derült ki Nemény András polgármester pénteki Facebook-bejegyzéséből.

A tárca indoklása szerint kizárólag azok a települések részesültek támogatásban, amelyek a szennyezett felületek lefedésére pályáztak, az azbeszttartalmú kőzet elszállítására nem. / Fotó: Mészáros D. Zsolt

Eddig másfél milliárd forintot költött Szombathely az azbesztmentesítésre

A tárca indoklása szerint kizárólag azok a települések részesültek támogatásban, amelyek a szennyezett felületek lefedésére pályáztak, az azbeszttartalmú kőzet elszállítására nem.

Szombathely mindkét munkálatra igényelt forrást, ám a pályázatban elkülönítve szerepeltette a két tételt. A városvezető ezért érthetetlennek tartja, hogy legalább az útburkolatok lezárásához szükséges összeget miért nem ítélték meg az önkormányzatnak.

Nemény András felidézte, hogy korábban több alkalommal is jelezték a kormánynak: a pályázati kiírás teljesíthetetlen feltételeket szabott. A vasi vármegyeszékhely nem várta meg a pályázat eredményét, hanem hitelből finanszírozta a legsürgetőbb beavatkozásokat.

Az azbeszttel szennyezett utcák felületének lezárására eddig másfél milliárd forintot költött az önkormányzat,

az útpadkákban található szennyezett kőzet elszállítása azonban további csaknem egymilliárd forintba kerülne.

A polgármester kifogásolta azt is, hogy a két érintett minisztérium fél év elteltével olyan döntést hozott, amelynek eredményeként álláspontja szerint a lehető legkevesebb település jutott támogatáshoz. Hangsúlyozta, hogy Szombathely időközben elvégezte a munkálatok nagyobb részét, és gondoskodott a szennyezésnek leginkább kitett területeken élők biztonságáról.

Zalaegerszeg és Kőszeg is állami támogatás nélkül maradt

Nem Szombathely az egyetlen nyugat-magyarországi város, amelynek elutasították a pályázatát. Mint arról a Világgazdaság beszámolt, Zalaegerszeg annak ellenére sem jutott állami forráshoz, hogy 138 millió forintos önrész biztosítását vállalta. A fideszes vezetésű zalai vármegyeszékhely akár 600 millió forintos, tízéves futamidejű bankhitelt is kész felvenni a szennyezés teljes felszámolására, amennyiben a következő pályázaton sem jár sikerrel. Nemény András információi szerint Kőszeg kérelmét ugyancsak elutasították.

Rápli Róbert, Szombathely és térségének tiszás országgyűlési képviselője a Nyugat.hu megkeresésére megerősítette, hogy a pályázók többsége nem részesült állami támogatásban.

A politikus közölte, hogy a most felmerült technikai problémák kiküszöbölésére új pályázatot ír ki a kormány. Rápli Róbert az ügyben már egyeztetett a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériummal, értesülései szerint az új felhívás heteken belül megjelenhet.