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Teljes katyvasz eddig a Tisza-kormány szimbolikus programja: a polgármester már nyíltan beszél a csalódottságáról – teljesíthetetlen feltételeket tartalmaz az azbesztmentesítési pályázat

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Komoly adminisztratív akadályokba ütközött az azbesztmentesítési program Szombathelyen: a városvezetés szerint a Tisza-kormány pályázati feltételei teljesíthetetlenek, és csaknem félmilliárd forintos többletterhet jelenthetnek az önkormányzatnak. Nemény András polgármester az októberi közgyűlésen azbesztügyben nyíltan bírálta a program lebonyolítását, miközben a Tisza Párt helyi képviselője a városvezetés felelősségét hangsúlyozta.
VG
2026.11.03, 06:47
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A Savaria Fórum beszámolója szerint az októberi szombathelyi közgyűlésen több kérdésben is konfliktus alakult ki a városvezetés és a Tisza Párt között. Szóba került a 87-es főút munkálatainak leállítása és a 2027-es költségvetés körüli bizonytalanság is, a legnagyobb indulatokat azonban az azbesztmentesítési program váltotta ki –  számol be arról a Magyar Jelen.

PEZ_9991, azbeszt
Szombathely polgármestere csalódottságát fejezte ki a kormány azbesztprogramja miatt (illusztráció)
Fotó: Pezzetta Umberto 

Döcögősen halad az azbesztprogram megvalósítása

A Tisza Párt helyi országgyűlési képviselője, Rápli Róbert augusztus 17-én jelentette be az Azbesztmentesítési Alap létrehozását, amelynek célja, hogy az önkormányzatok állami támogatással számolhassák fel a szennyezett közterületeket. A gyakorlati megvalósítás azonban a bejelentés óta meglehetősen döcögősen halad. Szombathely közben saját forrásból kezdte meg az érintett utak bitumenes lefedését, ami ugyan nem végleges kármentesítés, de megakadályozza a veszélyes azbesztrostok kiporzását.

A város október 10-én nyújtotta be közel 2,5 milliárd forintos támogatási kérelmét, amelyhez mintegy 248 millió forintos önerőt vállalt. 

Október 22-én azonban a Magyar Államkincstártól mindössze hatnapos határidejű hiánypótlási felszólítást kapott.

A kifogás az volt, hogy az akkreditált kőzetvizsgálati jegyzőkönyv nem elegendő a támogatás igényléséhez: minden érintett helyszín esetében olyan vizsgálati eredményt kell bemutatni, amely igazolja az egészségügyi határérték feletti szállórost-koncentrációt.

Nemény András szerint ez gyakorlatilag teljesíthetetlen elvárás. A Kincstár ugyanis minden egyes érintett helyrajzi számra külön mérést vár el. 

  • Szombathelyen 317 ilyen helyszín van, egy mérés pedig hozzávetőleg másfél millió forintba kerül. 
  • A szükséges vizsgálatok így csaknem 475 millió forintos többletkiadást jelentenének az önkormányzatnak.

Eközben az akkreditált laboratóriumok kapacitása sem elegendő ekkora feladat elvégzésére.

A polgármester szerint a követelmény azért is életszerűtlen, mert az érintett közterületek jelentős részét időközben már lefedték, így a kiporzás újbóli mérése sok helyen nem is kivitelezhető. A városvezető úgy látja, a minisztérium figyelmen kívül hagyja a szakértői szempontokat, a pályázati kiírás hibái pedig inkább hátráltatják, mintsem segítik a mentesítést.

Rápli Róbert: „Nem lehet minden problémáért a kormányt hibáztatni”

A Tisza Párt helyi képviselője a közgyűlésen elhangzottakra a Nyugat.hu-nak adott interjúban reagált. Rápli szerint Szombathely valamennyi problémájáért nem lehet a néhány hónapja hivatalban lévő kormányt felelőssé tenni, különösen úgy, hogy a várost hosszú évek óta ugyanaz a vezetés irányítja.

A képviselő az azbesztügyben az újbóli mérések szükségességét hangsúlyozta. 

Érvelése szerint igazolni kell, hogy a közpénzt megfelelően használják fel, és utólagosan is bizonyítani kell a kiporzás megszűnését.

A városvezetés álláspontja ezzel szemben az, hogy a korábbi vizsgálatok már igazolták a veszélyes szennyezést, a lefedett felületeken pedig éppen a kiporzás megakadályozása érdekében végezték el a munkálatokat. A most elvárt újabb vizsgálatok ezért jelentős költséget és időveszteséget okoznának.

A vita a közösségi médiában is folytatódott. Rápli az interjút a Facebook-oldalán is megosztotta, amelyhez Nemény András kommentben szólt hozzá. A polgármester jelezte, hogy a város végzi a munkát, a legveszélyeztetettebb területeken pedig hamarosan befejeződhetnek a beavatkozások. Egyúttal arra kérte a képviselőt, hogy ő is tegye meg, amit a helyzetben megtehet.

A bejegyzés alatt Horváth Gábor, a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője is bírálta a Tisza politikusát, azt sürgetve, hogy a közösségi médiás üzengetés helyett inkább működjön együtt a városvezetéssel.

Hiba került elő a pályázati kiírásban

Az azbesztmentesítési program körüli problémákról lapunk is írt. A szeptemberben megjelent cikkünkben arról számoltunk be, hogy a pályázati kiírásban súlyos ellentmondás található a kötelező önrészre vonatkozóan.

A Magyar Közlönyben megjelent miniszteri rendelet ugyanis úgy rendelkezik, hogy az önkormányzati önerő legfeljebb 30, 20, illetve 10 százalék lehet, a pályázati felhívásban viszont ugyanezek a mértékek már minimális elvárásként szerepelnek. 

A különbség nem pusztán formai: a bizonytalanság az önkormányzatok tervezését és a beruházások elindítását is veszélyeztetheti.

Szombathely szerint az azbesztmentesítésre szánt támogatás körüli hibák egyre inkább hátráltatják a tényleges munkavégzést.

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