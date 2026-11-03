Teljes katyvasz eddig a Tisza-kormány szimbolikus programja: a polgármester már nyíltan beszél a csalódottságáról – teljesíthetetlen feltételeket tartalmaz az azbesztmentesítési pályázat

A Savaria Fórum beszámolója szerint az októberi szombathelyi közgyűlésen több kérdésben is konfliktus alakult ki a városvezetés és a Tisza Párt között. Szóba került a 87-es főút munkálatainak leállítása és a 2027-es költségvetés körüli bizonytalanság is, a legnagyobb indulatokat azonban az azbesztmentesítési program váltotta ki – számol be arról a Magyar Jelen.

Szombathely polgármestere csalódottságát fejezte ki a kormány azbesztprogramja miatt (illusztráció)

Fotó: Pezzetta Umberto

Döcögősen halad az azbesztprogram megvalósítása

A Tisza Párt helyi országgyűlési képviselője, Rápli Róbert augusztus 17-én jelentette be az Azbesztmentesítési Alap létrehozását, amelynek célja, hogy az önkormányzatok állami támogatással számolhassák fel a szennyezett közterületeket. A gyakorlati megvalósítás azonban a bejelentés óta meglehetősen döcögősen halad. Szombathely közben saját forrásból kezdte meg az érintett utak bitumenes lefedését, ami ugyan nem végleges kármentesítés, de megakadályozza a veszélyes azbesztrostok kiporzását.

A város október 10-én nyújtotta be közel 2,5 milliárd forintos támogatási kérelmét, amelyhez mintegy 248 millió forintos önerőt vállalt.

Október 22-én azonban a Magyar Államkincstártól mindössze hatnapos határidejű hiánypótlási felszólítást kapott.

A kifogás az volt, hogy az akkreditált kőzetvizsgálati jegyzőkönyv nem elegendő a támogatás igényléséhez: minden érintett helyszín esetében olyan vizsgálati eredményt kell bemutatni, amely igazolja az egészségügyi határérték feletti szállórost-koncentrációt.

Nemény András szerint ez gyakorlatilag teljesíthetetlen elvárás. A Kincstár ugyanis minden egyes érintett helyrajzi számra külön mérést vár el.

Szombathelyen 317 ilyen helyszín van, egy mérés pedig hozzávetőleg másfél millió forintba kerül.

A szükséges vizsgálatok így csaknem 475 millió forintos többletkiadást jelentenének az önkormányzatnak.

Eközben az akkreditált laboratóriumok kapacitása sem elegendő ekkora feladat elvégzésére.

A polgármester szerint a követelmény azért is életszerűtlen, mert az érintett közterületek jelentős részét időközben már lefedték, így a kiporzás újbóli mérése sok helyen nem is kivitelezhető. A városvezető úgy látja, a minisztérium figyelmen kívül hagyja a szakértői szempontokat, a pályázati kiírás hibái pedig inkább hátráltatják, mintsem segítik a mentesítést.