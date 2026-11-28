A csütörtöki viharos időjárás következtében jelentős vízszintkülönbség alakult ki a Balaton nyugati és keleti medencéje között. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság mérései szerint Keszthely és Siófok között 65, Balatonmáriafürdő és Siófok között pedig 60 centiméteres eltérést regisztráltak – számolt be róla a Veol.

A vízügyi szakemberek kilenc part menti mérőállomás, valamint a Balaton közepén működő online vízszintjelző segítségével követik nyomon a változásokat. / Fotó: LikeBalaton

A viharos szél mozdította el a Balaton víztömegét

A szakemberek által hosszirányú kilendülésnek nevezett jelenség akkor következik be, amikor a tartós, erős szél a tó víztömegét az egyik medence felé tolja. November 26-án Keszthelynél megemelkedett a vízszint, Siófoknál viszont visszahúzódott a víz. A széliránytól függően ennek ellenkezője is megtörténhet, sőt a tó víztömege keresztirányban is kilendülhet. A két jelenség akár egyidejűleg is bekövetkezhet, a csütörtöki vihar azonban nem idézett elő keresztirányú kilendülést.

A vízügyi szakemberek kilenc part menti mérőállomás, valamint a tó közepén működő online vízszintjelző segítségével követik nyomon a változásokat. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a jelentős vízszintkülönbségek is rendszerint néhány nap alatt, emberi beavatkozás nélkül kiegyenlítődnek.

A novemberi esőzések ellenére is aggasztóan alacsony a tó vízállása

A tartós vízhiány a Tisza november 20-án kezdődött siófoki kihelyezett frakcióülésén is napirendre került. Mint arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, Magyar Péter a tanácskozásról bejelentkezve arra hívta fel a figyelmet, hogy a Balaton vízállása a többnapos esőzés ellenére is aggasztóan alacsony.

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