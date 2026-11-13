Mesterséges vízpótlásra szorulhat a Balaton – az ÁSZ nyolc javaslatot tett a kormánynak

Nyolc javaslatot fogalmazott meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Balaton állapotának megőrzése érdekében a vízgazdálkodásért és vízvédelemért felelős miniszternek. Az ÁSZ egyebek mellett a mesterséges vízpótlás szükségességének és lehetőségeinek felmérését, valamint a vízügyi megfigyelőrendszer felülvizsgálatát sürgeti.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentésében kiemeli, hogy a Balaton ökológiai értékei mellett jelentős nemzetgazdasági szerepet is betölt. / Fotó: Gregor Fischer / Northfoto

Egyre nagyobb gondot okoz a vízhiány

A számvevőszék pénteki közleménye szerint az ellenőrzés során azt vizsgálták, milyen intézkedéseket tett az állam a természetes vizek, különösen a Balaton állapotának megőrzése érdekében. A jelentés kiemeli, hogy a Balaton ökológiai értékei mellett jelentős nemzetgazdasági szerepet is betölt.

A tó állapota közvetlenül befolyásolja a kiemelt üdülőövezet turisztikai teljesítményét, amelynek GDP-arányos gazdasági súlya nagyságrendileg megegyezik a honvédelemre vagy az oktatásra fordított költségvetési kiadásokéval.

A Balaton vízháztartása az elmúlt évtizedekben kedvezőtlenül változott. A 2000 és 2025 közötti 26 évből 16-ban negatív volt a tó természetes vízmérlege, vagyis a párolgási veszteség meghaladta a csapadékból és a vízfolyásokból származó utánpótlást.

A 2025 novembere és 2026 áprilisa közötti téli hidrológiai félévben 26 százalékkal kevesebb csapadék hullott a vízgyűjtő területre az 1991–2020-as átlagnál.

A Balaton átlagos vízállása november 13-án reggel mindössze 34 centiméter volt a vízmérce nullpontjához viszonyítva, 11 centiméterrel meghaladva a 2003-ban mért történelmi minimumot.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet modellezése szerint 2040-től a többéves aszályos időszakokban már külső vízpótlásra lehet szükség. Az ÁSZ ezért a mesterséges vízpótlás műszaki, gazdasági és környezeti feltételeinek részletes vizsgálatát javasolja.

A számvevőszék megállapította, hogy a vízügyi igazgatás irányításáért felelős minisztérium feladatellátása nem volt eredményes. Elmaradt a Balatonnal kapcsolatos kutatások megfelelő koordinációja, ezért azok eredményei csak korlátozottan hasznosultak a döntéshozatalban.

Több, a tó állapotának javítását célzó tervről és előterjesztésről sem született irányítói döntés. Az ÁSZ

a vízszintszabályozás felülvizsgálatát,

a megfigyelőrendszer korszerűsítését

és a Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének rekonstrukcióját

is javasolja.