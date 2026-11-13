Mesterséges vízpótlásra szorulhat a Balaton – az ÁSZ nyolc javaslatot tett a kormánynak
Nyolc javaslatot fogalmazott meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Balaton állapotának megőrzése érdekében a vízgazdálkodásért és vízvédelemért felelős miniszternek. Az ÁSZ egyebek mellett a mesterséges vízpótlás szükségességének és lehetőségeinek felmérését, valamint a vízügyi megfigyelőrendszer felülvizsgálatát sürgeti.
Egyre nagyobb gondot okoz a vízhiány
A számvevőszék pénteki közleménye szerint az ellenőrzés során azt vizsgálták, milyen intézkedéseket tett az állam a természetes vizek, különösen a Balaton állapotának megőrzése érdekében. A jelentés kiemeli, hogy a Balaton ökológiai értékei mellett jelentős nemzetgazdasági szerepet is betölt.
A tó állapota közvetlenül befolyásolja a kiemelt üdülőövezet turisztikai teljesítményét, amelynek GDP-arányos gazdasági súlya nagyságrendileg megegyezik a honvédelemre vagy az oktatásra fordított költségvetési kiadásokéval.
A Balaton vízháztartása az elmúlt évtizedekben kedvezőtlenül változott. A 2000 és 2025 közötti 26 évből 16-ban negatív volt a tó természetes vízmérlege, vagyis a párolgási veszteség meghaladta a csapadékból és a vízfolyásokból származó utánpótlást.
A 2025 novembere és 2026 áprilisa közötti téli hidrológiai félévben 26 százalékkal kevesebb csapadék hullott a vízgyűjtő területre az 1991–2020-as átlagnál.
A Balaton átlagos vízállása november 13-án reggel mindössze 34 centiméter volt a vízmérce nullpontjához viszonyítva, 11 centiméterrel meghaladva a 2003-ban mért történelmi minimumot.
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet modellezése szerint 2040-től a többéves aszályos időszakokban már külső vízpótlásra lehet szükség. Az ÁSZ ezért a mesterséges vízpótlás műszaki, gazdasági és környezeti feltételeinek részletes vizsgálatát javasolja.
A számvevőszék megállapította, hogy a vízügyi igazgatás irányításáért felelős minisztérium feladatellátása nem volt eredményes. Elmaradt a Balatonnal kapcsolatos kutatások megfelelő koordinációja, ezért azok eredményei csak korlátozottan hasznosultak a döntéshozatalban.
Több, a tó állapotának javítását célzó tervről és előterjesztésről sem született irányítói döntés. Az ÁSZ
- a vízszintszabályozás felülvizsgálatát,
- a megfigyelőrendszer korszerűsítését
- és a Kis-Balaton vízvédelmi rendszerének rekonstrukcióját
is javasolja.
A jelentés szerint a Balatonhoz kapcsolódó kiemelt vízügyi projektekre összesen 25,8 milliárd forintot fordítottak. Az ÁSZ ugyanakkor több esetben nem találta megfelelően igazoltnak a beavatkozások eredményességét.
A mederkotrások vízminőségre gyakorolt kedvező hatását például nem sikerült egyértelműen bizonyítani, illetve a számvevőszék a magasabb üzemi vízszint lehetséges környezeti kockázatainak vizsgálatát is hiányolta.
A Balaton gazdasági jelentőségét mutatja, hogy a térség turizmusának becsült GDP-hozzájárulása megközelíti a 3 százalékot. A tó környékén 2025-ben 9,29 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami az országos forgalom közel ötödét jelentette.
A Balaton állapota miatt az Emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztost is számon kérték
Ahogy arról lapunk is beszámolt Radnai Márk, az Emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos nemrég bejelentette, hogy lezárult a Komárom-Esztergom megyei Palatinus-tó jövőjéről indított társadalmi egyeztetés, és szakmai munkacsoport alakul a szükséges intézkedések kidolgozására az érintett polgármesterek, önkormányzatok, tulajdonosok és vízügyi szakemberek részvételével.
A testület legfontosabb feladata a tó vízpótlásának lehetséges megoldásait kidolgozni, megőrizni a természeti értékeket, valamint rendezni a tó használatának feltételeit.
Ugyanakkor a kormánybiztos Facebook-bejegyzéséhez nemcsak támogató és köszönetnyilvánító hozzászólások érkeztek, ugyanis szép számmal akadtak, akik a Balaton és a Velencei-tó állapotára hívták fel a figyelmet, és sürgettek mihamarabbi kormányzati beavatkozást.
Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója egy szeptemberi sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy sekély vízű nagy tavaink (Balaton, Fertő-tó, Velencei-tó, Tisza-tó) érzékenyek az időjárás okozta kihívásokra. Ezekből az elmúlt években is ízelítőt kaptunk, azonban az idei nyár különösen rávilágított a problémákra.
A Balaton vízgyűjtőterülete teljes egészében Magyarországon fekszik, így bármi történik, a mi felelősségünk, nem lehet másokra mutogatni
– szögezte le a szakember.