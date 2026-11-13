Újabb esélyt kap a Balaton: emelkedni kezdett a vízszint a súlyos aszály után, de a szárazság hatása nem tűnik el egyik napról a másikra

A több hullámban érkező esőzés már a Balaton vízszintjén is érezteti a hatását, a tó átlagos vízállása három nap alatt két centiméterrel emelkedett. A csapadék a Velencei-tónál is enyhítheti a korábbi vízhiányt, de a mostani helyzetben még nem lehet gyors feltöltődésre számítani.

Több hullámban érkezett csapadék a Balaton vízgyűjtő területére, és ennek már látszik az eredménye a tó vízállásán / Fotó: Gregor Fischer / Northfoto

A Balaton vízszintjének emelkedése különösen fontos fejlemény az idei, rendkívül száraz időszak után. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a tó átlagos vízállása három nap alatt két centiméterrel nőtt. Horváth Ákos, a siófoki meteorológiai obszervatórium vezetője az MTI-nek elmondta, hogy az elmúlt négy napban több hullámban érkező csapadékrendszerekből jelentős mennyiségű eső hullott a Balaton környékén. A következő napokban további emelkedés várható.

A mostani növekedés azonban nem feltétlenül jelent gyors vízszintemelkedést. Horváth Ákos magyarázata szerint a jelenlegi, alacsony vízállás mellett a beérkező víz egy része először a tópart szárazabb, korábban vízzel nem borított területeit árasztja el. Emiatt a Balaton kezdetben inkább szélesedik, mintsem magasodik. A vízszint emelkedésének üteme így várhatóan valamivel lassabb lesz, mint normális vízállás esetén.

Rég nem volt ilyen rossz bőrben a Balaton

A tó mostani helyzete az elmúlt évek csapadékhiányának fényében különösen beszédes. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság előzetes értékelése szerint 2025-ben a Balaton vízgyűjtő területére átlagosan 516 milliméter csapadék jutott, ami 151 milliméterrel, vagyis 23 százalékkal maradt el az 1991 és 2020 közötti átlagtól. A tó természetes vízkészletének változása mínusz 220 mm volt, ami 1921 óta a második legkedvezőtlenebb éves értéknek számított.

A vízhiány 2026-ban is folytatódott. Az ELTE augusztusi ismertetése szerint a Balaton vízgyűjtőjén 2021 és 2026 áprilisa között csaknem 500 milliméter halmozott csapadékhiány alakult ki. A 2025–2026-os téli feltöltődési időszakban is 26 százalékkal kevesebb csapadék érkezett a sokéves átlagnál. Július 31-én a tó átlagos vízállása mindössze 56 centiméter volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva.