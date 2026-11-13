Egymás után zárja be a fiókjait Magyarország egyik legnagyobb bankja: két város polgármestere is kiakadt – „Fel vagyok háborodva”
Encsen és Sátoraljaújhelyen is bezárná a helyi ügyfélpontját a K&H bank a két város polgármesterének beszámolója szerint. Mindkét városvezető élesen bírálta a döntést, amely miatt a környező településeken élőknek is messzebbre kellhet utazniuk a személyes ügyintézéshez.
Hivatalos tájékoztatást kapott az encsi K&H-ügyfélpont bezárásáról Mikola Gergely, Encs polgármestere. Facebook-bejegyzésében a döntés mellett azt is kifogásolta, ahogyan közölték vele. A K&H az önkormányzatnak, intézményeinek és több száz munkavállalójuknak is nyújt banki szolgáltatásokat,
a polgármester mégis csak néhány órával azelőtt kapott szóbeli tájékoztatást, hogy magánügyfélként ő is megkapta a bezárásról szóló körlevelet.
Mikola maga is a K&H-nál bankol. Mint írta, néhány éve éppen azért választotta a pénzintézetet, mert helyben elérhető volt, és segítőkésznek találta az encsi munkatársakat. Most azt kérdezi, valóban az-e a megoldás, hogy minden személyes jelenlétet igénylő ügy miatt Szerencsre vagy Miskolcra utazzanak az ügyfelek.
Encs tárgyalna a fiók megtartásáról
A polgármester szerint az utazás az önkormányzatnak is pluszfeladatot jelentene. Példaként a felhatalmazások aláírását és a rendszerhiba miatt szükségessé váló kártyalimit-módosítást említette. Aki pedig nem tud autóval közlekedni, annak szerinte akár fél napjába is kerülhet egy olyan ügy elintézése, amelyet eddig helyben megoldhatott.
Mikola elismerte, hogy a digitalizáció miatt más bankok is zárnak be fiókokat, de az encsi döntés pénzügyi értelmét vitatja.
A polgármester a K&H előző évi nyereségét 138 milliárd forintra tette, és úgy becsülte, hogy a helyi ügyfélpont megszüntetésével nagyjából 20 millió forintot takaríthat meg a bank. Ez utóbbi nem a K&H által közölt adat. Mikola szerint a bezárás a térségben ügyfelek ezreitől és vállalkozások százaitól veheti el a helyi ügyintézés lehetőségét.
Mikola Gergely Bratu Tamás alpolgármesterrel egyeztetve hivatalos tárgyalást kezdeményez a K&H központi vezetésével. Azt szeretnék elérni, hogy a bank tartsa meg ügyfélpontját a járásközpontban.
Sátoraljaújhelyen már bankváltásra biztat a polgármester
Sátoraljaújhely polgármestere arról számolt be, hogy a K&H térségi vezetője közölte vele a budapesti bankközpont döntését a helyi fiók megszüntetéséről. A városvezető szerint a döntésnél figyelembe kellett volna venni, hogy a Bodrogközből és a Hegyközből is Sátoraljaújhelyre járnak ügyet intézni, a határváros szerepe pedig a környező településeken is túlmutat.
A polgármester arra biztatta a K&H-nál számlát vagy befektetést tartó ügyfeleket, hogy nézzenek körül, találnak-e közelebb elérhető bankot. A helyi és a városba érkező vállalkozásoknak, befektetőknek is azt javasolná, hogy gondolják át, kivel intézik a pénzügyeiket. „Sajnálom, és fel vagyok háborodva” – mondta.
Mikola az encsi ügyfélpontról már bejegyzése elején úgy írt, hogy azt „(is) bezárásra ítélték”. A két polgármester beszámolója alapján Encs és Sátoraljaújhely egyaránt érintett, de azt egyikük sem közölte, mikor zárnának be a fiókok, illetve szerepelnek-e további települések a K&H tervei között.
Közvetlenül cikkünk megjelenése előtt a Világgazdaság megkereste a K&H-t a témában. Amint választ kapunk, beszámolunk róla.