Encsen és Sátoraljaújhelyen is bezárná a helyi ügyfélpontját a K&H bank a két város polgármesterének beszámolója szerint. Mindkét városvezető élesen bírálta a döntést, amely miatt a környező településeken élőknek is messzebbre kellhet utazniuk a személyes ügyintézéshez.

Egymás után zárja be a fiókjait Magyarország egyik legnagyobb bankja: két város polgármestere is kiakadt – „Fel vagyok háborodva” / Fotó: Világgazdaság / Kallus György

Hivatalos tájékoztatást kapott az encsi K&H-ügyfélpont bezárásáról Mikola Gergely, Encs polgármestere. Facebook-bejegyzésében a döntés mellett azt is kifogásolta, ahogyan közölték vele. A K&H az önkormányzatnak, intézményeinek és több száz munkavállalójuknak is nyújt banki szolgáltatásokat,

a polgármester mégis csak néhány órával azelőtt kapott szóbeli tájékoztatást, hogy magánügyfélként ő is megkapta a bezárásról szóló körlevelet.

Mikola maga is a K&H-nál bankol. Mint írta, néhány éve éppen azért választotta a pénzintézetet, mert helyben elérhető volt, és segítőkésznek találta az encsi munkatársakat. Most azt kérdezi, valóban az-e a megoldás, hogy minden személyes jelenlétet igénylő ügy miatt Szerencsre vagy Miskolcra utazzanak az ügyfelek.

Encs tárgyalna a fiók megtartásáról

A polgármester szerint az utazás az önkormányzatnak is pluszfeladatot jelentene. Példaként a felhatalmazások aláírását és a rendszerhiba miatt szükségessé váló kártyalimit-módosítást említette. Aki pedig nem tud autóval közlekedni, annak szerinte akár fél napjába is kerülhet egy olyan ügy elintézése, amelyet eddig helyben megoldhatott.

Mikola elismerte, hogy a digitalizáció miatt más bankok is zárnak be fiókokat, de az encsi döntés pénzügyi értelmét vitatja.

A polgármester a K&H előző évi nyereségét 138 milliárd forintra tette, és úgy becsülte, hogy a helyi ügyfélpont megszüntetésével nagyjából 20 millió forintot takaríthat meg a bank. Ez utóbbi nem a K&H által közölt adat. Mikola szerint a bezárás a térségben ügyfelek ezreitől és vállalkozások százaitól veheti el a helyi ügyintézés lehetőségét.

Mikola Gergely Bratu Tamás alpolgármesterrel egyeztetve hivatalos tárgyalást kezdeményez a K&H központi vezetésével. Azt szeretnék elérni, hogy a bank tartsa meg ügyfélpontját a járásközpontban.