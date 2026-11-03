Katonák kínzásáról terjednek hírek Ukrajnában – elszabadult a pokol: lövések dördültek, civilek támadtak az Azov egységeire
Büntetőeljárás indult Ukrajnában, miután a Nemzeti Gárda egyik Kijev melletti létesítményéből négy katonát sérülésekkel szállítottak kórházba. A katonák állítólagos bántalmazásának hírére feldühödött civilek gyűltek össze az épületnél, majd összecsaptak az ott szolgáló fegyveresekkel. A tiltakozók később a katonákat szállító buszt is megtámadták.
Már a hatóságok vizsgálják az ukrán katonák bántalmazásának ügyét
Az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) kedden bejelentette, hogy katonai tisztségviselő hatalommal való visszaélésének gyanújával büntetőeljárást indított.
A hatóságok azt vizsgálják, hogy milyen körülmények között helyezték el a katonákat a Kijev közelében fekvő Petropavlivszka Borscsahivka egyik magánházában, és érte-e őket jogellenes erőszak.
Az épületet az Azov 1. hadtestéhez tartozó 3121-es katonai egység használta ideiglenes szálláshelyként. Újonnan mozgósított katonák, valamint olyanok tartózkodtak benne, akik korábban engedély nélkül elhagyták alakulatukat, majd visszakerültek a hadsereg kötelékébe, utóbbiak új beosztásukra vártak.
A botrány november 2-án robbant ki, amikor a közösségi médiában olyan hírek terjedtek el, hogy az épület pincéjében több tucat katonát tartanak fogva és kínoznak, egyes bejegyzések halálos áldozatról is beszámoltak.
A rendőrség ugyanakkor cáfolta a jogellenes fogva tartásról és halálesetről szóló értesüléseket, ám Olekszandr Pivnenko, a Nemzeti Gárda parancsnoka megerősítette, hogy négy katona megsérült, ezért kórházba szállították őket. Egyelőre nem tudni, hogyan szerezték sérüléseiket, a parancsnokság pedig azt közölte, hogy a bántalmazások esetleges felelőseit megbüntetik.
A helyszínre érkező Pivnenko több hozzátartozónak is megengedte, hogy belépjen az épületbe és megnézze az ott elhelyezett katonákat. A Hromadszke beszámolója alapján az egyik mozgósított katona édesanyja később arról tájékoztatta a tömeget, hogy a bent tartózkodók biztonságban vannak, elhelyezési körülményeiket azonban borzalmasnak nevezte.
A katonák ellen fordult a feldühödött tömeg
Az épület előtt estére mintegy száz ember gyűlt össze. A tiltakozók egy része megpróbálta betörni a kaput, kövekkel és petárdákkal dobálóztak, ablakokat törtek be, és rendőrségi járműveket rongáltak meg.
A helyzet akkor sem nyugodott meg, amikor a Nemzeti Gárda megkezdte a katonák elszállítását. A Szabad Európa Rádió ukrán szerkesztőségének helyszíni tudósítása alapján maszkos fiatalok betörték az egyik busz szélvédőjét, majd megpróbálták felborítani a járművet.
A Hromadszke tudósítói később újabb csoport érkezéséről és tömegverekedésről számoltak be. Lövések is eldördültek, és többen megsérültek. Egyelőre nem tisztázott, hogy ki lőtt, és pontosan kik vettek részt az összecsapásban.
Olha Resetilova katonai ombudsman közölte, hogy a megtámadott katonák között olyanok is voltak, akik részt vettek Mariupol védelmében, túlélték az orosz hadifogságot, majd visszatértek a szolgálatba.
Az ombudsman felháborítónak nevezte, hogy a tömeg szidalmazta és tojásokkal dobálta a katonákat. Úgy vélte, az események tovább rontották a hadsereg és a társadalom közötti bizalmat.
Resetilova ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bántalmazásról szóló állításokat is alaposan ki kell vizsgálni. Az ellenőrzés az újoncok orvosi alkalmassági vizsgálataira, a korábban engedély nélkül távozott katonák visszatérésére és az elhelyezés szabályosságára is kiterjed.
Az ukrán vezetés a társadalmi egységet félti
A helyszínre érkezett Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője is, aki elfogadhatatlannak nevezte a történteket. Figyelmeztetett, hogy az ilyen esetek veszélyeztetik az ukránok egységét, és ígéretet tett a történtek kivizsgálására. Az Azov parancsnoka, Denisz Prokopenko szintén elítélte a katonák elleni támadásokat.
- Felvetette, hogy a történtek az orosz érdekeket szolgálhatják,
- mivel alkalmasak a hadsereg lejáratására és a társadalom megosztására.
Egyes ukrán sajtóbeszámolók szervezett provokáció lehetőségét is felvetették, ám az esetleges orosz irányításra egyelőre nincs bizonyíték.
Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi ombudsman szintén vizsgálatot kezdeményezett, azt kérve a hatóságoktól, hogy tisztázzák az épület használatának jogalapját, a katonák elhelyezésének körülményeit és az esetleges jogsértéseket.
A Nemzeti Gárda időközben kiürítette az épületet, amelyet a továbbiakban nem használ katonák elhelyezésére.