Katonák kínzásáról terjednek hírek Ukrajnában – elszabadult a pokol: lövések dördültek, civilek támadtak az Azov egységeire

Büntetőeljárás indult Ukrajnában, miután a Nemzeti Gárda egyik Kijev melletti létesítményéből négy katonát sérülésekkel szállítottak kórházba. A katonák állítólagos bántalmazásának hírére feldühödött civilek gyűltek össze az épületnél, majd összecsaptak az ott szolgáló fegyveresekkel. A tiltakozók később a katonákat szállító buszt is megtámadták.

A katonák feltételezett bántalmazásának hírére civilek megrohamozták az Azov 1. hadtest ideiglenes szálláshelyét. / Fotó: The Kyiv Independent

Már a hatóságok vizsgálják az ukrán katonák bántalmazásának ügyét

Az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) kedden bejelentette, hogy katonai tisztségviselő hatalommal való visszaélésének gyanújával büntetőeljárást indított.

A hatóságok azt vizsgálják, hogy milyen körülmények között helyezték el a katonákat a Kijev közelében fekvő Petropavlivszka Borscsahivka egyik magánházában, és érte-e őket jogellenes erőszak.

Az épületet az Azov 1. hadtestéhez tartozó 3121-es katonai egység használta ideiglenes szálláshelyként. Újonnan mozgósított katonák, valamint olyanok tartózkodtak benne, akik korábban engedély nélkül elhagyták alakulatukat, majd visszakerültek a hadsereg kötelékébe, utóbbiak új beosztásukra vártak.

A botrány november 2-án robbant ki, amikor a közösségi médiában olyan hírek terjedtek el, hogy az épület pincéjében több tucat katonát tartanak fogva és kínoznak, egyes bejegyzések halálos áldozatról is beszámoltak.

A rendőrség ugyanakkor cáfolta a jogellenes fogva tartásról és halálesetről szóló értesüléseket, ám Olekszandr Pivnenko, a Nemzeti Gárda parancsnoka megerősítette, hogy négy katona megsérült, ezért kórházba szállították őket. Egyelőre nem tudni, hogyan szerezték sérüléseiket, a parancsnokság pedig azt közölte, hogy a bántalmazások esetleges felelőseit megbüntetik.

A helyszínre érkező Pivnenko több hozzátartozónak is megengedte, hogy belépjen az épületbe és megnézze az ott elhelyezett katonákat. A Hromadszke beszámolója alapján az egyik mozgósított katona édesanyja később arról tájékoztatta a tömeget, hogy a bent tartózkodók biztonságban vannak, elhelyezési körülményeiket azonban borzalmasnak nevezte.

A katonák ellen fordult a feldühödött tömeg

Az épület előtt estére mintegy száz ember gyűlt össze. A tiltakozók egy része megpróbálta betörni a kaput, kövekkel és petárdákkal dobálóztak, ablakokat törtek be, és rendőrségi járműveket rongáltak meg.

A helyzet akkor sem nyugodott meg, amikor a Nemzeti Gárda megkezdte a katonák elszállítását. A Szabad Európa Rádió ukrán szerkesztőségének helyszíni tudósítása alapján maszkos fiatalok betörték az egyik busz szélvédőjét, majd megpróbálták felborítani a járművet.

A Hromadszke tudósítói később újabb csoport érkezéséről és tömegverekedésről számoltak be. Lövések is eldördültek, és többen megsérültek. Egyelőre nem tisztázott, hogy ki lőtt, és pontosan kik vettek részt az összecsapásban.