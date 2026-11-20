Az ukrán hadsereg megerősítette, hogy november 19-én csapást mért a tatárföldi Kalejkino olajszivattyú-állomásra, amely a Barátság kőolajvezeték egyik fontos oroszországi csomópontja. A támadásban három hatalmas olajtartály is megsérült, miközben az ukránok több más orosz katonai és logisztikai célpontot is eltaláltak.

Ezer kilométerre a fronttól csaptak le az ukránok, a Barátság kőolajvezeték egyik fontos állomását támadták / Fotó: MOL

Az ukrán vezérkar pénteken hivatalosan is megerősítette, hogy találat érte a Tatárföldön működő Kalejkino olajszivattyú-állomást. A november 19-i támadásban a Kaleykino-1 telephely három RVSPA-50000 típusú olajtartálya sérült meg. Az UNN értesülései alapján az egyik kigyulladt, a másik kettőben pedig súlyos károk keletkeztek.

Ismét megsérült a Barátság kőolajvezetéket ellátó infrastruktúra

A létesítmény az Almetyevszki járásban található, és az orosz olajszállítás egyik fontos csomópontja. A különböző oroszországi térségekből érkező kőolajat itt fogadják és keverik össze, majd továbbítják a finomítók, illetve a Barátság kőolajvezeték rendszere felé. Az ukrán vezérkar szerint a támadás ezért az egész olajszállítási láncot érintheti, nem csupán egyetlen ipari létesítményt.

A célba vett tartályok mérete is jelzi a csapás jelentőségét. Egy-egy RVSPA-50000 acélszerkezet átmérője megközelítőleg 60 méter, magassága pedig egy hatemeletes épületének felel meg. A tárolók egyenként 50 ezer köbméter kőolaj befogadására alkalmasak. Felépítésük hónapokig tart: különleges alapozásra van szükség, az acélfalakat pedig egymás fölé hegesztett gyűrűkből alakítják ki. Az ukrán vezérkar szerint három ilyen tartály egyidejű megrongálása jelentős veszteség az orosz olajiparnak.

Nem ez volt az egyetlen energetikai célpont, amelyet az ukránok az elmúlt napokban megtámadtak. A Krasznodari területen található ilszki olajfinomítót november 18-án érte csapás. Az ukrán vezérkar most közölte a károk részleteit: egy RVS-5000 típusú tartály megsemmisült, további nyolc pedig megrongálódott. Utóbbiak közül hét RVS-5000-es, egy pedig RVS-1000-es volt.

A támadásban az olajvezeték egy szakasza, öt műszaki épület és egy raktár is megsérült.

Az ukrán katonai vezetés a november 19-i és 20-ra virradó éjszakai műveletekről is beszámolt. A Brjanszki területen egy Pancir-S2 légvédelmi rendszert találtak el, a Donyecki területen található Szelydove környékén pedig egy orosz drónirányító központot támadtak. Az ukrán vezérkar szerint innen irányították azokat a pilóta nélküli repülőeszközöket, amelyek az ukrán katonák állásait és a településeket támadták.