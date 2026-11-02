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Politikai földrengés Brüsszelben: már ma megbukhat a belga kormányfő, akit Orbán Viktor is hősnek nevezett

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Kormányválság fenyeget Belgiumban, miután az éjszakába nyúló költségvetési tárgyalásokon sem sikerült megállapodni a szükséges megtakarításokról. Bart De Wever a királyi palotába érkezett, hogy felajánlja kormánya lemondását Fülöp királynak.
VG
2026.11.02, 10:02
Frissítve: 2026.11.02, 11:37
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A belga miniszterelnök a királyi palotába érkezett, hogy felajánlja kormánya lemondását Fülöp királynak – jelentette a helyi sajtó. A lépést az előzte meg, hogy az éjszakába nyúló költségvetési egyeztetéseken sem sikerült megállapodásra jutni.

Bart De Wever
Bart De Wever lemondhat a miniszterelnöki posztjáról / Fotó: Hans Lucas / AFP

Az Euronews cikke szerint Bart De Wever kabinet szűkebb körével tárgyalt a költségvetésről, de a megbeszélések eredmény nélkül zárultak. A kabinetnek 10 milliárd eurós megtakarításról kellene megállapodnia ahhoz, hogy az ország az uniós kiadási korlátokon belül maradjon.

  • Belgium költségvetési hiánya tavaly a bruttó hazai termék 5 százalékát tette ki, miközben az uniós szabályokban meghatározott referenciaérték 3 százalék.
  • Az államadósság meghaladja a 735 milliárd eurót, ami a GDP több mint 110 százalékának felel meg. 

Ez jelentősen túllépi a 60 százalékos uniós referenciaértéket.

A költségvetési megállapodás elmaradása a helyi beszámolók szerint az állampapírpiacon is éreztette hatását: emelkedtek a belga államkötvények hozamai, ami megdrágíthatja az ország adósságának finanszírozását.

A kormány lemondása egyelőre nem tekinthető véglegesnek. Fülöp király elfogadhatja vagy elutasíthatja a miniszterelnök felajánlását, de döntését el is halaszthatja.

A sikertelen költségvetési egyeztetések így kormányválsággal fenyegetnek, 

miközben az országnak jelentős hiánnyal és magas államadóssággal kell megküzdenie. 

Orbán Viktor korábbi kormányfő még 2025 decemberében hősnek nevezte Bart De Wever belga miniszterelnököt, miután blokkolta azokat az Európai Uniós terveket, amelyek az Oroszországtól fagyasztott vagyonok Ukrajna finanszírozására való felhasználásáról szóltak. 

A volt kormányfő szerint Bart De Wever ezzel megakadályozta, hogy Európa belépjen a háborúba.  De Wever blokkolta a tervet, mivel attól tartott, hogy Belgiumra hárulna a felelősség, ha az orosz vagyon feloldása után Moszkva visszakövetelné a pénzt.  

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