Előkerült egy kilencven éve nem látott műkincs – a BÁV aukcióján most bárki lecsaphat rá Vaszary művére

Több mint 800 műtárgyat, köztük több tízmillió forintos festményeket, ritka ékszereket és luxusórákat árverez el december elején a BÁV ART. A háromnapos aukció legdrágább kikiáltási árú tétele egy Vaszary János-festmény, de kalapács alá kerül egy Paál László-alkotás is, amelyet közel kilencven éve nem láthatott a nagyközönség.

Fotó: BÁV Art aukciósház

Széchenyi-címeres ezüsttárgy és világkiállításra készült Zsolnay-kerámia is kalapács alá kerül a BÁV aukcióján

December 1–3. között rendezik meg a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióját a budapesti MOM Kulturális Központban. Az árverés kínálatában a klasszikus és modern magyar festészet alkotásai mellett történelmi ezüsttárgyak, különleges kerámiák, luxusórák és nagy értékű ékszerek is szerepelnek.

Az aukció egyik legértékesebb darabja Vaszary János 1935 körül készült Art deco táncosok című olajfestménye, amelynek kikiáltási ára 46 millió forint. A három táncost ábrázoló mű a festő késői korszakából származik. Vaszary művészetére jelentős hatást gyakorolt 1925-ös párizsi utazása, amely után a modern nagyvárosi élet, a jazz és a revük világa is megjelent festményein.

A másik kiemelkedő tétel Paál László 1875-ben készült Erdőben (Erdei út, Erdőbelső) című alkotása. A festmény egykor báró Kohner Adolf gyűjteményéhez tartozott, majd az Ernst Múzeum 1934-es aukcióját követően eltűnt a nyilvánosság elől. A közel kilencven év után ismét bemutatott mű 8,5 millió forintos kikiáltási árról indul.

Az árverés történelmi vonatkozású tárgyai között szerepel egy 1829-ben, Pesten készült, késő empire stílusú ezüst borhűtő, amelyet a Széchenyi család címere és jelmondata díszít, a műtárgy kikiáltási ára 1,6 millió forint.

A kínálatban a Zichy és a Bethlen családhoz köthető ezüsttárgyak, valamint egy 1908-ban Bécsben készült, a Bécs–Budapest távlovaglás emlékét őrző asztali doboz is megtalálható. A nemzetközi iparművészetet egyebek mellett a Tiffany & Co. 1930-as évekből származó art deco ezüstdoboza képviseli.

A kerámiák között különlegességnek számít az 1911-es torinói világkiállítás magyar pavilonjához tervezett, 24 elemből álló Zsolnay csempekép, amely Nikelszky Géza terve alapján készült. Gorka Lívia hatrészes, samottos kerámiából készült pannósorozatát 1,6 millió forintról bocsátják árverésre.