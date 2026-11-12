Előkerült egy kilencven éve nem látott műkincs – a BÁV aukcióján most bárki lecsaphat rá Vaszary művére
Több mint 800 műtárgyat, köztük több tízmillió forintos festményeket, ritka ékszereket és luxusórákat árverez el december elején a BÁV ART. A háromnapos aukció legdrágább kikiáltási árú tétele egy Vaszary János-festmény, de kalapács alá kerül egy Paál László-alkotás is, amelyet közel kilencven éve nem láthatott a nagyközönség.
Széchenyi-címeres ezüsttárgy és világkiállításra készült Zsolnay-kerámia is kalapács alá kerül a BÁV aukcióján
December 1–3. között rendezik meg a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióját a budapesti MOM Kulturális Központban. Az árverés kínálatában a klasszikus és modern magyar festészet alkotásai mellett történelmi ezüsttárgyak, különleges kerámiák, luxusórák és nagy értékű ékszerek is szerepelnek.
Az aukció egyik legértékesebb darabja Vaszary János 1935 körül készült Art deco táncosok című olajfestménye, amelynek kikiáltási ára 46 millió forint. A három táncost ábrázoló mű a festő késői korszakából származik. Vaszary művészetére jelentős hatást gyakorolt 1925-ös párizsi utazása, amely után a modern nagyvárosi élet, a jazz és a revük világa is megjelent festményein.
A másik kiemelkedő tétel Paál László 1875-ben készült Erdőben (Erdei út, Erdőbelső) című alkotása. A festmény egykor báró Kohner Adolf gyűjteményéhez tartozott, majd az Ernst Múzeum 1934-es aukcióját követően eltűnt a nyilvánosság elől. A közel kilencven év után ismét bemutatott mű 8,5 millió forintos kikiáltási árról indul.
Az árverés történelmi vonatkozású tárgyai között szerepel egy 1829-ben, Pesten készült, késő empire stílusú ezüst borhűtő, amelyet a Széchenyi család címere és jelmondata díszít, a műtárgy kikiáltási ára 1,6 millió forint.
A kínálatban a Zichy és a Bethlen családhoz köthető ezüsttárgyak, valamint egy 1908-ban Bécsben készült, a Bécs–Budapest távlovaglás emlékét őrző asztali doboz is megtalálható. A nemzetközi iparművészetet egyebek mellett a Tiffany & Co. 1930-as évekből származó art deco ezüstdoboza képviseli.
A kerámiák között különlegességnek számít az 1911-es torinói világkiállítás magyar pavilonjához tervezett, 24 elemből álló Zsolnay csempekép, amely Nikelszky Géza terve alapján készült. Gorka Lívia hatrészes, samottos kerámiából készült pannósorozatát 1,6 millió forintról bocsátják árverésre.
Tizennyolc millió forintról indul a 406 gyémánttal díszített nyakék
A festmények mellett az ékszerek és luxusórák között is több millió forintos tételek szerepelnek. Az egyik legértékesebb ékszer egy 750 ezrelékes finomságú aranyból készült nyakék, amelyet 406 fantáziaszínű gyémánt díszít, összesen 65,10 karát súlyban. Az IGI-tanúsítvánnyal rendelkező ékszer kikiáltási ára 18 millió forint.
- Az órakínálatban az A. Lange & Söhne német manufaktúra egyik karórája 5 millió forintos kikiáltási áron szerepel.
- Árverésre bocsátanak egy 6000 méteres vízállóságú Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep – Summer Blue búvárórát,
- valamint egy ArtyA Russian Roulette Desert Eagle modellt is, amelynek kialakításához valódi fegyveralkatrészt és töltényhüvelyeket használtak fel.
Pachert Balázs, a BALÁZS KICKS alapítója pedig egy 1920–30-as évekből származó art deco vitrint ajánlott fel, amelyben korábban üzletének legértékesebb cipőit mutatta be.
A nagymamájától örökölt bútor egy korábbi lopási kísérlet miatt is ismertté vált: néhány évvel ezelőtt ebből próbáltak meg ellopni egy több mint 4,5 millió forintot érő luxuscipőt.
A vitrin 80 ezer forintos kikiáltási árról indul, teljes leütési árát pedig a Magyar Református Szeretetszolgálat kapja meg. A bevételt a Nyilas Misi Pakk adventi adománygyűjtésére fordítják, amelynek keretében rászoruló gyermekeknek állítanak össze karácsonyi ajándékcsomagokat.
A több mint 800 tételből álló aukciós kínálatot november 21–29. között a BÁV ART Szent István körút 3. alatti galériájában mutatják be. Az árverés december 1-jén az ékszerekkel és órákkal kezdődik, december 2-án a festmények, december 3-án pedig a műtárgyak kerülnek sorra. A licitálás mindhárom napon 18 órakor kezdődik, személyesen, telefonon, vételi megbízással és online is lehet ajánlatot tenni.