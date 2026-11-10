Trump nagy dobásra készül: történelmi békemegállapodás születhet az ukrajnai háborúban
Orosz és ukrán tisztviselők kedden kétnapos, amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalásokat kezdenek, amelyek február óta az első ilyen egyeztetések lesznek. A találkozóra azt követően kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök a múlt héten felvetette: átfogó békemegállapodás születhet a négy és fél éve tartó háború lezárására, amely akár egész Európa biztonságát is érintheti.
Az európai hatalmak, köztük Franciaország, Németország és az Európai Bizottság is tisztviselőket küldenek az Abu-Dzabiban rendezett tárgyalásokra, Oroszország azonban egyértelművé tette, hogy nem kívánja bevonni az európaiakat a közvetlen egyeztetésekbe.
Európát kihagyják
Ehelyett az ukrán küldöttség külön találkozókon tájékoztatja európai szövetségeseit a tárgyalások előrehaladásáról. A kijevi tisztviselők szerint a megbeszélések kedden, közép-európai idő szerint 7:30 körül kezdődnek.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Európa is részese legyen a diplomáciai folyamatnak
– jelentette ki hétfőn Rusztem Umerov, az ukrán tárgyalódelegáció vezetője.
- Az orosz küldöttséget ismét Vlagyimir Megyinszkij, a Kreml tanácsadója vezeti.
- A delegációban ezúttal először vesz részt Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes, valamint
- Jurij Zsigarlovszkij magas rangú katonai tiszt is.
Trump a múlt héten a Fehér Házban zárt ajtók mögött találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízottjával, majd azt jósolta, hogy hamarosan megszülethet a békemegállapodás.
Az amerikai elnök korábban már többször is kijelentette, hogy közel a megállapodás a második világháború óta Európa legtöbb halálos áldozatot követelő konfliktusának lezárásáról, ám az áttörés mindeddig elmaradt.
Az elmúlt hetekben ugyanakkor ismét felélénkültek a diplomáciai egyeztetések, miután Washington figyelmét hónapokon át az iráni háború kötötte le.
Putyin továbbra is ragaszkodik a Donbaszhoz
Nyilvánosan egyelőre semmi nem utal arra, hogy Putyin hajlandó lenne feladni követelését, amely szerint Ukrajnának a békemegállapodás feltételeként át kell adnia a teljes keleti Donbasz régiót. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont határozottan elutasította azoknak a területeknek az átadását, amelyek védelmében ukrán katonák vesztették életüket. Az orosz csapatok frontvonalon történő előrenyomulása idén gyakorlatilag teljesen lelassult.
A tárgyalások előestéjén Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna tárgyalási pozíciója erősödik a közelmúltban elért harctéri eredményeknek köszönhetően. Ezek közé tartozik több terület visszafoglalása Donyeck megyében, a Donbasz szénbányászatáról ismert térségében. "Az ukrán erők jelenleg valóban erősítik Ukrajna tárgyalási pozícióját2 – mondta Zelenszkij hétfő esti videóüzenetében.
Az ukrán elnök szerint Oroszország „rekordveszteségeket” szenved el, ezt az állítást azonban Moszkva vitatja. Zelenszkij egyúttal felszólította Washingtont, hogy győzze meg a Kremlt a háború befejezésének szükségességéről.
Egy amerikai tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy
az Egyesült Államok tárgyalói szerint Zelenszkij és Putyin hajlandó lehet kompromisszumra jutni a kulcsfontosságú területi kérdésekben, amennyiben mindkét fél enged valamennyit követeléseiből.
Moszkva megengedné Ukrajna uniós csatlakozását
A javasolt megállapodás értelmében Ukrajna a háború lezárásáért cserébe biztonsági garanciákat, valamint az európai uniós csatlakozáshoz vezető menetrendet kapna. Egy magas rangú ukrán tisztviselő azonban határozottan cáfolta, hogy a kormány bármilyen ilyen jellegű területi engedményt fontolóra venne. Hangsúlyozta, hogy a területi kérdésekről kizárólag az államfők szintjén lehet tárgyalni, és csak akkor, ha Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kap.
Egész Európa biztonságát érintő békemegállapodás születhet
A Trump által múlt hónapban bejelentett, energetikai létesítmények elleni támadások felfüggesztéséről szóló tűzszüneti megállapodás rövid időn belül összeomlott. Ukrajna az elmúlt hetekben fokozta az orosz olajfinomítók elleni támadásait, miközben Moszkva intenzív csapásokat mért az ukrán villamosenergia-hálózatra és városokra.
Trump a múlt héten arról beszélt, hogy megbízottjai egy szélesebb körű biztonsági megállapodásról is tárgyaltak, amely akár egész Európára kiterjedhet. Az elképzelés részleteit azonban nem ismertette.
Ez egy nagy megállapodás lesz, és nemcsak Ukrajnát fogja érinteni. Azt is mondhatnám, hogy akár egész Európára kiterjedhet
– fogalmazott az amerikai elnök.
Trump kijelentései több európai tisztviselőből is ellenérzést váltottak ki. Az érintettek hangsúlyozták, hogy Európa biztonságáról kizárólag az érintett kormányok közvetlen részvételével lehet tárgyalni, és Oroszországnak nem szabad beleszólást kapnia az európai biztonságpolitika alakításába.
Oroszország még Ukrajna 2022 februárjában megindított teljes körű inváziója előtt követelte, hogy a NATO vonja vissza erőit azokból az országokból, amelyek 1997 után csatlakoztak a katonai szövetséghez. A NATO akkor elutasította ezt a követelést.
Az amerikai külügyminiszter optimista
Amerikai tisztviselők, köztük Jared Kushner, Trump veje és ukrajnai különmegbízottja, a múlt héten Brüsszelben tárgyaltak a NATO, az Európai Unió és a vezető európai hatalmak képviselőivel. Az egyeztetések egyik központi témája a biztonsági garanciák kérdése volt.
A G7-országok külügyminiszterei várhatóan kedden, párizsi találkozójuk második napján szintén megvitatják az ukrajnai helyzetet. A megbeszélésekhez Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is csatlakozik.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap, franciaországi indulása előtt kijelentette, hogy előrelépés történt annak meghatározásában, miként nézhetne ki Európa biztonsági rendszere a háború lezárása után.
Zelenszkij korábban reményét fejezte ki, hogy a demokraták múlt heti amerikai félidős választásokon aratott győzelme növelheti Ukrajna washingtoni támogatását.
Trump hivatalba lépése óta az Egyesült Államok jelentősen visszafogta a Kijevnek nyújtott közvetlen támogatást. Eközben Európa vált Ukrajna költségvetésének és katonai beszerzéseinek legfontosabb külföldi finanszírozójává.