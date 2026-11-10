Trump nagy dobásra készül: történelmi békemegállapodás születhet az ukrajnai háborúban

Orosz és ukrán tisztviselők kedden kétnapos, amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalásokat kezdenek, amelyek február óta az első ilyen egyeztetések lesznek. A találkozóra azt követően kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök a múlt héten felvetette: átfogó békemegállapodás születhet a négy és fél éve tartó háború lezárására, amely akár egész Európa biztonságát is érintheti.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter - Moszkva továbbra is ragaszkodik a Donbaszhoz, e nélkül nem lesz békemegállapodás / Fotó: Mikhail Metzel

Az európai hatalmak, köztük Franciaország, Németország és az Európai Bizottság is tisztviselőket küldenek az Abu-Dzabiban rendezett tárgyalásokra, Oroszország azonban egyértelművé tette, hogy nem kívánja bevonni az európaiakat a közvetlen egyeztetésekbe.

Európát kihagyják

Ehelyett az ukrán küldöttség külön találkozókon tájékoztatja európai szövetségeseit a tárgyalások előrehaladásáról. A kijevi tisztviselők szerint a megbeszélések kedden, közép-európai idő szerint 7:30 körül kezdődnek.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Európa is részese legyen a diplomáciai folyamatnak

– jelentette ki hétfőn Rusztem Umerov, az ukrán tárgyalódelegáció vezetője.

Az orosz küldöttséget ismét Vlagyimir Megyinszkij, a Kreml tanácsadója vezeti.

A delegációban ezúttal először vesz részt Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes, valamint

Jurij Zsigarlovszkij magas rangú katonai tiszt is.

Trump a múlt héten a Fehér Házban zárt ajtók mögött találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízottjával, majd azt jósolta, hogy hamarosan megszülethet a békemegállapodás.

Az amerikai elnök korábban már többször is kijelentette, hogy közel a megállapodás a második világháború óta Európa legtöbb halálos áldozatot követelő konfliktusának lezárásáról, ám az áttörés mindeddig elmaradt.

Az elmúlt hetekben ugyanakkor ismét felélénkültek a diplomáciai egyeztetések, miután Washington figyelmét hónapokon át az iráni háború kötötte le.

Putyin továbbra is ragaszkodik a Donbaszhoz

Nyilvánosan egyelőre semmi nem utal arra, hogy Putyin hajlandó lenne feladni követelését, amely szerint Ukrajnának a békemegállapodás feltételeként át kell adnia a teljes keleti Donbasz régiót. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök viszont határozottan elutasította azoknak a területeknek az átadását, amelyek védelmében ukrán katonák vesztették életüket. Az orosz csapatok frontvonalon történő előrenyomulása idén gyakorlatilag teljesen lelassult.