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Trump most olyasmire készül Putyinnal, ami egész Európát érintheti: kilenc hónap után újraindultak a béketárgyalások, itt az első eredmény

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Újabb amerikai kísérlet indul az ukrajnai háború lezárására, miután az orosz és az ukrán delegáció február óta először ismét egy asztalhoz ült. A kétnapos egyeztetésen a fogolycserék és a biztonsági garanciák mellett a lehetséges béke legnehezebb kérdései is előkerülnek.
Nemes Tamás
2026.11.10, 20:50
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Kilenc hónap után ismét közvetlen béketárgyalások kezdődtek Oroszország és Ukrajna között, ezúttal az Egyesült Államok közvetítésével, Abu-Dzabiban. Donald Trump olyan megállapodást szeretne tető alá hozni, amely lezárhatja a háborút, és Európa biztonságának jövőjét is rendezheti, a legfontosabb vitás kérdésekben azonban továbbra sincs egyetértés.

Putyin Trump béke
Donald Trump szerint közel lehet a békemegállapodás, Moszkva és Kijev azonban továbbra is egymással összeegyeztethetetlen feltételeket szab a háború befejezéséhez / Fotó: Al Drago

Kilenc hónap után ismét közvetlen tárgyalásokon próbálják rendezni az orosz-ukrán háborút. Az Abu-Dzabiban zajló kétnapos egyeztetéseken az Egyesült Államokat Donald Trump különmegbízottjai, Jared Kushner és Steve Witkoff képviselik. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Reutersnek nyilatkozva kifejezetten eredményesnek nevezte a találkozót, részleteket azonban nem közölt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén konstruktívnak és érdeminek értékelte a megbeszéléseket. Tájékoztatása szerint humanitárius és biztonsági kérdésekről is szó esett. 

Kiemelt helyet kapott a hadifoglyok szabadon engedése, valamint azoknak a biztonsági garanciáknak a kidolgozása, amelyek hosszú távon is megakadályozhatnák a háború újbóli kirobbanását.

Az amerikai delegáció a tárgyalások kezdetén jelezte, hogy Washingtonnak vannak elképzelései a továbblépésről. Kushner szerint az elmúlt hetekben folytatott külön egyeztetések során sikerült közelíteni az orosz és az ukrán álláspontot. A második tárgyalási napot szerdára tűzték ki.

A béke legnagyobb akadálya továbbra is a területi kérdés. Oroszország Ukrajna területének mintegy ötödét tartja ellenőrzése alatt, Moszkva pedig ezen felül a Donbasz egészére is igényt tart . Putyin eddig nem mutatott hajlandóságot arra, hogy lemondjon követeléséről, Zelenszkij pedig elutasítja az ukrán katonák által megvédett területek átadását.

Az amerikai tárgyalók ugyanakkor már a területi kompromisszum lehetőségét is felvetették. Egy amerikai tisztviselő szerint Washington úgy látja, hogy mindkét fél hajlandó lehet bizonyos engedményekre. A kiszivárgott elképzelés szerint Ukrajna a háború lezárásáért, biztonsági garanciákért és az európai uniós csatlakozáshoz vezető menetrendért cserébe mondhatna le egyes területekről. Egy magas rangú ukrán tisztviselő azonban tagadta, hogy Kijev ilyen engedmények mérlegelésére készülne.

Európa is beleszólna a békefolyamatba

A tárgyalások körül az európai részvétel kérdése is vitát okoz. Az ukrán delegáció az amerikaiakkal folytatott közvetlen egyeztetés előtt külön találkozott európai, NATO- és uniós képviselőkkel. Moszkva viszont egyértelművé tette, hogy az orosz-ukrán-amerikai tárgyalásokon nem kíván helyet biztosítani az európaiaknak.

A vita hátterében a békerendezés sorrendjéről vallott eltérő elképzelések állnak. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint először egy átfogó európai biztonsági keretrendszert kellene kialakítani, és csak utána következhetne a háború konkrét rendezése. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ezzel szemben úgy véli, a szélesebb biztonságpolitikai tárgyalásoknak csak a tűzszünet után van helyük. Lavrov elutasította a fegyvernyugvás gondolatát.

Az európaiak bevonását Washington sem zárja ki. Rubio Párizsban arról beszélt, hogy a következő napokban előrelépés történhet ezen a téren. Franciaország szerint Európa biztonságáról nem lehet az európai országok nélkül dönteni.

A mostani forduló egy korábban megindult diplomáciai folyamat folytatása. A november 10-i tárgyalások előkészítésében az amerikaiak mellett az európaiak is részt vettek, az orosz küldöttséget pedig ismét Vlagyimir Megyinszkij vezeti. A delegációban ezúttal Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes és egy magas rangú katonai tiszt is helyet kapott.

Donald Trump az elmúlt napokban többször is arról beszélt, hogy közel lehet a megállapodás. 

Az amerikai elnök korábban azzal sürgette Kijevet, hogy ideje lezárnia a háborút, különben súlyos következményekkel kell számolnia.

A diplomáciai optimizmust azonban a harctéri események egyelőre nem támasztják alá. Az orosz hadsereg a tárgyalások előtti éjszaka tíz ukrán régiót támadott, öt nagy elektromos alállomást is eltaláltak. A csapások áramszüneteket okoztak, és két ember életét követelték. Ukrajna közben az orosz olajfinomítók elleni dróntámadásokat fokozta: iparági források szerint az október vége óta végrehajtott csapások mintegy 30 százalékkal csökkentették Oroszország finomítói kapacitását.

Trump nagy dobásra készül: történelmi békemegállapodás születhet az ukrajnai háborúban

Kétnapos, amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások kezdődnek Abu-Dzabiban, ahol az orosz és ukrán küldöttség február óta először ül ismét tárgyalóasztalhoz. Donald Trump szerint átfogó békemegállapodás születhet, amely nemcsak az ukrajnai háborút zárhatná le, hanem egész Európa biztonságát is érintheti.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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