Trump most olyasmire készül Putyinnal, ami egész Európát érintheti: kilenc hónap után újraindultak a béketárgyalások, itt az első eredmény

Kilenc hónap után ismét közvetlen béketárgyalások kezdődtek Oroszország és Ukrajna között, ezúttal az Egyesült Államok közvetítésével, Abu-Dzabiban. Donald Trump olyan megállapodást szeretne tető alá hozni, amely lezárhatja a háborút, és Európa biztonságának jövőjét is rendezheti, a legfontosabb vitás kérdésekben azonban továbbra sincs egyetértés.

Donald Trump szerint közel lehet a békemegállapodás, Moszkva és Kijev azonban továbbra is egymással összeegyeztethetetlen feltételeket szab a háború befejezéséhez / Fotó: Al Drago

Kilenc hónap után ismét közvetlen tárgyalásokon próbálják rendezni az orosz-ukrán háborút. Az Abu-Dzabiban zajló kétnapos egyeztetéseken az Egyesült Államokat Donald Trump különmegbízottjai, Jared Kushner és Steve Witkoff képviselik. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Reutersnek nyilatkozva kifejezetten eredményesnek nevezte a találkozót, részleteket azonban nem közölt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén konstruktívnak és érdeminek értékelte a megbeszéléseket. Tájékoztatása szerint humanitárius és biztonsági kérdésekről is szó esett.

Kiemelt helyet kapott a hadifoglyok szabadon engedése, valamint azoknak a biztonsági garanciáknak a kidolgozása, amelyek hosszú távon is megakadályozhatnák a háború újbóli kirobbanását.

Az amerikai delegáció a tárgyalások kezdetén jelezte, hogy Washingtonnak vannak elképzelései a továbblépésről. Kushner szerint az elmúlt hetekben folytatott külön egyeztetések során sikerült közelíteni az orosz és az ukrán álláspontot. A második tárgyalási napot szerdára tűzték ki.

A béke legnagyobb akadálya továbbra is a területi kérdés. Oroszország Ukrajna területének mintegy ötödét tartja ellenőrzése alatt, Moszkva pedig ezen felül a Donbasz egészére is igényt tart . Putyin eddig nem mutatott hajlandóságot arra, hogy lemondjon követeléséről, Zelenszkij pedig elutasítja az ukrán katonák által megvédett területek átadását.

Az amerikai tárgyalók ugyanakkor már a területi kompromisszum lehetőségét is felvetették. Egy amerikai tisztviselő szerint Washington úgy látja, hogy mindkét fél hajlandó lehet bizonyos engedményekre. A kiszivárgott elképzelés szerint Ukrajna a háború lezárásáért, biztonsági garanciákért és az európai uniós csatlakozáshoz vezető menetrendért cserébe mondhatna le egyes területekről. Egy magas rangú ukrán tisztviselő azonban tagadta, hogy Kijev ilyen engedmények mérlegelésére készülne.