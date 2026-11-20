Minden jel arra utal, hogy az Unger Anna hivatala által megtalált nagy mennyiségű készpénz Fabó György milliárdos vállalkozóhoz és cégeihez köthető ingatlanokban volt elrejtve, illetve az ő földjeiben volt elásva. Ezt közölte Bóka János egy Facebookon megosztott videóban.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője / Fotó: Hatlaczki Balazs

A politikus szerint ezzel Magyar Péter, sőt az NVVH vezetője is tisztában volt, ennek ellenére a kormányfő több alkalommal is „Seszták Miklós pénzéről” beszélt.

Bóka János szerint átverésről van szó

A Fidesz frakcióvezetője rámutatott, hogy az ingatlan-nyilvántartás adataiból mindez egyértelműen megállapítható, bár érdekes módon Unger Anna korábban azt mondta, hogy nem lehet tudni kinek a birtokában van az érintett terület.

Becsapták az országot, átverték a magyar embereket, átvertek mindenkit, és mindezt kizárólag politikai célból tették

− fogalmazott meg éles kritikát Bóka János, aki szerint Magyar Péter és az NVVH lebukott.

A Fabó György-szál

Ahogy a Világgazdaság korábban megírta , egy Barna János nevű informátor a TV2 stábjának úgy nyilatkozott, hogy személyesen ismeri azokat a Felsőpetény közelében található helyszíneket, ahol a hatóságok a többmilliárd forint értékű készpénz egy részét megtalálhatták. A forrás szerint a nyomozók múlt csütörtökön járhattak a környéken.

Állítását részben alátámasztani látszik, hogy a település polgármestere is rendőrségi járművek villogó fényeire lett figyelmes aznap este.

Laczkovszki Zsolt elmondta, hogy éppen közmeghallgatáson vett részt, amikor este hat óra körül piros és kék fényeket látott. Azt azonban nem tudta megmondani, milyen hatósági intézkedés zajlott a közelben.

Barna János azt állítja, hogy az általa bemutatott erdős terület Fabó Györgyhöz tartozik. Az üzletember neve korábban több gazdasági bűncselekménnyel összefüggésben is felmerült, és Seszták Miklóssal kapcsolatban is többször említették. A TV2 szerint a vállalkozó ellen jelenleg is büntetőeljárás folyik egy sokmilliárdos számlagyár ügyében a Győri Törvényszéken.

Az informátor egy elhagyatott pajtához is elvezette a stábot. Az épület ajtaján lakat lógott, az ablakai betörtek, a környéken pedig autónyomokat lehetett látni. Barna János szerint itt rejthették el a pénz egy részét, a riportban azonban hangsúlyozták, hogy ezt a helyszínen nem tudták ellenőrizni. A hatóságok sem erősítették meg, hogy valóban ebben az épületben találtak volna készpénzt.