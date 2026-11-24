Adóemelés: szembesítették Magyar Pétert, hogy mit tettek a parlamentben – ennek a videónak nem fog örülni a miniszterelnök, „egyértelművé vált"
A Fidesz frakcióvezetője friss videójában közölte, hogy kedden egyértelművé vált, hogy a c az adóemelések kormánya lett. Úgy fogalmazott, hogy az elfogadott intézkedések közül 26 emelt meg meglévő adót vagy vezetett be új adónemet.
A Világgazdaság is megírta, hogy kedden került sorra az adóváltozások szavazására az Országgyűlésben. A Tisza-kormány a munkából élők adóterheinek csökkentésével és a nagyobb gazdasági szereplők fokozottabb közteherviselésével indokolta korábban az intézkedéseket.
A megszavazott adócsomag számos vállalati adóemelést és szigorítást is tartalmaz. Változik a kata, az szja, visszatér a reklámadó többek között.
Bóka kiemelte, hogy
- a kata összegének megduplázása 138 ezer önfoglalkoztató egyéni vállalkozó adóterhét növelte.
- Hozzátette, hogy a 40 év feletti anyák szja-mentességét nem vezették be,
- a 40 év alatti többgyermekes anyák szja-mentességét pedig jelentősen korlátozták.
A frakcióvezető arról is beszélt, hogy az árrésstop kivezetése miatt tovább drágulhatnak az alapvető élelmiszerek, az áremelésekből származó többletbevételt pedig a multinacionális cégek kiviszik az országból.
Emellett bevezetik a magyaradót, amit ők vagyonadónak neveznek
– fogalmazott a fideszes politikus. Bóka szerint a vagyonadó munkahelyeket és beruházásokat sodorhat veszélybe, és jóval súlyosabban érintheti a magyar vállalkozásokat, mint külföldi versenytársaikat.
A szavazás lezárulta után Kármán András pénzügyminiszter azt írta a Facebook-oldalán: „Ma a magyar Országgyűlés hivatalosan is megszavazta azokat a pénzügyminisztériumi javaslatokat, amelyekkel hozzájárulunk az igazságosabb közteherviseléshez, a magyar családok megélhetéséhez, a nyugdíjasok megbecsüléséhez, az alacsony keresetűek boldogulásához és a hazai adórendszer átalakításához." Felsorolta a megszavazott intézkedéseket, majd azt írta, hogy „a most megszavazott javaslatok mindegyike annak szellemében született, hogy a kormány teljesítse és megvalósítsa az áprilisban manifesztált választói akaratot, amely egy igazságosabb és fejlődő ország megteremtéséről szólt”.
Mint arról lapunk korábban beszámolt, Kármán András az arányosabb teherviseléssel indokolta az intézkedéseket. A kormány az alacsonyabb jövedelmű munkavállalók terheinek mérséklése mellett a vagyonos magánszemélyektől és a jelentősebb gazdasági szereplőktől vár nagyobb hozzájárulást az állami kiadások finanszírozásához. Az Országgyűlés minden ellenzéki javaslatot elutasított és a kormány minden javaslatát megszavazta üzemszerűen, ahogy ez várható volt.