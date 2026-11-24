A Fidesz frakcióvezetője friss videójában közölte, hogy kedden egyértelművé vált, hogy a c az adóemelések kormánya lett. Úgy fogalmazott, hogy az elfogadott intézkedések közül 26 emelt meg meglévő adót vagy vezetett be új adónemet.

Kiderült, mi lehet a vagyonadó igazi veszélye – Bóka János szerint munkahelyek és beruházások kerülhetnek veszélybe / Fotó: Bóka János / Facebook

A Világgazdaság is megírta, hogy kedden került sorra az adóváltozások szavazására az Országgyűlésben. A Tisza-kormány a munkából élők adóterheinek csökkentésével és a nagyobb gazdasági szereplők fokozottabb közteherviselésével indokolta korábban az intézkedéseket.

A megszavazott adócsomag számos vállalati adóemelést és szigorítást is tartalmaz. Változik a kata, az szja, visszatér a reklámadó többek között.

Bóka kiemelte, hogy

a kata összegének megduplázása 138 ezer önfoglalkoztató egyéni vállalkozó adóterhét növelte.

Hozzátette, hogy a 40 év feletti anyák szja-mentességét nem vezették be,

a 40 év alatti többgyermekes anyák szja-mentességét pedig jelentősen korlátozták.

A frakcióvezető arról is beszélt, hogy az árrésstop kivezetése miatt tovább drágulhatnak az alapvető élelmiszerek, az áremelésekből származó többletbevételt pedig a multinacionális cégek kiviszik az országból.

Emellett bevezetik a magyaradót, amit ők vagyonadónak neveznek

– fogalmazott a fideszes politikus. Bóka szerint a vagyonadó munkahelyeket és beruházásokat sodorhat veszélybe, és jóval súlyosabban érintheti a magyar vállalkozásokat, mint külföldi versenytársaikat.

A szavazás lezárulta után Kármán András pénzügyminiszter azt írta a Facebook-oldalán: „Ma a magyar Országgyűlés hivatalosan is megszavazta azokat a pénzügyminisztériumi javaslatokat, amelyekkel hozzájárulunk az igazságosabb közteherviseléshez, a magyar családok megélhetéséhez, a nyugdíjasok megbecsüléséhez, az alacsony keresetűek boldogulásához és a hazai adórendszer átalakításához." Felsorolta a megszavazott intézkedéseket, majd azt írta, hogy „a most megszavazott javaslatok mindegyike annak szellemében született, hogy a kormány teljesítse és megvalósítsa az áprilisban manifesztált választói akaratot, amely egy igazságosabb és fejlődő ország megteremtéséről szólt”.