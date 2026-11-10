Tömegszerencsétlenség a bolgár autópályán: tizenkét ember meghalt, több tucatnyian megsérültek – már a hadsereget is mozgósították a tragédia miatt
Súlyos tömegbaleset bénította meg kedden az egyik legfontosabb bolgár autópályáját, miután a sűrű ködben két, egymással összefüggő ütközéssorozat történt. A tragédiában tizenkét ember meghalt, több tucatnyian megsérültek, a mentést pedig a rendkívül rossz látási viszonyok is nehezítették.
Két egymással összefüggő tömegbaleset történt kedden reggel a bolgár Trákia (A1) autópályán, Jambol térségében. A Szófia és Burgasz közötti gyorsforgalmi úton előbb a Burgasz felé vezető oldalon alakult ki hatalmas karambol, majd a másik pályatesten is egymásba rohantak a járművek.
A legfrissebb, délutáni hivatalos adatok szerint tizenkét ember meghalt, 51 sérültet pedig kórházba szállítottak.
A bolgár egészségügyi minisztérium 15 órakor közzétett tájékoztatása szerint a halálos áldozatok közül tizenegyen a helyszínen vesztették életüket, egy sérült pedig a kórházban halt bele sérüléseibe. A kórházba kerültek közül tizenhárman súlyos állapotban vannak.
A hatóságokhoz helyi idő szerint reggel 7 óra 10 perckor érkezett az első segélyhívás. A Burgasz irányába vezető pályán egy teherautó került egy személyszállító busz útjába, az ütközés pedig további járműveket sodort magával. Ebben a balesetsorozatban 63 jármű volt érintett.
A másik oldalon további 23 autó és teherautó ütközött össze. A hatóságok szerint az autósok a szemközti pályatesten történt karambolt figyelve lassítottak, ez pedig újabb ütközésekhez vezethetett. A két balesetben így összesen 86 jármű rongálódott meg.
Katasztrofális körülmények a bolgár autópályán
A tragédia kialakulásában az időjárás is szerepet játszhatott. A térségben rendkívül sűrű köd ereszkedett az autópályára, a szemtanúk helyenként mindössze néhány méteres látótávolságról számoltak be. A nedves, csúszós útfelület és az útviszonyokhoz képest túl nagy sebesség szintén hozzájárulhatott a balesetekhez.
A mentést jelentősen megnehezítette, hogy több ember a roncsok közé szorult, miközben az összetorlódott teherautók is akadályozták a munkát. Az A1-es autópályát mindkét irányban lezárták. A sűrű köd miatt a mentőhelikopter nem tudott leszállni, ezért katonai szállítórepülőgépeket is készenlétbe helyeztek a sérültek szállítására.
A katasztrófa miatt a bolgár kormány lemondta a keddi ülését. Rumen Radev miniszterelnök a helyszínre utazott, és a tragédia hírére megszakította az aznapi programját. A kormányfő éppen Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyalt, aki szintén lerövidítette bulgáriai látogatását, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.
A bolgár kormány november 11-ét nemzeti gyásznappá nyilvánítja az áldozatok emlékére.
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