Bombariadó Olaszországban: legalább 300 iskolát kellett kiüríteni egyetlen e-mail miatt

A Reuters szerint legalább 300 iskolát érintett az a bombafenyegetés, amely szerdán riasztotta az olasz hatóságokat. Giuseppe Valditara oktatási miniszter a La7 televíziós csatornának nyilatkozva közölte, hogy az intézmények azonos tartalmú üzenetet kaptak bombariadóként, és a számuk még növekedhet.

Bombariadó miatt 300 olaszországi iskolát kellett kiüríteni (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Bombariadó: számos iskolában rendkívüli intézkedéseket vezettek be

A fenyegetés miatt országszerte több iskolában is intézkedni kellett. Egy római oktatási intézmény például a szülőknek küldött tájékoztatásában azt írta: országos bombariadó miatt valamennyi diákot biztonságos helyre vittek, ahol a pedagógusok felügyelete alatt tartózkodnak.

A kormányzati források szerint a fenyegető e-mailt egy bizonyos „Mikhail Andropov, a Vilayat of Misoginistan vezetője” írta alá. A hatóságok egyelőre vizsgálják az üzenet eredetét és hitelességét.

A római rendőrség szóvivője megerősítette, hogy a rendvédelmi szervek nyomozást indítottak az ügyben.

Egyre nagyobb aggodalmat keltenek a hibrid fenyegetések Európában

Az olaszországi bombariadó olyan időszakban történt, amikor Európában egyre nagyobb figyelem övezi az úgynevezett hibrid hadviseléshez kapcsolódó fenyegetéseket. Az elmúlt időszakban különböző támadások és fenyegetések céloztak már szupermarketeket, vérbankokat, légiforgalmi rendszereket és televíziós műsorszolgáltatókat is.

Emlékezetes lehet az a 2012-ben történt tragédia is, melyben a dél-olaszországi Brindisi városában egy iskola előtt robbant fel egy bomba, egy lány halálát és többek sérülését okozva.

A mostani esetben egyelőre nem bizonyított, hogy a bombafenyegetések mögött szervezett hibrid támadás állna. A hatóságoknak azt is tisztázniuk kell, hogy ki küldte az üzeneteket, illetve volt-e valós biztonsági kockázat az érintett iskolákban.

Mint a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, 2026 októberében kiterjedt bombafenyegetési hullám érte el a magyarországi oktatási intézményeket. A fenyegetések e-mailben érkeztek, és több lépcsőben követték egymás.