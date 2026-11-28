Vállalkozások ezreit hozta nehéz helyzetbe az Európai Unió augusztus óta alkalmazandó, a csomagolásokra és a csomagolási hulladékokra vonatkozó rendelete. Az új szabályozás értelmében a kereskedőknek – méretüktől függetlenül – minden olyan uniós tagállamban meghatalmazott képviselőt kell megbízniuk hulladékgazdálkodási kötelezettségeik teljesítésével, amelybe csomagolt termékeket küldenek. Az intézkedés éppen a karácsonyi bevásárlási szezon előtt foszthatja meg a kisebb cégeket külföldi vásárlóiktól – írja a brüsszeli Politico.

Brüsszel tavaly decemberben javasolta a képviselő kijelölésére vonatkozó kötelezettség felfüggesztését a környezetvédelmi jogszabályok egyszerűsítését célzó intézkedéscsomag részeként. / Fotó: Reduktor

Brüsszel új csomagolási rendelete leginkább a kisvállalkozások orra alá tört borsot

A rendelkezés célja, hogy a gyártók és a forgalmazók nagyobb felelősséget vállaljanak az Európai Unióban évente keletkező, az Eurostat adatai szerint 80 millió tonnát meghaladó csomagolási hulladék kezeléséért.

Az Európai Kézműves Szövetség (European Crafts Alliance) szeptemberben, 768 vállalkozás bevonásával készített felmérése szerint a megkérdezettek csaknem 60 százaléka korlátozta vagy beszüntette a határon átnyúló csomagküldést az új előírások miatt.

A hulladékgazdálkodási ügyintézésben segítséget nyújtó finn Pakkausvastuu tájékoztatása szerint a meghatalmazott képviselő díja tagállamonként évente több száz euró is lehet.

A legnehezebb helyzetbe a tíznél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató mikrovállalkozások kerültek, amelyek az uniós cégek több mint 90 százalékát adják.

Charlotte Cheynard, az eBay uniós kormányzati kapcsolatokért felelős vezetőhelyettese rámutatott, hogy ezek a vállalkozások gyakran nem rendelkeznek az előírások teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal, bevételeik jelentős része ugyanakkor külföldi értékesítésből származik.

Egy az eBay-en óraszíjakat árusító kereskedő arról számolt be, hogy a képviselő éves díja akár az adott országban elért árbevételét is meghaladhatja.

Nem engedhetem meg magamnak, hogy olyan kiadásokat vállaljak, amelyek néhány hónap múlva szükségtelenné válhatnak

– fogalmazott.

A szabályozás gyakorlati alkalmazásának nehézségeire már augusztusban felhívta a figyelmet a magyar csomagolóipar szakmai érdekképviselete is. Gönci Beáta, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) főtitkára a Világgazdaságnak akkor arról beszélt, hogy a vállalkozásoknak úgy kell megfelelniük az új követelményeknek, hogy a végrehajtáshoz szükséges részletszabályok és módszertani szabványok egy része még nem ismert.