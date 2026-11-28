Brüsszel elintézte a karácsonyt a kisvállalkozásoknak: ezrek mondhatnak le az év legjövedelmezőbb időszakáról
Vállalkozások ezreit hozta nehéz helyzetbe az Európai Unió augusztus óta alkalmazandó, a csomagolásokra és a csomagolási hulladékokra vonatkozó rendelete. Az új szabályozás értelmében a kereskedőknek – méretüktől függetlenül – minden olyan uniós tagállamban meghatalmazott képviselőt kell megbízniuk hulladékgazdálkodási kötelezettségeik teljesítésével, amelybe csomagolt termékeket küldenek. Az intézkedés éppen a karácsonyi bevásárlási szezon előtt foszthatja meg a kisebb cégeket külföldi vásárlóiktól – írja a brüsszeli Politico.
Brüsszel új csomagolási rendelete leginkább a kisvállalkozások orra alá tört borsot
A rendelkezés célja, hogy a gyártók és a forgalmazók nagyobb felelősséget vállaljanak az Európai Unióban évente keletkező, az Eurostat adatai szerint 80 millió tonnát meghaladó csomagolási hulladék kezeléséért.
Az Európai Kézműves Szövetség (European Crafts Alliance) szeptemberben, 768 vállalkozás bevonásával készített felmérése szerint a megkérdezettek csaknem 60 százaléka korlátozta vagy beszüntette a határon átnyúló csomagküldést az új előírások miatt.
A hulladékgazdálkodási ügyintézésben segítséget nyújtó finn Pakkausvastuu tájékoztatása szerint a meghatalmazott képviselő díja tagállamonként évente több száz euró is lehet.
A legnehezebb helyzetbe a tíznél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató mikrovállalkozások kerültek, amelyek az uniós cégek több mint 90 százalékát adják.
Charlotte Cheynard, az eBay uniós kormányzati kapcsolatokért felelős vezetőhelyettese rámutatott, hogy ezek a vállalkozások gyakran nem rendelkeznek az előírások teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal, bevételeik jelentős része ugyanakkor külföldi értékesítésből származik.
Egy az eBay-en óraszíjakat árusító kereskedő arról számolt be, hogy a képviselő éves díja akár az adott országban elért árbevételét is meghaladhatja.
Nem engedhetem meg magamnak, hogy olyan kiadásokat vállaljak, amelyek néhány hónap múlva szükségtelenné válhatnak
– fogalmazott.
A szabályozás gyakorlati alkalmazásának nehézségeire már augusztusban felhívta a figyelmet a magyar csomagolóipar szakmai érdekképviselete is. Gönci Beáta, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) főtitkára a Világgazdaságnak akkor arról beszélt, hogy a vállalkozásoknak úgy kell megfelelniük az új követelményeknek, hogy a végrehajtáshoz szükséges részletszabályok és módszertani szabványok egy része még nem ismert.
Csaknem egy éve húzódnak a tárgyalások
Az Európai Bizottság már tavaly decemberben javasolta a képviselő kijelölésére vonatkozó kötelezettség felfüggesztését a környezetvédelmi jogszabályok egyszerűsítését célzó intézkedéscsomag részeként.
A tagállamok közötti egyeztetések júniusban akadtak el, miután több ország is komoly fenntartásokat fogalmazott meg a bizottsági javaslattal kapcsolatban.
Ezek az országok inkább megvárták volna a körforgásos gazdaságról szóló, előkészítés alatt álló uniós jogszabályt, amely egységesítené a gyártók hulladékgazdálkodási kötelezettségeit.
Az augusztustól érkező vállalkozói panaszok hatására újraindultak a tárgyalások, a Tanács azonban csak októberben alakította ki álláspontját. Az Európai Parlament ugyanebben a hónapban szavazott a könnyítésekről, a képviselők viszont kizárólag a mikro- és kisvállalkozások esetében támogatják a felfüggesztést.
Ana Vasconcelos portugál európai parlamenti képviselő elfogadhatatlannak nevezte, hogy az unió magukra hagyja a rosszul megalkotott szabályozás miatt nehéz helyzetbe került cégeket, holott a versenyképesség javítása az európai gazdaságpolitika egyik kiemelt célja.
A karácsonyi bevásárlási szezonra már aligha érkezik segítség
Jessika Roswall, az Európai Bizottság környezetvédelemért felelős tagja még abban bízott, hogy a Black Friday kezdetéig sikerül megállapodniuk a jogalkotóknak. A következő egyeztetést december 1-jén, kedden tartják, ám még egyezség esetén is valószínűtlen, hogy a módosítások az ünnepek előtt hatályba lépnek. A brüsszeli testület addig is arra kérte a tagállamokat, hogy
- rugalmasan alkalmazzák az előírásokat,
- és ne rójanak aránytalan adminisztratív terheket
a kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó vállalkozásokra. Az üzleti partnerek azonban a hatóságok engedékenysége ellenére is megkövetelhetik a jogszabály betartását. A kereskedők dolgát ráadásul a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer egyéb adatszolgáltatási kötelezettségei és díjai is nehezítik, amelyek a tervezett módosítás után is fennmaradhatnak.