Brutális légikatasztrófa történt Amerikában Trump otthona közelében: rakétaként csapódott a földbe a luxusrepülőgép, közzétették az utolsó hangfelvételt – „A fenébe, nincs több időnk”

„A fenébe, kifutottunk az időből” – a légi irányításnak küldött utolsó üzenetében ezt kiáltotta a Learjet egyik női személyzeti tagja, néhány pillanattal azelőtt, hogy a repülőgép a földbe csapódott Floridában, egy mobilházakból álló lakóközösség közelében – számol be arról a New York Post. A szerencsétlenség vasárnap délután, helyi idő szerint körülbelül 13 órakor történt. A légiforgalmi irányítás hangfelvételei a rádióforgalomról arról tanúskodnak, hogy a gép személyzete egyre kétségbeesettebben próbált úrrá lenni a helyzeten.

Súlyos repülgép-szerencsétlenség történt Floridában

Fotó: The Guardian

Pillanatok alatt vált kritikussá a helyzet a szerencsétlenség előtt

A pilóta nem sokkal korábban még mérsékelt turbulenciáról, valamint kezelhető mértékű, enyhe jegesedésről számolt be a Miami körzeti légiforgalmi irányítóközpontnak. A helyzet azonban pillanatok alatt kritikussá vált.

„Nyolcezer lábra süllyedünk – mayday, mayday [azaz a súlyos vészhelyzet fennállásának nemzetközi jelzése - a szerk.] – percenként 10 ezer láb sebességgel ereszkedünk” – jelentette a pilóta. Ez méterben számolva percenként több mint 3000 méteres süllyedést jelentett.

A következő pillanatokban még riasztóbb adatok hangzottak el: a repülőgép percenként már 20 ezer láb, vagyis több mint 6000 méter sebességgel zuhant.

A földbe fogunk csapódni

– kiáltotta a személyzet egyik tagja, majd egy sikoly hallatszott.

„November kettő bravo delta, itt vagyok önökkel, beszéljenek hozzám!” – próbálta nyugtatni a gép személyzetét az irányító.

A válasz azonban már a teljes kontrollvesztésről árulkodott. A személyzet arról számolt be, hogy a gép 22 ezer láb, azaz mintegy 6706 méter magasságban van, és 60 fokos bedöntéssel fordul. Ezután hangzott el az utolsó, hátborzongató üzenet: „Kifutottunk az időből.”

Hatalmas tűzgömb keletkezett a becsapódás után

A közel három millió dollárra becsült értékű magánrepülőgép a texasi Austinból tartott a Bahamákon található North Eleuthera repülőterére, amikor a floridai Greenacres mobilházpark területére zuhant.

A becsapódásról készült felvételeken látható, ahogy a repülőgép meredeken a föld felé zuhan, majd hatalmas tűzgömb keletkezik.

A robbanás olyan erejű volt, hogy a becsapódás helyén kráter keletkezett.