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Brutális légikatasztrófa történt Amerikában Trump otthona közelében: rakétaként csapódott a földbe a luxusrepülőgép, közzétették az utolsó hangfelvételt – „A fenébe, nincs több időnk”

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Az Egyesült Államokban, Floridában súlyos repülőgép-szerencsétlenség történt: a földbe csapódott egy Learjet 60-as típusú gép, majd hatalmas tűzgömbbé változott. A légi irányítás és a magángép személyzete közötti utolsó rádióbeszélgetésből drámai részletek derültek ki. A fedélzeten tartózkodók és a földön a szerencsétlenség helyszínén tartózkodók közül összesen kilencen vesztették életüket.
VG
2026.11.02, 06:29
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„A fenébe, kifutottunk az időből” – a légi irányításnak küldött utolsó üzenetében ezt kiáltotta a Learjet egyik női személyzeti tagja, néhány pillanattal azelőtt, hogy a repülőgép a földbe csapódott Floridában, egy mobilházakból álló lakóközösség közelében – számol be arról a New York Post. A szerencsétlenség vasárnap délután, helyi idő szerint körülbelül 13 órakor történt. A légiforgalmi irányítás hangfelvételei a rádióforgalomról arról tanúskodnak, hogy a gép személyzete egyre kétségbeesettebben próbált úrrá lenni a helyzeten.

repülőgépbaleset, szerencsétlenség, florida
Súlyos repülgép-szerencsétlenség történt Floridában
Fotó: The Guardian

Pillanatok alatt vált kritikussá a helyzet a szerencsétlenség előtt

A pilóta nem sokkal korábban még mérsékelt turbulenciáról, valamint kezelhető mértékű, enyhe jegesedésről számolt be a Miami körzeti légiforgalmi irányítóközpontnak. A helyzet azonban pillanatok alatt kritikussá vált.

„Nyolcezer lábra süllyedünk – mayday, mayday [azaz a súlyos vészhelyzet fennállásának nemzetközi jelzése - a szerk.] – percenként 10 ezer láb sebességgel ereszkedünk” – jelentette a pilóta. Ez méterben számolva percenként több mint 3000 méteres süllyedést jelentett.

A következő pillanatokban még riasztóbb adatok hangzottak el: a repülőgép percenként már 20 ezer láb, vagyis több mint 6000 méter sebességgel zuhant.

A földbe fogunk csapódni

– kiáltotta a személyzet egyik tagja, majd egy sikoly hallatszott.

„November kettő bravo delta, itt vagyok önökkel, beszéljenek hozzám!” – próbálta nyugtatni a gép személyzetét az irányító.

A válasz azonban már a teljes kontrollvesztésről árulkodott. A személyzet arról számolt be, hogy a gép 22 ezer láb, azaz mintegy 6706 méter magasságban van, és 60 fokos bedöntéssel fordul. Ezután hangzott el az utolsó, hátborzongató üzenet: „Kifutottunk az időből.”

Hatalmas tűzgömb keletkezett a becsapódás után

A közel három millió dollárra becsült értékű magánrepülőgép a texasi Austinból tartott a Bahamákon található North Eleuthera repülőterére, amikor a floridai Greenacres mobilházpark területére zuhant.

A becsapódásról készült felvételeken látható, ahogy a repülőgép meredeken a föld felé zuhan, majd hatalmas tűzgömb keletkezik. 

A robbanás olyan erejű volt, hogy a becsapódás helyén kráter keletkezett.

A gép előbb egy fának ütközött, majd leszakította az elektromos vezetékeket is. A baleset hangját a közelben tartózkodók egy rakétabecsapódáshoz hasonlították – számolt be az Aviation 24/7. A szerencsétlenség helyszínéről készült felvételeken

  • a roncsok és 
  • egy megrongálódott mobilház is látható.

A baleset Palm Beach megyében, a Donald Trump tulajdonában lévő Mar-a-Lago birtoktól mintegy 14,5 kilométerre történt. A helyszín mindössze 6,4 kilométerre délre található egy west palm beach-i repülőtértől is, ahonnan Trump több mint egy órával a katasztrófa előtt indult el.

A Learjet 60-as típusú repülőgépet a delaware-i Wilmingtonban bejegyzett LR60271 LLC nevű magánvállalkozás üzemeltette.

A hatóságok kezdetben több halálos áldozatról számoltak be, a rendelkezésre álló beszámoló szerint azonban a szerencsétlenségben összesen kilencen vesztették életüket. A Greenacres egy mobil- és moduláris házakból álló lakóközösség a floridai Palm Springs közelében.

A súlyos balesetről egy gépjármű kamerája készített felvételt, melyen a rádióforgalmazás részletei is hallhatók:

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szerencsétlenség
repülőgép
Florida

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