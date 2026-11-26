Rendkívüli: újabb szövetségest veszített Magyarország Brüsszelben – beadta a derekát Bulgária az ukrán gigahitel ügyében
Bulgária kész részt venni az Európai Unió Ukrajnának szánt, 45 milliárd eurós hitelprogramjában, ha csak a költségvetési támogatáshoz kell hozzájárulnia. Rumen Radev bolgár miniszterelnök a csütörtöki brüsszeli uniós csúcstalálkozón közölte, hogy országa fegyverek és lőszerek beszerzését nem finanszírozná – számolt be az Euronews.
Az Európai Bizottság javaslata szerint a hitel Ukrajna 2027-re várt háborús költségvetési hiányának mintegy kétharmadát fedezné. A csomagból 25 milliárd eurót katonai támogatásra, 20 milliárdot pedig az ukrán költségvetés finanszírozására fordítanának. Ez utóbbi forrásból fizetnék többek között a közszolgáltatások működési költségeit és a béreket.
Radev korábban a bolgár állami kiadások visszafogására hivatkozva fenntartásait fejezte ki a hitellel kapcsolatban. Most azt mondta, hogy Bulgária vállalná a rá eső részt a költségvetési támogatás finanszírozásából. Azt is kérte, hogy országa hozzájárulását elsősorban az ukrajnai bolgár közösségek által lakott térségekben használják fel. A kormányfő szerint mintegy 300 ezer bolgár él Ukrajnában.
A hitel éves kamatterhe a becslések szerint 2–2,5 milliárd euró lenne, és az uniós tagállamokat terhelné.
A javaslat értelmében Ukrajnának akkor kellene megkezdenie a tőke visszafizetését, ha Oroszország háborús jóvátételt fizet.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban jelezte, hogy a tagállamok választhatnának a csomag elemei közül. Magyarország, Szlovákia és Csehország részvétele továbbra is kérdéses. Mindhárom ország már a korábbi, 90 milliárd eurós hitelprogram finanszírozása alól is mentességet kapott. Németország, Hollandia, Svédország, Dánia és Írország közben ahhoz köti a következő uniós költségvetés elfogadását, hogy előbb megállapodás szülessen Ukrajna 2027-es támogatásáról.
Az Európai Bizottság újabb 45 milliárd eurós hitellel segítené Ukrajnát 2027-ben, a finanszírozás jelentős részét közös uniós hitelfelvételből teremtenék elő. Ursula von der Leyen szerint mind a 27 tagállam támogatása megszerezhető, annak ellenére, hogy Magyarország, Szlovákia, Csehország és Bulgária egyelőre kimaradna a konstrukcióból.
A brüsszeli testület becslése szerint Kijev jövőre 70 milliárd eurós költségvetési hiánnyal szembesülhet, az új támogatás ennek mintegy kétharmadát biztosítaná.
A tervezett összegből 20 milliárd eurót költségvetési támogatásra fordítanának. Ez makroszintű pénzügyi segítség és az Ukrajna-eszköz keretében érkezne, míg 25 milliárd eurót katonai szükségletekre különítenének el. A csomag a tavaly decemberben elfogadott, 2026-ra és 2027-re szóló 90 milliárd eurós hitelen felül érkezne, amelyet a háború növekvő költségei miatt már nem tartanak elegendőnek.
A finanszírozás alapvetően a korábbi konstrukciót követné: az Európai Bizottság a pénzügyi piacokról venne fel hitelt, amelyet az uniós költségvetés úgynevezett mozgástere fedezne. Ukrajnának a tőkeösszeget csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország megtéríti az általa okozott károkat.
A 45 milliárd eurós csomag azonban nem fedezi a teljes finanszírozási hiányt. Brüsszel ezért Kanadától, Japántól és más partnerektől is azt várja, hogy vállaljanak részt a fennmaradó összeg előteremtésében. A bizottság azt szeretné, ha az új uniós és G7-es hitelek törlesztését a befagyasztott orosz vagyonból származó hozamokból oldanák meg.
A teljes visszafizetés így akár évtizedekig is eltarthat.
Másik lehetőségként a bizottság legfeljebb 5 milliárd euró értékű garanciát kérne olyan, kiemelkedően jó hitelminősítésű országoktól, mint Norvégia, Svájc, Liechtenstein és Kanada. Egyelőre azonban egyik partner sem vállalt kötelezettséget
A kamatok rendezése szintén nyitott kérdés. Bár jogilag Ukrajnának kellene fizetnie azokat, az uniós tisztviselők szerint Kijev erre nem képes. A 2028-ban esedékes első kamatfizetéseket ezért az EU következő, 2028 és 2034 közötti költségvetése fedezheti. Egy bizottsági tisztviselő becslése szerint a következő költségvetési időszakban az uniós hitelfelvétel kamatterhe elérheti a 42 milliárd eurót, a folyósítás ütemétől függően. Ezt a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmük arányában viselnék.
A politikai akadályt korábban Magyarország, Szlovákia, Csehország és Bulgária jelentette. A négy ország a korábbi, 90 milliárd eurós hitelből is kimaradt, és az újabb konstrukcióhoz sem kíván csatlakozni.