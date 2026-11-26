Bulgária kész részt venni az Európai Unió Ukrajnának szánt, 45 milliárd eurós hitelprogramjában, ha csak a költségvetési támogatáshoz kell hozzájárulnia. Rumen Radev bolgár miniszterelnök a csütörtöki brüsszeli uniós csúcstalálkozón közölte, hogy országa fegyverek és lőszerek beszerzését nem finanszírozná – számolt be az Euronews.

Rendkívüli: újabb szövetségest veszített Magyarország Brüsszelben – beadta a derekát Bulgária az ukrán gigahitel ügyében / Fotó: Christophe Licoppe

Az Európai Bizottság javaslata szerint a hitel Ukrajna 2027-re várt háborús költségvetési hiányának mintegy kétharmadát fedezné. A csomagból 25 milliárd eurót katonai támogatásra, 20 milliárdot pedig az ukrán költségvetés finanszírozására fordítanának. Ez utóbbi forrásból fizetnék többek között a közszolgáltatások működési költségeit és a béreket.

Radev korábban a bolgár állami kiadások visszafogására hivatkozva fenntartásait fejezte ki a hitellel kapcsolatban. Most azt mondta, hogy Bulgária vállalná a rá eső részt a költségvetési támogatás finanszírozásából. Azt is kérte, hogy országa hozzájárulását elsősorban az ukrajnai bolgár közösségek által lakott térségekben használják fel. A kormányfő szerint mintegy 300 ezer bolgár él Ukrajnában.

A hitel éves kamatterhe a becslések szerint 2–2,5 milliárd euró lenne, és az uniós tagállamokat terhelné.

A javaslat értelmében Ukrajnának akkor kellene megkezdenie a tőke visszafizetését, ha Oroszország háborús jóvátételt fizet.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban jelezte, hogy a tagállamok választhatnának a csomag elemei közül. Magyarország, Szlovákia és Csehország részvétele továbbra is kérdéses. Mindhárom ország már a korábbi, 90 milliárd eurós hitelprogram finanszírozása alól is mentességet kapott. Németország, Hollandia, Svédország, Dánia és Írország közben ahhoz köti a következő uniós költségvetés elfogadását, hogy előbb megállapodás szülessen Ukrajna 2027-es támogatásáról.

Az Európai Bizottság újabb 45 milliárd eurós hitellel segítené Ukrajnát 2027-ben, a finanszírozás jelentős részét közös uniós hitelfelvételből teremtenék elő. Ursula von der Leyen szerint mind a 27 tagállam támogatása megszerezhető, annak ellenére, hogy Magyarország, Szlovákia, Csehország és Bulgária egyelőre kimaradna a konstrukcióból.

A brüsszeli testület becslése szerint Kijev jövőre 70 milliárd eurós költségvetési hiánnyal szembesülhet, az új támogatás ennek mintegy kétharmadát biztosítaná.

A tervezett összegből 20 milliárd eurót költségvetési támogatásra fordítanának. Ez makroszintű pénzügyi segítség és az Ukrajna-eszköz keretében érkezne, míg 25 milliárd eurót katonai szükségletekre különítenének el. A csomag a tavaly decemberben elfogadott, 2026-ra és 2027-re szóló 90 milliárd eurós hitelen felül érkezne, amelyet a háború növekvő költségei miatt már nem tartanak elegendőnek.