A német 10. páncéloshadosztály járművei az eredeti terv szerint közúti konvojban haladtak volna át Lengyelországon Litvánia felé. Az ntv beszámolója szerint a módosításról a szövetségen belüli egyeztetések után döntöttek. A döntés hátteréről a Bild am Sonntag katonai forrásokra hivatkozva számolt be.

Katonák vesznek részt az Akaraterők Koalíciójának első katonai gyakorlatán, a Koalicja gyakorlaton (Koalicja 26.2), amelyet Nowa Debában, Tarnobrzeg megyében, Lengyelországban tartottak 2026. november 20-án. A többnemzetiségű gyakorlaton 11 országból körülbelül 2800 katona vett részt Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A német védelmi minisztérium a lap megkeresésére azt közölte, hogy a szállítási mód megváltoztatása megszokott, és ezt is gyakorolni kell, hogy szükséghelyzetben működjön. A tárca válasza a logisztikai felkészülésre tért ki.

A gyors csapatáthelyezést gyakorolják Litvániában

A Grand Eagle 26 egyik célja annak begyakorlása, hogyan tud a Bundeswehr gyorsan erősítést küldeni a NATO keleti szárnyára. A német hadsereg közlése szerint a gyakorlaton a páncélosok, a drónok és a tüzérség együttműködését is tesztelik. A Bundeswehr november 13-i beszámolója kompos szállítást és Litvánián belüli vasúti továbbítást is ismertetett. A két párhuzamos litvániai gyakorlaton, a Grand Eagle 26-on és a Freedom Shield II-n összesen mintegy hatezer katona vesz részt.

A gyakorlat idején a NATO figyelme Lengyelországra is irányul. A Világgazdaság beszámolója szerint pénteken svéd Gripeneket és lengyel F–16-osokat vetettek be egy feltehetően orosz cirkálórakéta miatt. Mark Rutte NATO-főtitkár szombaton Varsóban kijelentette, hogy a szövetség Lengyelország területének minden centiméterét megvédi. A lengyel légtér megsértését hétfőn tárgyalja az Észak-atlanti Tanács.