Napokon belül hazamehet Bús Balázs, a Telex információja szerint ugyanis az ügyészség a védői indítványnak helyt adva kezdeményezte, hogy szüntessék meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökének letartóztatását és helyezzék bűnügyi felügyelet alá. Mivel a bíróságnak ilyenkor nincs mérlegelési lehetősége, el kell rendelnie a letartóztatás megszüntetését.

Bús Balázs napokon belül hazamehet Fotó: Teknős Miklós

A lap információit Bús védője is megerősítette. Papp Gábor a Telexnek azt mondta, hogy az indítványt még csütörtökön adta be az ügyészség. „A bíróságnak ezt soron kívül kellett volna elbírálnia, ez azonban még pénteken sem történt meg” – mondta a védő. Az ügyészség a védelem kezdeményezésére indítványozta Bús Balázs letartóztatásának megszüntetését és bűnügyi felügyeletének elrendelését. Papp Gábor, a volt NKA-alelnök ügyvédje megerősítette az értesülést, és azt mondta, hogy a bíróságnak soron kívül kell elbírálnia az indítványt. A lap szerint az ügyészi kezdeményezés nyomán a bíróságnak meg kell szüntetnie a letartóztatást, így Bús napokon belül hazamehet – írja a Telex a védő nyilatkozata alapján.

Októberben még karácsonyig hosszabbították meg a letartóztatást

Bús Balázs letartóztatását június 25-én rendelték el, majd kétszer meghosszabbították. Október 22-én a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája úgy ítélte meg, hogy a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása továbbra is indokolja a letartóztatást. A december 25-ig szóló hosszabbítást a Kecskeméti Törvényszék másodfokon helybenhagyta.

Bús az október 22-én kelt nyílt levelében jogtalannak nevezte a fogva tartását, és azt írta, hogy szerinte sem a szökés, sem a bűnismétlés, sem az eljárás befolyásolásának veszélye nem áll fenn. A levelet akkor a Világgazdaság teljes terjedelmében közölte.

Több mint 17 milliárd forintnyi támogatást vizsgálnak az NKA-ügyben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal júniusban hat embert vett őrizetbe az NKA támogatásai miatt indult nyomozásban. A pénzügyi nyomozók a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél és magánszemélyeknél is kutatást és lefoglalást végeztek, ahogy arról a Világgazdaság a júniusi intézkedésekről szóló cikkében beszámolt.