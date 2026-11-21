A Kecskeméti Törvényszék megszüntette Bús Balázs letartóztatását, és négy hónapra elrendelte a bűnügyi felügyeletét. A végzés azonnal végrehajtható – közölte szombaton az MTI-vel Sárközy Szabolcs, a törvényszék sajtószóvivője. A nyomozási bíró az ügyészség indítványára döntött, miután a vádhatóság támogatta a védelem enyhébb kényszerintézkedésre irányuló kérelmét.

A korábbi végzés szerint karácsony utánik börtönben maradt volna Bús Balázs Fotó: Nagy Zoltán

Karácsonyt még börtönben töltötte volna: december 25-ig szólt a korábbi végzés

Bús Balázs letartóztatását június 25-én rendelték el, majd kétszer meghosszabbították. A Kecskeméti Járásbíróság október 22-én december 25-ig hosszabbította meg a kényszerintézkedést, amit a törvényszék november 4-én másodfokon helybenhagyott. A bíróság akkor a gyanúsított jelenlétének biztosításával és a bizonyítás megnehezítésének veszélyével indokolta a döntést. Ahogy arról a Világgazdaság szombat reggel beszámolt, Papp Gábor, Bús védője szerint az ügyészség csütörtökön nyújtotta be az enyhítésre vonatkozó indítványt.

A volt óbudai polgármester októberben a Világgazdaságban is közölt nyílt levelében jogtalannak nevezte a fogva tartását. Úgy vélte, hogy sem a szökés, sem a bűnismétlés, sem az eljárás befolyásolásának veszélye nem áll fenn.

Több mint 17 milliárd forintnyi támogatást vizsgálnak az NKA-ügyben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal júniusban hat embert vett őrizetbe az NKA támogatásai miatt indult nyomozásban. A pénzügyi nyomozók a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél és magánszemélyeknél is kutatást végeztek.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség júniusi közlése szerint a gyanú az, hogy az alap döntéshozó testülete a hatáskörét túllépve, a vonatkozó előírásokat megszegve döntött 1079 támogatásról, összesen több mint 17 milliárd forint értékben. Bús Balázst különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A nyomozás során szeptember végén Hankó Balázs volt kulturális és innovációs minisztert is őrizetbe vették. A volt tárcavezető akkor azt mondta, hogy a támogatásokat kulturális programokra fordították.