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Magyarország is harcba szállt, betiltanák a filtert – "a szemetelés 30 százaléka cigarettacsikk"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Évtizedek óta a dohányzás veszélyeinek csökkentésével indokolják a cigarettafilterek használatát, ám egyre többen megkérdőjelezik azok egészségügyi előnyeit. A cigarettacsikk Európa egyik legnagyobb hulladékproblémájává vált, ezért több nagyváros és a WHO is a szűrők betiltását sürgeti.
VG
2026.11.12, 13:26
Frissítve: 2026.11.12, 13:27
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Brüsszeltől Dublinig egyre több európai város követeli a cigarettafilterek betiltását, és magyar önkormányzatok is csatlakoztak a kezdeményezéshez. A cigarettacsikk nemcsak súlyos környezetszennyezést okoz, hanem jelentős költségeket is ró a városokra, ezért a tiltás hamarosan uniós napirendre kerülhet – írja a Politico.

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Hágában évente mintegy kétmillió eurót költenek a cigarettacsikkek eltakarítására – szól az egyik fő érv a filterek teljes betiltása mellett. / Fotó: Studio.image

Két uniós jogszabály módosításával szabadulnának meg a cigarettacsikkektől

A kezdeményezők szerint a dohánygyártókat a hulladék eltakarításának finanszírozására kötelező uniós szabályozás nem hozott megfelelő eredményt, ezért teljes tilalomra van szükség.

Brüsszelben az utcai szemét 30 százalékát cigarettacsikkek teszik ki 

– közölte Anas Ben Abdelmoumen, a város köztisztaságért felelős tisztségviselője. Hágában évente mintegy kétmillió eurót költenek a csikkek eltakarítására.

Az Európai Bizottság jelenleg két olyan szabályozás felülvizsgálatára készül, amely lehetővé teheti a cigarettafilterek betiltását. 

  • A dohánytermékekről szóló irányelv módosításával valamennyi szűrőt kivonhatnák a forgalomból, 
  • az egyszer használatos műanyagokról szóló irányelv pedig a filterek műanyagtartalmának betiltására adhat lehetőséget.

A cigarettaszűrők többsége cellulóz-acetátból készül, amely rendkívül lassan bomlik le. Brüsszel és Hága ezért a teljes tilalmat támogatja, attól tartva, hogy a gyártók más, hasonlóan környezetszennyező anyagokkal helyettesítenék a műanyagot.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szintén a filterek betiltását vagy fokozatos kivezetését támogatja, mivel álláspontja szerint azok nem járnak egészségügyi előnnyel.

Karl Beerenfenger, a kampány vezetője egyenesen a dohányipar egyik legnagyobb megtévesztésének nevezte a cigarettafiltereket. Szerinte a szűrők azt a hamis benyomást keltik, hogy biztonságosabbá teszik a dohányzást.

A dohányipar ugyanakkor ellenzi a tiltást, ennek megfelelően a British American Tobacco uniós szabályozási vezetője, Nathan Jones szerint bár biztonságos cigaretta nem létezik, a filterek bizonyos mérgező anyagoknak való kitettséget csökkenthetik, és segítenek teljesíteni az uniós kibocsátási előírásokat.

A Tobacco Europe iparági szervezet ezért a tilalom helyett a szemetelés elleni szabályok szigorúbb betartatását, a lakossági tájékoztatást és az alternatív szűrőanyagok fejlesztését szorgalmazza. Ráadásul vannak jó gyakorlatok a nem hasznosítható hulladék felhasználására, például hazánkban egy új technológia segítségével lehetővé vált ennek a hulladékfrakciónak az újbóli hasznosítása. Lapunk még tavasszal adott hírt, hogy kísérleti útszakasz épült a 8119-es főúton többszörösen újrahasznosítható alappal, műanyaghulladék felhasználásával a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Colas és a Makrópa Kft. összefogásával. A tesztút építésénél az útalaphoz kb. 100 tonna műanyaghulladékot használtak fel.

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