Magyarország is harcba szállt, betiltanák a filtert – "a szemetelés 30 százaléka cigarettacsikk"
Brüsszeltől Dublinig egyre több európai város követeli a cigarettafilterek betiltását, és magyar önkormányzatok is csatlakoztak a kezdeményezéshez. A cigarettacsikk nemcsak súlyos környezetszennyezést okoz, hanem jelentős költségeket is ró a városokra, ezért a tiltás hamarosan uniós napirendre kerülhet – írja a Politico.
Két uniós jogszabály módosításával szabadulnának meg a cigarettacsikkektől
A kezdeményezők szerint a dohánygyártókat a hulladék eltakarításának finanszírozására kötelező uniós szabályozás nem hozott megfelelő eredményt, ezért teljes tilalomra van szükség.
Brüsszelben az utcai szemét 30 százalékát cigarettacsikkek teszik ki
– közölte Anas Ben Abdelmoumen, a város köztisztaságért felelős tisztségviselője. Hágában évente mintegy kétmillió eurót költenek a csikkek eltakarítására.
Az Európai Bizottság jelenleg két olyan szabályozás felülvizsgálatára készül, amely lehetővé teheti a cigarettafilterek betiltását.
- A dohánytermékekről szóló irányelv módosításával valamennyi szűrőt kivonhatnák a forgalomból,
- az egyszer használatos műanyagokról szóló irányelv pedig a filterek műanyagtartalmának betiltására adhat lehetőséget.
A cigarettaszűrők többsége cellulóz-acetátból készül, amely rendkívül lassan bomlik le. Brüsszel és Hága ezért a teljes tilalmat támogatja, attól tartva, hogy a gyártók más, hasonlóan környezetszennyező anyagokkal helyettesítenék a műanyagot.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szintén a filterek betiltását vagy fokozatos kivezetését támogatja, mivel álláspontja szerint azok nem járnak egészségügyi előnnyel.
Karl Beerenfenger, a kampány vezetője egyenesen a dohányipar egyik legnagyobb megtévesztésének nevezte a cigarettafiltereket. Szerinte a szűrők azt a hamis benyomást keltik, hogy biztonságosabbá teszik a dohányzást.
A dohányipar ugyanakkor ellenzi a tiltást, ennek megfelelően a British American Tobacco uniós szabályozási vezetője, Nathan Jones szerint bár biztonságos cigaretta nem létezik, a filterek bizonyos mérgező anyagoknak való kitettséget csökkenthetik, és segítenek teljesíteni az uniós kibocsátási előírásokat.
A Tobacco Europe iparági szervezet ezért a tilalom helyett a szemetelés elleni szabályok szigorúbb betartatását, a lakossági tájékoztatást és az alternatív szűrőanyagok fejlesztését szorgalmazza. Ráadásul vannak jó gyakorlatok a nem hasznosítható hulladék felhasználására, például hazánkban egy új technológia segítségével lehetővé vált ennek a hulladékfrakciónak az újbóli hasznosítása. Lapunk még tavasszal adott hírt, hogy kísérleti útszakasz épült a 8119-es főúton többszörösen újrahasznosítható alappal, műanyaghulladék felhasználásával a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Colas és a Makrópa Kft. összefogásával. A tesztút építésénél az útalaphoz kb. 100 tonna műanyaghulladékot használtak fel.