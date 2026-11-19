Rendkívüli, ezt nézi az egész világ: elkezdődött Hszi Csin-ping, Trump és Putyin csúcstalálkozója – most dől el Ukrajna sorsa
Oroszország, Kína és az Amerikai Egyesült Államok vezetője, Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Donald Trump november 19-én tartja első háromoldalú egyeztetését az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) sencseni csúcstalálkozójának keretében.
A háromoldalú tárgyalások magyar idő szerint reggel fél 8-kor kezdődnek. A TASZSZ orosz hírügynökség honlapján és közösségimédia-felületein élő videóközvetítést ad a találkozó sajtónyilvános bevezető részéről.
Az államfők által várhatóan megvitatott témák között biztonságpolitikai kérdések és az orosz-ukrán háború rendezése is szerepelhet. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője újságíróknak elmondta, hogy a találkozó napirendjéről már megállapodtak, ugyanakkor természetesen menet közben is várható valamennyi rögtönzés.
Kétoldalú egyeztetések a csúcstalálkozó előtt
A háromoldalú tárgyalások megkezdése előtt, de helyi idő szerint már csütörtökön Hszi Csin-ping kínai elnök és Donald Trump amerikai elnök kétoldalú tárgyalásokat kezdett Sencsenben. A világ két legnagyobb gazdaságának vezetői a továbbra is fennálló kereskedelmi és technológiai viták közepette a két ország kapcsolatainak stabilizálására törekedtek.
Az Ada Derana Sri Lanka-i hírportál felidézte, hogy Hszi és Trump idén harmadik alkalommal találkozik személyesen, miután májusban Pekingben, szeptemberben pedig Washingtonban folytattak megbeszéléseket.
A lap szerint a csütörtöki találkozót Trump szerdai, kivételesen szívélyes fogadtatása előzte meg. Hszi ugyanis személyesen üdvözölte az amerikai elnököt a repülőtéren. Ez volt az első alkalom 2013-as hivatalba lépése óta, hogy a kínai államfő személyesen fogadott egy külföldi vezetőt a repülőtéren.
Szintén csütörtökön Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök is találkozott egymással, mielőtt mindketten közös tárgyalóasztalhoz ülnek kínai kollégájukkal.
„Hosszú évek óta nagyszerű kapcsolatot ápolunk. Úgy gondolom, sok nagyszerű dolog születhet ebből a találkozóból, vagy legalábbis elindulhat valami” – jelentette ki Trump, miközben orosz hivatali partnere mellett állt.
A CBS News tudósítása szerint kamerák rögzítették, amint Trump, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter belépett egy kisebb sencseni tárgyalóterembe, hogy találkozzon Putyinnal, Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel és más orosz tisztviselőkkel. Arról egyelőre nincs hír, mi zajlott ezeken a találkozókon.
Donald Trump korábban amerikai újságíróknak arról is beszélt, hogy a kínai és az orosz vezetővel a nukleáris leszerelés kérdését is napirendre tervezi tűzni. Az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország és Kína együttesen a világ három legnagyobb nukleáris fegyverkészlettel rendelkező országa.
Kína és az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályozás tágabb kérdéseiről is egyeztetett. Ezek között szerepelt egy olyan kommunikációs csatorna kialakítása is, amelyen keresztül a felek információt cserélhetnének, ha valamely mesterségesintelligencia-rendszer működése súlyosan rendellenessé válna, vagy kicsúszna az ellenőrzés alól.
A kémügy is terítékre kerülhet
Mindezek ismeretében nem lenne meglepő, ha az amerikai elnök kínai útja során napirendre kerülne az Nvidia-botrány is. Az ügy akkor robbant ki, amikor kiderült, hogy Jensen Huang, az Nvidia időközben távozott vezérigazgatója viszonyt folytatott Alice Huang üzletasszonnyal, akit a kínai hírszerzéssel való kapcsolatokkal gyanúsítanak. A nő vállalatát azzal vádolják, hogy az Nvidia rendkívül keresett, mesterségesintelligencia-alkalmazásokhoz használt chipjeit Kínába irányította át.
Trump, aki Jensen Huang szövetségesének számít, korábban újságíróknak azt mondta, hogy kínai tárgyalásain akár az üzletasszony ügyét is felvetheti, ugyanakkor hozzátette: „Nem tudom, hogy valóban kém-e.”