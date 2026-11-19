Oroszország, Kína és az Amerikai Egyesült Államok vezetője, Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Donald Trump november 19-én tartja első háromoldalú egyeztetését az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) sencseni csúcstalálkozójának keretében.

Kezdetét veszi Vlagyimir Putyin, Hszi Csin-ping és Donald Trump csúcstalálkozója / Fotó: AFP

A háromoldalú tárgyalások magyar idő szerint reggel fél 8-kor kezdődnek. A TASZSZ orosz hírügynökség honlapján és közösségimédia-felületein élő videóközvetítést ad a találkozó sajtónyilvános bevezető részéről.

Az államfők által várhatóan megvitatott témák között biztonságpolitikai kérdések és az orosz-ukrán háború rendezése is szerepelhet. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője újságíróknak elmondta, hogy a találkozó napirendjéről már megállapodtak, ugyanakkor természetesen menet közben is várható valamennyi rögtönzés.

Kétoldalú egyeztetések a csúcstalálkozó előtt

A háromoldalú tárgyalások megkezdése előtt, de helyi idő szerint már csütörtökön Hszi Csin-ping kínai elnök és Donald Trump amerikai elnök kétoldalú tárgyalásokat kezdett Sencsenben. A világ két legnagyobb gazdaságának vezetői a továbbra is fennálló kereskedelmi és technológiai viták közepette a két ország kapcsolatainak stabilizálására törekedtek.

Az Ada Derana Sri Lanka-i hírportál felidézte, hogy Hszi és Trump idén harmadik alkalommal találkozik személyesen, miután májusban Pekingben, szeptemberben pedig Washingtonban folytattak megbeszéléseket.

A lap szerint a csütörtöki találkozót Trump szerdai, kivételesen szívélyes fogadtatása előzte meg. Hszi ugyanis személyesen üdvözölte az amerikai elnököt a repülőtéren. Ez volt az első alkalom 2013-as hivatalba lépése óta, hogy a kínai államfő személyesen fogadott egy külföldi vezetőt a repülőtéren.

Szintén csütörtökön Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök is találkozott egymással, mielőtt mindketten közös tárgyalóasztalhoz ülnek kínai kollégájukkal.

„Hosszú évek óta nagyszerű kapcsolatot ápolunk. Úgy gondolom, sok nagyszerű dolog születhet ebből a találkozóból, vagy legalábbis elindulhat valami” – jelentette ki Trump, miközben orosz hivatali partnere mellett állt.