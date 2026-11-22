A világ jövőjéről egyeztettek a csúcstalálkozón, Európa mégis kimaradt: az öreg kontinens csak kívülről figyelheti a geopolitikai játszmákat
Donald Trump, Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin csúcstalálkozója ismét megmutatja, hogy a világ legfontosabb geopolitikai kérdéseiről az Európai Unió részvétele nélkül is születhetnek döntések. A kontinens gazdasági súlya továbbra is meghatározó, politikai és katonai ereje azonban messze elmarad attól, amit a gazdasági teljesítménye indokolna.
Az amerikai, kínai és orosz elnök november 19-én, csütörtökön Sencsenben találkozott az ázsiai-csendes-óceáni gazdasági együttműködés (APEC) fórumának keretében. A mintegy másfél órás egyeztetés történelmi jelentőségű volt, hiszen a három ország vezetője először ült közös tárgyalóasztalhoz. A találkozó azonban nem hozott áttörést az ukrajnai vagy az iráni háború ügyében, Európa távolmaradása pedig ismét megmutatta a kontinens korlátozott geopolitikai mozgásterét.
A három vezető közös nyilatkozatban állapodott meg az ENSZ reformjának szükségességéről, az energiatermelés növeléséről és a nukleáris kockázatok csökkentéséről. A dokumentum a nukleáris háború veszélyeire is kitért, és a nemzetközi büntetőbíróságok hatáskörének korlátozását szorgalmazta. Az ukrajnai és az iráni konfliktus rendezéséről azonban nem született konkrét megállapodás. Sőt, a nyilatkozat az ukrajnai háborút még csak nem is említette.
Európai kérdések a csúcstalálkozón, Európa nélkül
Az öreg kimaradása azért volt különösen feltűnő, mert gazdasági teljesítménye alapján a világ egyik legfontosabb szereplője. Az uniós adatok szerint 2025-ben az EU külkereskedelmének értéke meghaladta a 8 ezermilliárd eurót, ami a globális áru- és szolgáltatáskereskedelem közel 16 százalékát jelentette. Ezzel szemben az Egyesült Államok részesedése 13,5, Kínáé pedig 13 százalék volt.
A gazdasági fölény azonban nem jelentett automatikusan politikai befolyást. Ezt az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalások is megmutatták. Tartós rendezés aligha volt elképzelhető európai részvétel nélkül, hiszen a konfliktus a kontinensen zajlott, és Ukrajna jövőbeni európai kapcsolatai is meghatározóak lehettek.
Moszkva számára a gazdasági kapcsolatok helyreállítása sem volt közömbös. A háború 2022-es kirobbanása előtt Európa volt Oroszország legfontosabb energiapiaca: az orosz földgáz az uniós import mintegy 40 százalékát, a kőolaj pedig annak negyedét adta. Oroszország 2021-ben körülbelül 100 milliárd eurót keresett az európai energiabehozatal, ami a teljes Unióba tartó kereskedelem 62 százalékát jelentette.
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Először került sor a három szuperhatalom háromoldalú tárgyalására. Vlagyimir Putyin orosz elnök, Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-oing kínai elnök csúcstalálkozóján az ukrajnai háború rendezésének kérdése is napirendre kerül.
Az amerikai érdekek szintén érintettek voltak. Miután Európa jelentősen visszafogta az orosz energiahordozók vásárlását, az amerikai termelők a kieső mennyiség jelentős részét pótolták.
Az Egyesült Államok az EU legnagyobb kőolajbeszállítójává vált, és az idei évben az európai LNG-import közel kétharmadát is biztosította.
Trump korábban többször háttérbe szorította az európai vezetőket az ukrajnai rendezésről szóló egyeztetéseken. Ebben az amerikai elnök kétoldalú megállapodásokat előnyben részesítő politikája mellett az uniós tagállamok közötti nézetkülönbségek is szerepet játszottak. A nyugat- és kelet-európai országok ugyanis eltérően ítélték meg az Oroszország jelentette fenyegetést és a Moszkvával fenntartott kapcsolatok jövőjét.
Az iráni konfliktus szintén megmutatta Európa csökkenő diplomáciai súlyát. A kontinens meghatározó szerepet vállalt a 2015-ös iráni nukleáris megállapodás előkészítésében, a mostani háború rendezésében azonban egyelőre inkább nyilatkozatokra szorítkozott. A Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosításában vagy egy új nukleáris megállapodás ellenőrzésében elvileg fontos feladata lehetett volna, de Pakisztán és Katar nagyobb közvetítői mozgástérrel rendelkezett.
A háttérben az uniós döntéshozatal nehézkessége is meghúzódott. A külpolitikai és biztonságpolitikai kérdésekben a tagállamoknak rendszerint konszenzusra kellett jutniuk, miközben a nemzeti kormányok továbbra is jelentős önállósággal rendelkeztek. A katonai kiadások növekedése sem oldotta meg ezt a problémát.
Az uniós országok 2025-ben összesen 418 milliárd eurót fordítottak védelemre, 20 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.
Ez azonban nem jelentett közös európai hadsereget:
- a fegyveres erők továbbra is a tagállamok irányítása alatt álltak;
- Európa védelme pedig nagymértékben a NATO-ra és az amerikai katonai erőre támaszkodott.
Franciaország, Németország és további kilenc uniós tagállam ezért a külpolitikai döntéshozatal reformját sürgette, hogy gyorsabban lehessen közös álláspontot kialakítani, és egyetlen ország se akadályozhassa könnyen a közös fellépést. A változtatásokat azonban nehezítette a tagállami érdekek különbözősége és az unióellenes politikai erők erősödése.
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