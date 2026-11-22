Donald Trump, Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin csúcstalálkozója ismét megmutatja, hogy a világ legfontosabb geopolitikai kérdéseiről az Európai Unió részvétele nélkül is születhetnek döntések. A kontinens gazdasági súlya továbbra is meghatározó, politikai és katonai ereje azonban messze elmarad attól, amit a gazdasági teljesítménye indokolna.

Miközben Washington, Peking és Moszkva vezetője közvetlenül egyeztetett a világ legfontosabb konfliktusairól, az európai országokat senki sem hívta meg a csúcstalálkozóra / Fotó: AFP

Az amerikai, kínai és orosz elnök november 19-én, csütörtökön Sencsenben találkozott az ázsiai-csendes-óceáni gazdasági együttműködés (APEC) fórumának keretében. A mintegy másfél órás egyeztetés történelmi jelentőségű volt, hiszen a három ország vezetője először ült közös tárgyalóasztalhoz. A találkozó azonban nem hozott áttörést az ukrajnai vagy az iráni háború ügyében, Európa távolmaradása pedig ismét megmutatta a kontinens korlátozott geopolitikai mozgásterét.

A három vezető közös nyilatkozatban állapodott meg az ENSZ reformjának szükségességéről, az energiatermelés növeléséről és a nukleáris kockázatok csökkentéséről. A dokumentum a nukleáris háború veszélyeire is kitért, és a nemzetközi büntetőbíróságok hatáskörének korlátozását szorgalmazta. Az ukrajnai és az iráni konfliktus rendezéséről azonban nem született konkrét megállapodás. Sőt, a nyilatkozat az ukrajnai háborút még csak nem is említette.

Európai kérdések a csúcstalálkozón, Európa nélkül

Az öreg kimaradása azért volt különösen feltűnő, mert gazdasági teljesítménye alapján a világ egyik legfontosabb szereplője. Az uniós adatok szerint 2025-ben az EU külkereskedelmének értéke meghaladta a 8 ezermilliárd eurót, ami a globális áru- és szolgáltatáskereskedelem közel 16 százalékát jelentette. Ezzel szemben az Egyesült Államok részesedése 13,5, Kínáé pedig 13 százalék volt.

A gazdasági fölény azonban nem jelentett automatikusan politikai befolyást. Ezt az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalások is megmutatták. Tartós rendezés aligha volt elképzelhető európai részvétel nélkül, hiszen a konfliktus a kontinensen zajlott, és Ukrajna jövőbeni európai kapcsolatai is meghatározóak lehettek.