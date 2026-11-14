Eléri Magyarországot is az európai tüntetési hullám – ez várható a fővárosban

A Szolidáris Fiatalok szervezete nemzetközi ifjúsági és diáksztrájkot hirdetett meg november 20-ára, amihez 15 órakor a budapesti Fővám téren demonstráció is kapcsolódik – írja az Mfor.

Párizsban is tüntettek a diákot / Fotó: Middle East Images via AFP

A diákmunka reformját is követelik

A közösségi médiában közzétett eseményre nemcsak a fiatalokat várják, hanem mindenkit, aki szolidaritást vállal az őket érintő társadalmi problémákkal.

A demonstráció egy összeurópai tiltakozási hullám részeként valósul meg, amelynek célja egy szabad, demokratikus és szolidáris társadalom megteremtése.

A megmozdulást a fiatal generációt sújtó gazdasági és szociális nehézségek indokolják.

A szervezők felhívásukban hangsúlyozzák, hogy a diákmunkásokat és az alkalmi munkavállalókat jelenleg szinte semmi nem védi a munkahelyi kizsákmányolástól és a visszaélésektől. Álláspontjuk szerint a munkaerőpiacon aránytalan a helyzet: míg a vállalkozók szabadon válogathatnak a munkaerőből, a fiatalok gyakran csak a kiszolgáltatottság és megélhetésük elvesztése között választhatnak.

Ezért a diákmunka szabályozásának átfogó megreformálását sürgetik.

A követelések között kiemelt helyen szerepel a mentális egészségügyi ellátás javítása is. A felhívásban idézett adatok alapján Magyarországon az egyetemisták mintegy 40 százaléka küzd depressziós tünetekkel, miközben az állami pszichiátriai ellátásban több mint féléves várólisták alakultak ki.

Alapvető változásokat követelnek az oktatási rendszerben

Emellett a szervezet alapvető változásokat követel az oktatási rendszerben, továbbá azt is szorgalmazzák, hogy Magyarország csökkentse részvételét a globális hadiiparban.

A tiltakozás egyik legélesebb pontja a lakhatási válság kérdése.

A Szolidáris Fiatalok szerint a magas ingatlan- és bérleti díjak miatt a fiatalok számára szinte lehetetlenné vált az önálló egzisztencia megteremtése, hacsak nem a legtehetősebb rétegből származnak. Rámutattak arra az ellentmondásra is, hogy miközben csak Budapesten 120 ezer lakás áll üresen, országosan évente 70 ezer kollégiumi jelentkezést utasítanak el helyhiány miatt.