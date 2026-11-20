Több mint 25 országban szerveznek összehangolt tiltakozó akciókat november 20-án, amelyek középpontjában a militarizáció, a társadalmi egyenlőtlenségek és a diákmunkások kiszolgáltatottsága áll. A budapesti demonstráció szervezői a lakhatás, az oktatás és a munkavállalói jogok területén is változásokat sürgetnek.

A francia diáktüntetések nyomán nemzetközi tiltakozási hullám bontakozott ki, amely november 20-án újabb állomásához érkezik / Fotó: Anadolu via AFP

Több mint 25 országban tartanak összehangolt demonstrációkat november 20-án a háborús kiadások, az európai militarizáció és a kapitalista kizsákmányolás ellen. A nemzetközi akcióhoz már több mint ötven ifjúsági és diákszervezet csatlakozott, Magyarországon pedig a Szolidáris Fiatalok (SzoFi) nevű, szakkollégistákból és egyetemistákból álló csoport szervez megmozdulást. A SzoFi a Facebookon közölte, hogy a demonstráció délután három órakor kezdődik a budapesti Fővám téren.

Globálissá váltak a diáktüntetések

A kezdeményezés a francia diáktüntetések nyomán kibontakozó nemzetközi tiltakozási hullámhoz kapcsolódik. A Nemzetközi Ifjúság és Diákság a Társadalmi Egyenlőségért (IYSSE) az akciót általános sztrájknak nevezi, ez azonban nem jelent tényleges, országokon átívelő munkabeszüntetést. A megfogalmazással azt akarják hangsúlyozni, hogy a fiatalok és a munkavállalók problémái összefüggenek, a követelések pedig szerintük nem pusztán generációs, hanem társadalmi és osztálykérdések.

Franciaország mellett Belgiumban, Spanyolországban és Németországban is hetek óta tartanak demonstrációkat. Az egyes országokban eltérő problémák kerülnek előtérbe: Franciaországban az oktatás és a szociális ellátás helyzete, Angliában, Németországban és Olaszországban a hadiipari beruházások növekedése és a sorkatonaság esetleges bevezetése váltott ki tiltakozást. Spanyolországban a lakhatási válság is meghatározó témává vált, miután a 87 éves Maricarmen Abascal szeptemberi kilakoltatása országos tiltakozási hullámot indított el.

A budapesti demonstráció szervezői a Mércének arról beszéltek, hogy a közép-kelet-európai szervezetek számára szintén a lakhatás alapjogként való elismerése az egyik legfontosabb követelés.

Úgy látják, a régió országaiban hasonló problémákkal küzdenek az emberek, ezért a lakhatási válság enyhítéséért folytatott közös fellépés hosszabb távú együttműködés alapja lehet.

A SzoFi a fiatalok munkaerőpiaci kiszolgáltatottságát is csökkentené. Valódi érdekképviseletet, szélesebb munkavállalói jogokat, a lemondott műszakok utáni kompenzációt és tényleges sztrájkjogot követelnek. Az egészségügyön belül különösen a mentális egészségügyi ellátás állami támogatásának növelését sürgetik, hogy a segítség mindenki számára hozzáférhető legyen.