Francia mintára szerveződnek a budapesti fiatalok: a hadiipar terjeszkedése és a lakhatási válság ellen is diáktüntetés indult Budapesten
Több mint 25 országban szerveznek összehangolt tiltakozó akciókat november 20-án, amelyek középpontjában a militarizáció, a társadalmi egyenlőtlenségek és a diákmunkások kiszolgáltatottsága áll. A budapesti demonstráció szervezői a lakhatás, az oktatás és a munkavállalói jogok területén is változásokat sürgetnek.
Több mint 25 országban tartanak összehangolt demonstrációkat november 20-án a háborús kiadások, az európai militarizáció és a kapitalista kizsákmányolás ellen. A nemzetközi akcióhoz már több mint ötven ifjúsági és diákszervezet csatlakozott, Magyarországon pedig a Szolidáris Fiatalok (SzoFi) nevű, szakkollégistákból és egyetemistákból álló csoport szervez megmozdulást. A SzoFi a Facebookon közölte, hogy a demonstráció délután három órakor kezdődik a budapesti Fővám téren.
Globálissá váltak a diáktüntetések
A kezdeményezés a francia diáktüntetések nyomán kibontakozó nemzetközi tiltakozási hullámhoz kapcsolódik. A Nemzetközi Ifjúság és Diákság a Társadalmi Egyenlőségért (IYSSE) az akciót általános sztrájknak nevezi, ez azonban nem jelent tényleges, országokon átívelő munkabeszüntetést. A megfogalmazással azt akarják hangsúlyozni, hogy a fiatalok és a munkavállalók problémái összefüggenek, a követelések pedig szerintük nem pusztán generációs, hanem társadalmi és osztálykérdések.
Franciaország mellett Belgiumban, Spanyolországban és Németországban is hetek óta tartanak demonstrációkat. Az egyes országokban eltérő problémák kerülnek előtérbe: Franciaországban az oktatás és a szociális ellátás helyzete, Angliában, Németországban és Olaszországban a hadiipari beruházások növekedése és a sorkatonaság esetleges bevezetése váltott ki tiltakozást. Spanyolországban a lakhatási válság is meghatározó témává vált, miután a 87 éves Maricarmen Abascal szeptemberi kilakoltatása országos tiltakozási hullámot indított el.
A budapesti demonstráció szervezői a Mércének arról beszéltek, hogy a közép-kelet-európai szervezetek számára szintén a lakhatás alapjogként való elismerése az egyik legfontosabb követelés.
Úgy látják, a régió országaiban hasonló problémákkal küzdenek az emberek, ezért a lakhatási válság enyhítéséért folytatott közös fellépés hosszabb távú együttműködés alapja lehet.
A SzoFi a fiatalok munkaerőpiaci kiszolgáltatottságát is csökkentené. Valódi érdekképviseletet, szélesebb munkavállalói jogokat, a lemondott műszakok utáni kompenzációt és tényleges sztrájkjogot követelnek. Az egészségügyön belül különösen a mentális egészségügyi ellátás állami támogatásának növelését sürgetik, hogy a segítség mindenki számára hozzáférhető legyen.
Az oktatásban megszüntetnék a felsőoktatás piaci alapú működését, az alapítványi egyetemeket pedig ismét köztulajdonba vennék. Emellett bérrendezést követelnek az oktatásban dolgozóknak, megfizethető étkezést, átláthatóbb intézményi működést és demokratikusabb döntéshozatalt.
A szervezők a hadiipar terjeszkedését és a világban zajló népirtásokat is a tiltakozás témái közé emelik. A magyarországi hadiipari fejlesztések kapcsán külön megnevezik a német Rheinmetall hazai jelenlétét, valamint az Izraellel folytatott fegyverkereskedelmet.
A Szolidáris Fiatalok a november 20-i demonstrációt egy szélesebb hazai szerveződés kiindulópontjának tekintik. Céljuk, hogy a megmozdulás után olyan baloldali ifjúsági mozgalom jöjjön létre, amely a magyar fiatalok és a társadalom problémáit is napirenden tartja.
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A Szolidáris Fiatalok nevű szervezet nemzetiközi ifjúsági és diáksztrájkot szervez november 20-án. Délután három órakor a budapesti a Fővám téren demonstrálni is fognak a diákok.