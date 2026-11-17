Irán olyan támadási terveket dolgozhat ki, amelyekben piszkos bombával vagy vegyi fegyverrel vennének célba magas rangú Trump-kormányzati tisztviselőket Washingtonban – írja a CNN hét amerikai tisztviselőre hivatkozva. A beszámoló szerint ugyanakkor nincs bizonyíték arra, hogy Teherán döntött volna a tervek végrehajtásáról, és az amerikai illetékesek között is vita van arról, rendelkezik-e ehhez megfelelő képességekkel.

Donald Trump legfontosabb emberei a célpontok / Fotó: Kent Nishimura / AFP

A hírszerzési értesüléseket ismerő források szerint az iráni tervezés jelenleg inkább lehetséges cselekvési irányok kidolgozását jelenti, mintsem egy küszöbönálló támadás előkészítését. Két forrás azonban azt állította, hogy az információk konkrét helyszíneket és célpontokat is tartalmaznak. Ezek nyomán az amerikai hatóságok több egyeztetést tartottak a lehetséges fenyegetés elhárításáról.

A Fehér Ház hangsúlyozta:

jelenleg nem tudnak az Egyesült Államok területét érintő hiteles fenyegetésről.

Lauren Bis szóvivő közlése szerint minden lehetséges veszélyt figyelemmel kísérnek.

Az amerikai tisztviselők egy része mégis az iráni eszkalációs hajlandóság aggasztó jelének tekinti az értesüléseket. A CNN forrásai ezt az Irán elleni amerikai katonai csapásokkal és a súlyos gazdasági nyomást okozó blokáddal hozzák összefüggésbe. Megítélésük szerint Teherán ösztönzői változhattak meg, miközben egy ilyen támadás végrehajtásának lehetősége továbbra is bizonytalan.

A beszámoló szerint a fenyegetések miatt a Secret Service katonai szállásra költöztette Scott Bessent pénzügyminisztert. Iránhoz köthető, jelenlegi és korábbi amerikai tisztviselők elleni merénylettervekről korábban is érkeztek jelentések.

A CNN egyik forrása szerint az amerikai hírszerzés olyan iráni kommunikációt is észlelt, amely az Egyesült Államokban elrejtett, robbanószerkezethez használható anyagokról szólt. Az értesülés hitelességét azonban az illetékesek eltérően ítélik meg. A cikkben idézett feltételezések önmagukban nem igazolják, hogy Irán valóban radioaktív anyagokat vagy vegyi harcanyagokat helyezett volna el amerikai területen.

A piszkos bomba hagyományos robbanószerkezettel szór szét radioaktív anyagot, ezért alapvetően különbözik az atomfegyvertől.

A CNN által ismertetett szakértői értékelések szerint a közvetlen sérüléseket várhatóan elsősorban a robbanás okozná, miközben a radioaktív szennyezés jelentős riadalmat, lezárásokat és elhúzódó mentesítést eredményezhetne.