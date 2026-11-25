Megmosolyogtatta Donald Trumpot, amikor Volodimir Zelenszkij azon kijelentéséről kérdezték, hogy az amerikai tárgyalók januárig szeretnének tető alá hozni egy békemegállapodást Moszkva és Kijev között. Az orosz–ukrán háború befejezésének kilátásairól az amerikai elnök a New York Postnak adott, kedden este megjelent exkluzív interjújában beszélt.

Donald Trump leszögezte, hogy semmilyen határidő nem köti, jóllehet örülne, ha mielőbb elhallgatnának a fegyverek. / Fotó: AFP

Donald Trump nem szabott határidőt az orosz–ukrán háború lezárására

A lap beszámolója szerint a Fehér Ház Ovális Irodájában készült interjú során Trump megmosolyogta az ukrán elnök kijelentését, majd sokatmondóan összenézett egyik jelen lévő vezető munkatársával.

Ki mondta ezt? Mit akar tőlem?

– kérdezett vissza.

A New York Post nem tért ki arra, hogy az újságíró Zelenszkij melyik nyilatkozatára utalt. Az ukrán sajtó szerint minden bizonnyal a kijevi vezető keddi, a Bloombergnek adott interjújáról lehetett szó, amelyben az államfő arról beszélt, hogy Trump két különmegbízottja,

Steve Witkoff

és Jared Kushner

januárig szeretné elérni a békemegállapodás megkötését. Az amerikai elnök leszögezte, hogy semmilyen határidő nem köti, jóllehet örülne, ha mielőbb elhallgatnának a fegyverek. Egyúttal ismét arra emlékeztetett, hogy a háború közvetlenül nem érinti az Egyesült Államokat.

Szeretném, ha már ma véget érne, de ehhez két fél kell. Majd meglátjuk, mi történik

– fogalmazott Trump.

A béketárgyalások elhúzódását azzal magyarázta, hogy hol az egyik, hol a másik fél mutat nagyobb hajlandóságot a megegyezésre. Mint mondta, egyik nap úgy tűnik, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kész volna megállapodni, Zelenszkij azonban vonakodik, másnap pedig már az ukrán államfő sürgetné a békekötést, ám az orosz vezető nem hajlik rá.

A januári időpont egyébként nem először merült fel a béketárgyalások kapcsán. A Financial Times korábbi értesülései szerint a Trump-kormányzat még azelőtt szeretné elérni, hogy Kijev és Moszkva békét kössön, hogy 2027 januárjának elején a demokraták átveszik az amerikai kongresszus irányítását.

Továbbra sincs azonban egyetértés a felek között abban, hogy milyen biztonsági garanciákat kapjon Ukrajna a békekötést követően. Zelenszkij úgy véli, országa biztonságát a teljes jogú NATO-tagság szavatolná a leginkább, és ennél kevesebb biztosítékot jelentenének az észak-atlanti szövetség kollektív védelemről szóló ötödik cikkelyének mintájára kidolgozott garanciák.