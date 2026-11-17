A lengyelek 50,47 százaléka negatívan ítéli meg Donald Tusk kormányának munkáját – derül ki az OGB novemberi, a stan360.pl számára készített közvélemény-kutatásából. A férfiak és a fiatal felnőttek körében különösen magas az elégedetlenek aránya.

Egyre népszerűtlenebb Donald Tusk kormánya, a lengyelek fele azonnal elzavarná / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A Do Rzeczy szemléje szerint a válaszadók 34,85 százaléka nagyon rossznak, 15,62 százaléka pedig inkább rossznak értékeli a kabinet teljesítményét. Kedvező véleményt összesen 28,95 százalék fogalmazott meg: 19,52 százalék inkább jónak, 9,43 százalék pedig nagyon jónak tartja a kormány munkáját.

A megkérdezettek 20,58 százaléka semleges álláspontra helyezkedett, vagyis sem jónak, sem rossznak nem ítéli a kabinet tevékenységét.

A nők 44,06 százaléka negatívan, 30,25 százaléka pozitívan értékeli a kormány munkáját, míg 25,69 százalékuk semleges véleményt képvisel.

A férfiak körében ennél lényegesen magasabb, 57,37 százalék az elégedetlenek aránya. Közülük 41,03 százalék nagyon rossznak, 16,34 százalék inkább rossznak tartja a kabinet teljesítményét. Pozitív értékelést 27,55 százalék adott, míg 15,08 százalék semleges álláspontot foglalt el.

Az életkori csoportok közül a 18–29 évesek ítélik meg a legszigorúbban Donald Tusk kormányát:

63,01 százalékuk negatív véleményt fogalmazott meg,

miközben mindössze 13,06 százalékuk értékelte pozitívan a kabinet munkáját.

A tágabb, 18–39 éves korosztályban is egyértelmű többségben vannak az elégedetlenek.

Ebben a csoportban novemberben 60,4 százalék volt a negatív, 24,8 százalék a semleges és 14,8 százalék a pozitív értékelések aránya.

A Világgazdaság is megírta, hogy az alkotmánybíróságnál történtek után tovább mélyült a politikai válság. A Donald Tusk és Karol Nawrocki államfő közötti konfliktus odáig fajult, hogy már a kormány leváltását kezdeményezték. Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök bejelentette ugyanis, hogy bizalmatlansági indítványt kezdeményez a kormány ellen, és egy átmeneti kabinet felállítását javasolja.

A konfliktust az robbantotta ki, hogy Anna Korwin-Piotrowska alkotmánybíró felfüggesztette Bogdan Swieczkowskit, a testület elnökét, és átvette az intézmény irányítását. A döntést Swieczkowski, Nawrocki és az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) törvénytelennek tartja.