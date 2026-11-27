Visszavonta a Robert Brovdival szemben elrendelt hároméves beutazási és tartózkodási tilalmat az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF). A kárpátaljai származású, „Magyar” hívójelű ukrán drónparancsnok az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereinek főparancsnoka, egyben a legmagasabb katonai tisztséget betöltő magyar származású katona az ukrán hadseregben.

Robert Brovdi ukrán drónparancsnok nyomdafestéket nem tűrő hangnemben reagált a magyar kormány által elrednelt kitiltásra. / Fotó: X

Magyarország energiaellátását veszélyeztette az ukrán drónparancsnok egysége

A Magyar Hang értesülése szerint az idegenrendészeti hatóság november 18-án tette közzé a kitiltás visszavonásáról szóló határozatát. A döntés tehát már azt megelőzően megszületett, hogy Magyar Péter miniszterelnök kedden Kárpátalján találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Robert Brovdit tavaly augusztusban tiltották ki Magyarországról és a teljes schengeni övezetből, miután az ukrán hadsereg több támadást intézett a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakasza ellen.

Mint arról annak idején a Világgazdaság is beszámolt, a támadások Magyarország és Szlovákia energiaellátását is veszélyeztették. Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter leszögezte, hogy az ország szuverenitása ellen elkövetett egyetlen támadás sem maradhat következmények nélkül. Az Orbán-kormány ezért döntött a csapásokat végrehajtó katonai egység parancsnokának kitiltásáról.

Brovdi akkor nyomdafestéket nem tűrő hangnemben reagált a magyar kormány intézkedésére. A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt üzente Szijjártó Péternek, hogy „dugja fel a s*ggébe” a szankcióit. A külügyminisztert azzal vádolta, hogy az olcsó orosz nyersanyag beszerzésével saját anyagi érdekeit szolgálja. Állítása szerint az orosz kőolajért fizetett pénzből finanszírozzák az ukrán városok elleni rakéta- és dróntámadásokat.

Idő előtt törölték a három évre elrendelt beutazási tilalmat

A Magyar Hang a Külügyminisztériumtól és a Miniszterelnökségtől is megkérdezte, hogy a Tisza-kormány továbbra is indokoltnak tartja-e az ukrán katonai vezető kitiltását. A megkeresésre végül a Belügyminisztérium válaszolt, amely adatvédelmi okokra hivatkozva az egyedi döntés indoklása helyett az eljárás jogszabályi hátterét ismertette.