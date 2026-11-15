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Súlyos incidens egy NATO-tagállamban: lángba borult két hajó is Románia partjainál – drónok csapódtak be, riasztották a lakosságot

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Két hajót is dróntalálat ért a Fekete-tengeren, a romániai Sulina közelében. Mindkét hajón tűz ütött ki, amelyet a legénységnek sikerült eloltania. A dróntámadások miatt a román hatóságok a közeli Tulcea megye lakosságát is riasztották.
VG
2026.11.15, 11:00
Frissítve: 2026.11.15, 11:05
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Két hajót is dróntalálat ért vasárnapra virradóra a Fekete-tengeren, a Sulina-csatorna közelében. Mindkét hajón tűz ütött ki, de a legénységnek sikerült eloltania a lángokat. Személyi sérülés nem történt – közölte a védelmi minisztérium a Facebook-oldalán, írja a Maszol.ro.

drón
Két hajót is dróntalálat ért vasárnapra virradóra/Fotó: Anelo / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A dróntámadások következtében mindkét hajón tűz ütött ki

A hajókat az Ukrajna ellen indított orosz dróntámadások idején érte találat. A veszély miatt Tulcea megye lakosságát is RO-ALERT-üzenetben figyelmeztették. Az első riasztás szombaton 20 óra 51 perctől 21 óra 37 percig tartott.

A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a görög zászló alatt közlekedő Evia Petrol V olajszállító tartályhajót 21 óra 10 perc körül érte dróntalálat, Sulinától mintegy négy tengeri mérföldre kelet-délkeleti irányban. A becsapódás következtében tűz keletkezett a fedélzeten.

Nem sokkal később, 21 óra 45 perc körül a Sulina-csatornától mintegy öt tengeri mérföldre délkeletre tartózkodó MARSOL teherhajót is eltalálta egy drón. A találat következtében ezen a hajón is tűz ütött ki. A legénység mindkét hajón eloltotta a lángokat, személyi sérülés nem történt.

A veszély viszont nem múlt el: a hadsereg radarrendszere 23 óra 19 perckor újabb légi célpontot észlelt Sulinától délkeletre, ezért ismét RO-ALERT-riasztást adtak ki Tulcea megye északi részén. A második légi riadó éjfél után 27 perccel ért véget. Az elmúlt időszakban több hajó is megrongálódott a Fekete-tengeren az Ukrajna elleni orosz támadások következtében.

Augusztusban is súlyos incidens történt a románoknál

A román hadsereg radarrendszere augusztusban is drónokat észlelt az ukrán-román folyami határ közelében, az ukrajnai Izmajil térségében. A román légierő két F-16-os vadászgépe felszállt a Borcea 86-os légibázisról. Egy drón Pardina településtől mintegy két kilométerre délre behatolt Románia légterébe. Körülbelül tíz percig haladt a román légtérben a Chilia-ág fölött, majd Chilia Veche településtől mintegy 13 kilométerre délnyugatra visszatért az ukrán légtérbe. Röviddel ezután robbanásokat jelentettek ukrán területről.

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dróntámadás
Románia
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