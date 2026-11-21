A finn fegyveres erők november 21-én hajnalban ideiglenes forgalmi korlátozásokat vezettek be a Finn-öböl keleti részén. Észtországban Lääne-Viru és Ida-Viru megye lakóit helyi idő szerint 4.42-kor figyelmeztették az esetleges drónveszélyre, majd 6.49-kor feloldották a riasztást. Az észt védelmi erők a közmédia megkeresésére megerősítették, hogy a riasztás nyomán a NATO kötelékében szolgáló török vadászgépek is felszálltak.

Az észt rendőrség közlése szerint az megtámadott orosz hajó egy nemzetközi forgalom számára nyitott hajózási útvonalon haladt, és a szentpétervári Tengerészeti Mentőközpont felügyelete alá tartozott. Az előzetes információk szerint robbanások történtek a fedélzeten. A hajó délelőtt 10 óra körül sodródott ki Észtország kizárólagos gazdasági övezetéből.

Lángoló orosz teherhajó a Finn-öbölben

Egy Alekszandr Drozdenkónak, a Leningrádi terület kormányzójának tulajdonított közlés szerint két drón támadt rá egy Kalinyingrád felé tartó teherhajóra a Finn-öböl nemzetközi vizein, és megkezdték a legénység evakuálását. A közlés eredeti bejegyzése egyelőre nem ellenőrizhető, a hírről az Iszvesztya is beszámolt. A hajó nevéről, a károkról és az esetleges sérültekről sincs megerősített információ.

Az észt rendőrség közleménye szerint a hajó a Sparta II volt, amely Szentpétervárról Kalinyingrádba tartott. A rendőrség szerint a hajó az incidens idején körülbelül 11 tengeri mérföldre, azaz nagyjából 20,4 kilométerre északra volt Vaindloo szigetétől.

Az észt rendőrség közlése szerint a hajó egy nemzetközi forgalom számára nyitott hajózási útvonalon haladt, és a szentpétervári Tengerészeti Mentőközpont felügyelete alá tartozott. Az előzetes információk szerint robbanások történtek a fedélzeten. A hajó délelőtt 10 óra körül sodródott ki Észtország kizárólagos gazdasági övezetéből.

A Fontanka orosz hírportál szerint Alekszandr Drozdenko kormányzó üzenőcsatornája arról számolt be, hogy a támadás az orosz határtól mintegy 5,6 kilométerre történt.

Novemberben már orosz kikötőt és hadihajót is ért támadás

November 11-én tűz ütött ki a Finn-öböl partján fekvő Uszty-Luga kikötőjében egy dróntámadás után. A Reuters szerint három dolgozó megsérült, a támadást Ukrajna vállalta magára. Másnap a finn fegyveres erők arról tájékoztatták a hírügynökséget, hogy csapást észleltek egy orosz hadihajó ellen a Finn-öböl térségében