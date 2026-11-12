Akkora káoszba süllyedt két ország, hogy még az EU-csúcsot is kihagyják, pedig súlyos személyi ügy dől el
Éppen a legfontosabb egyeztetésről marad le két európai kormányfő, akiknek országai az Európai Központi Bank elnöki posztjáért versengenek. A dublini EU-csúcson az EKB következő vezetőjéről is tárgyalhatnak, de a spanyol és a holland miniszterelnök belpolitikai problémák miatt nem vesz részt a találkozón. A helyzet Emmanuel Macron francia elnöknek és Friedrich Merz német kancellárnak kedvezhet, akik a jegybank további vezetői posztjairól is megállapodhatnak.
Francia–német alku dönthet az EKB következő elnökéről
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a november 29-i előre hozott parlamenti választás kampányára készül, ezért csütörtökön Dublin helyett Sevillában tart rendezvényt. Rob Jettennek egészen más okból kellett otthon maradnia, ugyanis Hollandiában a kormány bukását is előidézheti, hogy a három koalíciós párt közül kettő a harmadik megkerülésével kötött megállapodást az ellenzékkel a vagyonadó emeléséről.
Jetten ezért csütörtökön parlamenti vitán vesz részt, ahol a képviselők a vitatott adócsomagról is szavazhatnak. A holland kormány helyzetét tovább nehezíti, hogy a három koalíciós pártnak összesen 66 mandátuma van a 150 fős alsóházban.
A két kormányfő távolmaradása azért fontos, mert Christine Lagarde utódját éppen a spanyol és a holland jelölt közül választhatják ki. Madrid Pablo Hernández de Cost, a spanyol jegybank korábbi elnökét, a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) jelenlegi vezérigazgatóját támogatja. Hága Klaas Knotot, a holland jegybank egykori vezetőjét szeretné az EKB élén látni.
Lagarde október végén jelentette be, hogy 2027. február 7-én, kilenc hónappal megbízatásának lejárta előtt távozik. Az euróövezeti országok november 6-ig állíthattak jelölteket, a november 9-i eurócsoportülésen azonban még nem született döntés az utódlásáról.
A kinevezésben meghatározó szerepe lehet Emmanuel Macronnak és Friedrich Merznek, Franciaország és Németország ugyanis az EKB további két vezetői tisztségére is igényt tart, amelyek 2027-ben üresednek meg.
A Financial Times csütörtöki értesülése szerint Franciaország kész lehet támogatni a spanyol Hernández de Cost. Cserébe
- Párizs az EKB piaci műveleteiért felelős igazgatósági helyét szerezhetné meg,
- Németország pedig a vezető közgazdászi posztot kaphatná.
Az utóbbi tisztségre a német Markus Brunnermeier és Tobias Adrian neve is felmerült. Francia részről Laurence Boone korábbi Európa-ügyi miniszter és Agnès Bénassy-Quéré, a francia jegybank alelnöke jöhet szóba. Párizs ugyanakkor hivatalosan még nem kötelezte el magát egyik igazgatósági poszt mellett sem.
A francia–német alku egyelőre nem több sajtóértesülésnél, Hollandia pedig továbbra is kitart jelöltje mellett, ám ha Párizs valóban a spanyol pályázót támogatja, az jelentősen javíthatja Hernández de Cos esélyeit.
Az EKB hattagú igazgatóságában rövid időn belül három hely is megüresedik: Isabel Schnabel január 3-án távozik, Philip Lane vezető közgazdász megbízatása május végén jár le, Lagarde pedig februárban adja át a helyét. A tagállamok így egyetlen átfogó megállapodással rendezhetik a három tisztség elosztását.
Nem mindegy, ki kerül az európai jegybank élére
Knot hagyományosan az infláció elleni szigorúbb fellépést képviselte, Hernández de Cos viszont mérsékeltebb álláspontjáról ismert. A Reuters által megszólaltatott elemzők ugyanakkor nem számítanak gyökeres fordulatra egyik jelölt kinevezése esetén sem, mivel az EKB döntései széles körű egyetértésen alapulnak.
Knot az utóbbi időben igyekezett közeledni a magas államadóssággal küzdő országok álláspontjához. Támogatásáról biztosította a közös európai adósságkibocsátás gondolatát, és hangsúlyozta, hogy az EKB-nak figyelemmel kell kísérnie az euróövezeti államkötvények hozamkülönbségeit.
Ez Franciaország számára különösen fontos, mert az ország magas államadóssága és növekvő finanszírozási költségei miatt Párizs számára komoly tétje van annak, hogyan reagál majd az EKB egy esetleges kötvénypiaci válságra.
A holland jelölt helyzetét egy további körülmény is nehezíti. Frank Elderson személyében már van holland tagja az EKB igazgatóságának, a testületben pedig a bevett gyakorlat szerint nem ül egyszerre két azonos állampolgárságú vezető. Knot kinevezése ezért Elderson távozását is szükségessé tehetné, ami újabb igazgatósági hely elosztását tenné szükségessé.
A posztok elosztásánál a nemek közötti egyensúly is fontos szempont lehet. Lagarde és Schnabel távozásával ugyanis két női vezető is távozik az EKB-ból, ami erősítheti a francia jelöltek, Laurence Boone és Agnès Bénassy-Quéré pozícióját.
Még korántsem dőlt el, ki lesz az EKB következő elnöke
Olaszország egyelőre nem kötelezte el magát egyik elnökjelölt mellett sem, Giorgia Meloni kormánya korábban jelezte, hogy mindkét pályázót mérlegeli.
Az EKB elnökének kinevezéséhez az euróövezet 21 tagállamából legalább 16 támogatása szükséges, amelyek együttesen a lakosság legalább 65 százalékát képviselik. A jelöltről az Európai Parlament és az EKB Kormányzótanácsa is véleményt nyilvánít, de az Európai Parlamentnek nincs vétójoga.
A mostani dublini csúcson nyílik először lehetőség arra, hogy az uniós vezetők személyesen tárgyaljanak Lagarde utódjáról, bár az EKB-elnökjelöltek kérdése nem szerepel a találkozó hivatalos napirendjén.
Az uniós vezetők legközelebb november 26–27-én találkoznak Brüsszelben, a jegybank új elnökéről pedig várhatóan az év utolsó, december 17–18-i csúcstalálkozóján állapodhatnak meg.