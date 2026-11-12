Akkora káoszba süllyedt két ország, hogy még az EU-csúcsot is kihagyják, pedig súlyos személyi ügy dől el

Éppen a legfontosabb egyeztetésről marad le két európai kormányfő, akiknek országai az Európai Központi Bank elnöki posztjáért versengenek. A dublini EU-csúcson az EKB következő vezetőjéről is tárgyalhatnak, de a spanyol és a holland miniszterelnök belpolitikai problémák miatt nem vesz részt a találkozón. A helyzet Emmanuel Macron francia elnöknek és Friedrich Merz német kancellárnak kedvezhet, akik a jegybank további vezetői posztjairól is megállapodhatnak.

Az EKB székháza Frankfurtban. / Fotó: Lisa-Valerie Hörth

Francia–német alku dönthet az EKB következő elnökéről

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a november 29-i előre hozott parlamenti választás kampányára készül, ezért csütörtökön Dublin helyett Sevillában tart rendezvényt. Rob Jettennek egészen más okból kellett otthon maradnia, ugyanis Hollandiában a kormány bukását is előidézheti, hogy a három koalíciós párt közül kettő a harmadik megkerülésével kötött megállapodást az ellenzékkel a vagyonadó emeléséről.

Jetten ezért csütörtökön parlamenti vitán vesz részt, ahol a képviselők a vitatott adócsomagról is szavazhatnak. A holland kormány helyzetét tovább nehezíti, hogy a három koalíciós pártnak összesen 66 mandátuma van a 150 fős alsóházban.

A két kormányfő távolmaradása azért fontos, mert Christine Lagarde utódját éppen a spanyol és a holland jelölt közül választhatják ki. Madrid Pablo Hernández de Cost, a spanyol jegybank korábbi elnökét, a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) jelenlegi vezérigazgatóját támogatja. Hága Klaas Knotot, a holland jegybank egykori vezetőjét szeretné az EKB élén látni.

Lagarde október végén jelentette be, hogy 2027. február 7-én, kilenc hónappal megbízatásának lejárta előtt távozik. Az euróövezeti országok november 6-ig állíthattak jelölteket, a november 9-i eurócsoportülésen azonban még nem született döntés az utódlásáról.

A kinevezésben meghatározó szerepe lehet Emmanuel Macronnak és Friedrich Merznek, Franciaország és Németország ugyanis az EKB további két vezetői tisztségére is igényt tart, amelyek 2027-ben üresednek meg.

A Financial Times csütörtöki értesülése szerint Franciaország kész lehet támogatni a spanyol Hernández de Cost. Cserébe

Párizs az EKB piaci műveleteiért felelős igazgatósági helyét szerezhetné meg,

Németország pedig a vezető közgazdászi posztot kaphatná.

Az utóbbi tisztségre a német Markus Brunnermeier és Tobias Adrian neve is felmerült. Francia részről Laurence Boone korábbi Európa-ügyi miniszter és Agnès Bénassy-Quéré, a francia jegybank alelnöke jöhet szóba. Párizs ugyanakkor hivatalosan még nem kötelezte el magát egyik igazgatósági poszt mellett sem.