Von der Leyen most fog a kardjába dőlni: újabb tagállam intett be Brüsszelnek – történelmi eredményt hozott a bolgár választás

Iliana Iotova, Bulgária ügyvezető elnöke nyerte az elnökválasztás második fordulóját – derül ki a Központi Választási Bizottság hétfőn közzétett, csaknem végleges adataiból. Ezzel ő lett az ország történetének első közvetlenül megválasztott női államfője egy olyan választáson, amelyet alacsony részvétel jellemzett – írja a Reuters.

Iliana Iotova, Bulgária ügyvezető elnöke nyerte az elnökválasztás második fordulóját/Fotó: Xinhua / eyevine

Iotova korábban Bulgária alelnöke volt

A szavazókörök jegyzőkönyveinek 99,95 százalékos feldolgozottsága mellett az Iotova-Valcsev páros a voksok 57,58 százalékát, mintegy 1,1 millió szavazatot szerezte meg. Ellenfeleik, Andrej Gyurov és Georgi Kandev a szavazatok 39,47 százalékát, hozzávetőleg 749 500 voksot kaptak. A választók mintegy 2,95 százaléka a „senkit sem támogatok” lehetőséget jelölte meg.

A második fordulóra azért volt szükség, mert az október 25-i első fordulóban egyik jelölt sem szerezte meg az abszolút győzelemhez szükséges többséget. Akkor Iotova és Valcsev végzett az élen a szavazatok 34,6 százalékával, szorosan megelőzve Gyurovot és Kandevet, akik 32 százalékot kaptak. A két páros jutott tovább a vasárnapi második fordulóba.

Iotova korábban Bulgária alelnöke volt, majd januárban ügyvezető államfővé lépett elő, miután Rumen Radev lemondott az elnöki tisztségről, hogy elinduljon a parlamenti választásokon. Radev meg is nyerte a választást egy olyan politikai formáció élén, amelyet számos politikai elemző Kreml-barát irányultságúnak tart. Radev támogatta Iotova elnökjelöltségét. Mindketten a diplomáciai megoldást és az ukrajnai háború tárgyalásos lezárását sürgették.

Ahogyan lapunk is beszámolt róla, májusban még Ilijana Jotova elnök kérte fel Rumen Radevet kormányalakításra. A Progresszív Bulgária vezetője, egykori vadászpilóta a lakosság elszegényedése és az infláció megfékezése ellen indult harcba. A 62 éves Radev, aki egykor vadászpilóta volt, januárban azért mondott le államfői posztjáról, hogy indulhasson a választáson. A PB parlamenti frakciójának vezetője, Petar Vitanov az államfővel folytatott konzultációkon kijelentette, hogy a párt az elszabadult infláció és az ország elszegényedésének problémáját is kezelésbe kívánja venni.