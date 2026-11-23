A francia köztársasági elnök megerősödött alkupozícióból érkezik az uniós vezetők csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozójára, miután fontos engedményeket ért el az EU következő hétéves költségvetéséről szóló tárgyalásokon. A tagállami kormányok zárt ajtók mögött bizakodóan nyilatkoztak arról, hogy decemberben megszülethet a megállapodás.

Uniós költségvetés: Emmanuel Macron utoljára még egy hatalmas ajándékot kaphat Brüsszeltől / Fotó: Hans Lucas via AFP

Emmanuel Macron az egyik nyertese annak a javaslatnak, amelyet António Costa, az Európai Tanács elnöke szombaton mutatott be.

A tervezetet több oldalról is bírálták, köztük maguk a franciák is. A Párizsnak kedvező csomag mégis közelebb hozhatja az egyezséget, mert Franciaország álláspontja félúton van a két szemben álló tábor között.

Macronnak a legfontosabb engedmény, hogy Costa a multinacionális technológiai vállalatokra kivetett adóból is finanszírozná az uniós költségvetést. Ez régi francia javaslat, amelyet 2018-ban az amerikai megtorlástól tartva tettek félre. Costa emellett megóvná az agrártámogatásokat a megszorításoktól, új adókkal fékezné a tagállami befizetések növekedését, és későbbre halasztaná a koronavírus-járvány után felvett uniós adósság 10 milliárd eurónyi törlesztését.

Fabienne Keller, Macron Renaissance pártjának európai parlamenti képviselője „jó hírnek” nevezte a digitális adó tervét, a kiadáscsökkentésekről viszont azt mondta, hogy aláássák Európa törekvéseit és megnyirbálják a mozgásterét.

A 2028-ban induló, nagyjából 1780 milliárd eurós költségvetés Costa javaslata szerint 44 milliárd euróval lenne kisebb annál a tervezetnél, amelyet az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Írország a múlt hónapban mutatott be. A tagállamok egyik csoportja kisebb költségvetést akar, amelyben a védelem és a versenyképesség kap nagyobb hangsúlyt. Más kormányok több kiadást szorgalmaznak, elsősorban a mezőgazdaság és a szegényebb régiók támogatására.

A nézetkülönbségek ellenére Costa és a legtöbb kormány még az év vége előtt megállapodna.

Úgy tűnik, idén korán jött a Mikulás a franciáknak

– mondta egy névtelenséget kérő uniós diplomata a Politicónak.