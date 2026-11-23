Uniós költségvetés: Macron utoljára még egy hatalmas ajándékot kaphat Brüsszeltől, több ország is felháborodott – „Úgy tűnik, a Mikulás idén korán jött a franciáknak”
A francia köztársasági elnök megerősödött alkupozícióból érkezik az uniós vezetők csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozójára, miután fontos engedményeket ért el az EU következő hétéves költségvetéséről szóló tárgyalásokon. A tagállami kormányok zárt ajtók mögött bizakodóan nyilatkoztak arról, hogy decemberben megszülethet a megállapodás.
Emmanuel Macron az egyik nyertese annak a javaslatnak, amelyet António Costa, az Európai Tanács elnöke szombaton mutatott be.
A tervezetet több oldalról is bírálták, köztük maguk a franciák is. A Párizsnak kedvező csomag mégis közelebb hozhatja az egyezséget, mert Franciaország álláspontja félúton van a két szemben álló tábor között.
Macronnak a legfontosabb engedmény, hogy Costa a multinacionális technológiai vállalatokra kivetett adóból is finanszírozná az uniós költségvetést. Ez régi francia javaslat, amelyet 2018-ban az amerikai megtorlástól tartva tettek félre. Costa emellett megóvná az agrártámogatásokat a megszorításoktól, új adókkal fékezné a tagállami befizetések növekedését, és későbbre halasztaná a koronavírus-járvány után felvett uniós adósság 10 milliárd eurónyi törlesztését.
Fabienne Keller, Macron Renaissance pártjának európai parlamenti képviselője „jó hírnek” nevezte a digitális adó tervét, a kiadáscsökkentésekről viszont azt mondta, hogy aláássák Európa törekvéseit és megnyirbálják a mozgásterét.
A 2028-ban induló, nagyjából 1780 milliárd eurós költségvetés Costa javaslata szerint 44 milliárd euróval lenne kisebb annál a tervezetnél, amelyet az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Írország a múlt hónapban mutatott be. A tagállamok egyik csoportja kisebb költségvetést akar, amelyben a védelem és a versenyképesség kap nagyobb hangsúlyt. Más kormányok több kiadást szorgalmaznak, elsősorban a mezőgazdaság és a szegényebb régiók támogatására.
A nézetkülönbségek ellenére Costa és a legtöbb kormány még az év vége előtt megállapodna.
Úgy tűnik, idén korán jött a Mikulás a franciáknak
– mondta egy névtelenséget kérő uniós diplomata a Politicónak.
Costa engedményei ritka sikert jelentenek Macronnak elnöksége utolsó hónapjaiban. A francia elnök májusban távozik, utódja pedig akár az unióval szemben szkeptikus Marine Le Pen vagy a populista Jean-Luc Mélenchon is lehet. Ez az egyik fő oka annak, hogy az EU még idén lezárná a költségvetési alkut.
Több diplomata szerint Costa és Macron szorosan együttműködik, és hasonló elképzeléseik vannak az uniós kiadásokról. Egyikük szerint mindketten azt szeretnék, ha az új uniós bevételekről és a járvány utáni helyreállítási program, a NextGenerationEU adósságtörlesztésének elhalasztásáról még a tárgyalások utolsó szakasza előtt megállapodnának.
A francia elnöki hivatal ennek ellenére „mélységesen kiábrándítónak” nevezte Costa javaslatát, és közölte, hogy az szerinte nem ad alapot a megállapodásra. Néhány diplomata ezt tárgyalási taktikának tartja. „Nem igazán értem az Élysée kritikáját. Lényegében megkapták, amit akartak” – mondta egyikük.
Párizs szerint túl nagyok a kiadáscsökkentések, a gazdáknak adott garanciák pedig elégtelenek. Hasonlóan reagált a Copa-Cogeca mezőgazdasági érdekképviselet, amely a csúcstalálkozó napjára tüntetést hirdetett Brüsszelben.
Más tagállamok arra hívták fel a figyelmet, hogy Costa megtartotta a gazdáknak szánt 297 milliárd eurónyi közvetlen támogatást. Emellett egy korábban tágan meghatározott vidékfejlesztési kiadási célból is külön forrást irányozna elő a mezőgazdaságnak.
„Minden új költségvetési javaslat újabb kedvezményt hoz a mezőgazdaságnak, és újabb csökkentést a korszerűsítésre szánt kiadásokban” – mondta egy nettó befizető ország diplomatája.
A Politicónak nyilatkozó diplomaták a bírálatok ellenére bizakodóbbak abban, hogy a 27 tagállam év végéig megegyezik. A francia, az olasz és a lengyel választások megnehezíthetik az alkut. A tagállamoknak először egymással kell megállapodniuk, utána következhet az egyeztetés az Európai Parlamenttel. Friedrich Merz német kancellár szombaton szintén azt sürgette, hogy 2026 vége előtt zárják le a tárgyalásokat.
A tervezet szinte minden kiadási tételt érintő csökkentései ellenére a következő költségvetés reálértéken mintegy 25 százalékkal lenne nagyobb a 2021–2027-es keretnél. A növekmény jelentős részét azonban a járvány után felvett uniós adósság törlesztése teszi ki.
Emmanuel Macron a tárgyalások során több közös uniós adót szorgalmazott, hogy növelje az EU saját bevételeit, és mérsékelje Franciaország befizetéseit.
Franciaország Németország után a második legnagyobb befizető.
Costa nagyrészt megőrizte az Európai Bizottság tavalyi javaslatában szereplő, mintegy 60 milliárd eurós bevételi előirányzatot.
Costa egy évvel meghosszabbítaná azt a határidőt is, ameddig a tagállamok felhasználhatják a regionális támogatásokat. Ezzel egyes kifizetések későbbre tolódnának, és a következő költségvetési ciklusban több milliárd euróval csökkennének a kiadások. Costa szerint így a tagállami befizetések a bruttó nemzeti jövedelem 0,80 százalékáról 0,82 százalékára emelkednének. A befizetések fékezése Németországnak és Hollandiának is fontos.
Az engedmények így is kevésnek bizonyulhatnak a szigorúbb költségvetést szorgalmazó nettó befizetők számára. Egy uniós diplomata szerint ebben a táborban továbbra is úgy gondolják, hogy egy rossz alkunál az is jobb, ha elmarad a megállapodás. Hozzátette, hogy Marine Le Pen esetleges győzelmét sem tekintik oknak a tárgyalások felgyorsítására.