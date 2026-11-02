Ezen fog elbukni? Van egy óriási akadály Orbán Viktor előtt, hogy ENSZ-főtitkár legyen: ezzel még Trump sem biztos, hogy tud kezdeni valamit – megszólalt a diplomata

Az ENSZ következő főtitkárának kiválasztása egyelőre nem jutott el a konszenzusos döntésig, miközben a jelöltek személye és a nagyhatalmak álláspontja körül is egyre több a kérdőjel. A kialakult helyzet Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök esetleges jelöltsége szempontjából is érdekes lehet, hiszen a verseny elhúzódása új politikai alkuknak teremthet teret. Van azonban egy olyan, évtizedek alatt kialakult diplomáciai szokás, amely komoly akadályt jelenthet egy európai jelölt számára.

Orbán Viktor volt magyar miniszerelnök lehetséges ENSZ főtitkári jelölése sokakat foglalkoztató kérdés

Fotó: NurPhoto via AFP

„Rotációs elv” – nem hivatalos, de mégis fontos az ENSZ főtitkári jelölésnél

Ez a regionális rotáció elve – írja a Magyar Nemzet. Bár az ENSZ Alapokmánya nem írja elő, hogy a főtitkári posztot földrajzi régiók között kellene körforgásszerűen betölteni, a tagállamok között erős hagyománnyá vált, hogy a világ különböző térségei egymást követően kapnak lehetőséget a világszervezet vezetőjének adására. A mostani kiválasztásnál ezért nem pusztán a jelöltek személye és a Biztonsági Tanácsban élvezett támogatottsága számít: az is fontos szempont, hogy melyik régió következik a sorban.

Az elmúlt húsz évben két európai főtitkár vezette a szervezetet:

a dél-koreai Ban Ki Mun 2007 és 2016 között, majd

a portugál António Guterres 2017-től 2026 végéig.

Ezt megelőzően a ghánai Kofi Annan töltötte be a tisztséget.

„Sem a dél-koreai Ban Ki Mun, sem a portugál Guterres nem volt karizmatikus vezető, nem tudták elérni, hogy számítson a szavuk, illetve egyáltalán az ENSZ szava a világpolitika legfelső szintjén. Orbán Viktor viszont, ha ellentmondásos is a megítélése, vérbeli politikus, aki felébreszthetné ezt a tetszhalott szervezetet” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek egy neve elhallgatását kérő magyar diplomata.

Ugyanakkor Latin-Amerikából legutóbb a perui Javier Pérez de Cuéllar volt főtitkár, 1982 és 1991 között. A térség tehát több mint három évtizede nem adott vezetőt az ENSZ-nek.

Nem véletlen, hogy a mostani hivatalos jelöltek között is meghatározó a latin-amerikai és karibi kötődés. A térség országai ráadásul nyíltan is kiálltak amellett, hogy ezúttal nekik kellene lehetőséget kapniuk.