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Ezen fog elbukni? Van egy óriási akadály Orbán Viktor előtt, hogy ENSZ-főtitkár legyen: ezzel még Trump sem biztos, hogy tud kezdeni valamit – megszólalt a diplomata

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bár az ENSZ következő főtitkárának kiválasztása körül egyre több a bizonytalanság, Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök esetleges jelöltsége mellett változatlanul számos érv szól, mint ahogy az is igaz, hogy a világszervezetben évtizedek óta érvényesül egy íratlan szabály, ami ellene szól ennek. Ennek a szabálynak a tagállamok politikai gyakorlatában komoly jelentősége van, és most is befolyással lehet arra, lesz-e ENSZ főtitkári jelölt Orbán Viktor.
VG
2026.11.02, 07:15
Frissítve: 2026.11.02, 07:17
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Az ENSZ következő főtitkárának kiválasztása egyelőre nem jutott el a konszenzusos döntésig, miközben a jelöltek személye és a nagyhatalmak álláspontja körül is egyre több a kérdőjel. A kialakult helyzet Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök esetleges jelöltsége szempontjából is érdekes lehet, hiszen a verseny elhúzódása új politikai alkuknak teremthet teret. Van azonban egy olyan, évtizedek alatt kialakult diplomáciai szokás, amely komoly akadályt jelenthet egy európai jelölt számára.

Orbán Viktor, ENSZI
Orbán Viktor volt magyar miniszerelnök lehetséges ENSZ főtitkári jelölése sokakat foglalkoztató kérdés
Fotó: NurPhoto via AFP

„Rotációs elv” – nem hivatalos, de mégis fontos az ENSZ főtitkári jelölésnél

Ez a regionális rotáció elve – írja a Magyar Nemzet. Bár az ENSZ Alapokmánya nem írja elő, hogy a főtitkári posztot földrajzi régiók között kellene körforgásszerűen betölteni, a tagállamok között erős hagyománnyá vált, hogy a világ különböző térségei egymást követően kapnak lehetőséget a világszervezet vezetőjének adására. A mostani kiválasztásnál ezért nem pusztán a jelöltek személye és a Biztonsági Tanácsban élvezett támogatottsága számít: az is fontos szempont, hogy melyik régió következik a sorban.

Az elmúlt húsz évben két európai főtitkár vezette a szervezetet: 

  • a dél-koreai Ban Ki Mun 2007 és 2016 között, majd 
  • a portugál António Guterres 2017-től 2026 végéig. 

Ezt megelőzően a ghánai Kofi Annan töltötte be a tisztséget. 

„Sem a dél-koreai Ban Ki Mun, sem a portugál Guterres nem volt karizmatikus vezető, nem tudták elérni, hogy számítson a szavuk, illetve egyáltalán az ENSZ szava a világpolitika legfelső szintjén. Orbán Viktor viszont, ha ellentmondásos is a megítélése, vérbeli politikus, aki felébreszthetné ezt a tetszhalott szervezetet” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek egy neve elhallgatását kérő magyar diplomata.

Ugyanakkor Latin-Amerikából legutóbb a perui Javier Pérez de Cuéllar volt főtitkár, 1982 és 1991 között. A térség tehát több mint három évtizede nem adott vezetőt az ENSZ-nek.

Nem véletlen, hogy a mostani hivatalos jelöltek között is meghatározó a latin-amerikai és karibi kötődés. A térség országai ráadásul nyíltan is kiálltak amellett, hogy ezúttal nekik kellene lehetőséget kapniuk.

Oroszország is a latin-amerikai rotációs elvet hangsúlyozza

A regionális rotáció jelentőségét nemcsak a térség országai emelik ki. A lap felidézi, hogy Alekszandr Alimov orosz külügyminiszter-helyettes a múlt héten szintén arról beszélt, hogy nem hivatalos, afféle szokásjogon alapuló megállapodás alapján ezúttal Latin-Amerika és a Karib-térség képviselőjének kellene következnie. Alimov szerint csak akkor érdemes más régiók jelöltjei felé fordulni, ha a térségből már kimerültek a lehetőségek.

A kijelentés Orbán Viktor esetleges jelöltsége miatt különösen figyelemre méltó. 

Az orosz diplomata ugyanis azt is felvetette, hogy akár egy latin-amerikai ország is jelölhetné a volt magyar miniszterelnököt, hiszen a jelölő államnak nem feltétlenül kell saját állampolgárát ajánlania a tisztségre.

 Ugyanakkor világossá tette: sem Oroszország, sem az Egyesült Államok, sem Kína nem kíván formálisan jelölést benyújtani Orbán Viktor nevében.

Az orosz álláspont másik fontos eleme, hogy a regionális rotáció nem pusztán a latin-amerikai országok politikai igénye. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szeptemberben maga is úgy fogalmazott, hogy a kialakult informális megállapodás alapján jelenleg Latin-Amerika élvez elsőbbséget a főtitkár kiválasztásánál. A térség országai ráadásul egyre határozottabban lépnek fel az elv érvényesítéséért. 

Ez azért is lényeges, mert a regionális rotáció mögött nem csupán diplomáciai udvariasság áll. A kisebb országok számára ez az egyik biztosíték arra, hogy a világ legfontosabb nemzetközi szervezetének vezetésében ne kizárólag a nagyhatalmak és a politikailag legbefolyásosabb régiók képviselői jelenjenek meg.

Egyelőre nincs konszenzusos jelölt

A kiválasztási folyamatban a Biztonsági Tanács 15 tagja vesz részt, közülük az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, az Egyesült Királyság és Franciaország állandó tagként vétójoggal rendelkezik. A testületnek legalább kilenc támogató szavazattal kell ajánlania valakit a 193 tagú ENSZ-közgyűlésnek, miközben egyetlen állandó tag ellenszavazata is megakadályozhatja a jelölést. A főtitkárt végül a közgyűlés nevezi ki.

A tagok az elmúlt hónapokban több informális próbaszavazást tartottak, ezek eredményeit azonban nem hozzák nyilvánosságra hivatalosan. A jelöltek támogatottságáról ezért csak a kiszivárgott információk alapján lehet képet alkotni.

A legismertebb induló Michelle Bachelet volt chilei elnök volt, akit Chile, Brazília és Mexikó is támogatott. Chile márciusban visszavonta a jelölését, majd Brazília és Mexikó is követte a példáját. Bachelet szeptemberben végül maga is visszalépett, miután a Biztonsági Tanács egyik próbaszavazásán mindössze egy támogató és tizenegy elutasító jelzést kapott.

A versenyben maradók közül Rebeca Grynspan, Costa Rica korábbi alelnöke került az élre. Az október 30-i, hetedik informális szavazáson 11 támogató és négy elutasító jelzést kapott. A második helyen az argentin Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetője végzett kilenc támogató szavazattal, míg a guyanai Carolyn Rodrigues-Birkett nyolc támogatást szerzett.

A patthelyzetet jelzi, hogy Törökország október 30-án új jelöltet állított: Feridun Sinirlioğlu, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) főtitkára, korábbi török külügyminiszter is versenybe szállt. 

Még nem történt hivatalos bejelentés Orbán Viktor esetleges jelöltségéről

Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári ambíciói nemzetközi találgatások tárgyává váltak. A volt magyar miniszterelnök neve azért is került előtérbe, mert Donald Trump amerikai elnökkel, valamint több más nagyhatalom vezetőjével is személyes politikai kapcsolatot ápolt. 

A volt magyar kormányfő esetleges jelöléséről ugyanakkor továbbra sincs hivatalos bejelentés, és maga Orbán Viktor sem kommentálta érdemben a híreket. 

António Guterres megbízatása 2026. december 31-én jár le, így az ENSZ-nek az év végéig meg kell találnia az utódját, aki 2027. január 1-jén veheti át a szervezet irányítását.

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