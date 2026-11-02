Ezen fog elbukni? Van egy óriási akadály Orbán Viktor előtt, hogy ENSZ-főtitkár legyen: ezzel még Trump sem biztos, hogy tud kezdeni valamit – megszólalt a diplomata
Az ENSZ következő főtitkárának kiválasztása egyelőre nem jutott el a konszenzusos döntésig, miközben a jelöltek személye és a nagyhatalmak álláspontja körül is egyre több a kérdőjel. A kialakult helyzet Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök esetleges jelöltsége szempontjából is érdekes lehet, hiszen a verseny elhúzódása új politikai alkuknak teremthet teret. Van azonban egy olyan, évtizedek alatt kialakult diplomáciai szokás, amely komoly akadályt jelenthet egy európai jelölt számára.
„Rotációs elv” – nem hivatalos, de mégis fontos az ENSZ főtitkári jelölésnél
Ez a regionális rotáció elve – írja a Magyar Nemzet. Bár az ENSZ Alapokmánya nem írja elő, hogy a főtitkári posztot földrajzi régiók között kellene körforgásszerűen betölteni, a tagállamok között erős hagyománnyá vált, hogy a világ különböző térségei egymást követően kapnak lehetőséget a világszervezet vezetőjének adására. A mostani kiválasztásnál ezért nem pusztán a jelöltek személye és a Biztonsági Tanácsban élvezett támogatottsága számít: az is fontos szempont, hogy melyik régió következik a sorban.
Az elmúlt húsz évben két európai főtitkár vezette a szervezetet:
- a dél-koreai Ban Ki Mun 2007 és 2016 között, majd
- a portugál António Guterres 2017-től 2026 végéig.
Ezt megelőzően a ghánai Kofi Annan töltötte be a tisztséget.
„Sem a dél-koreai Ban Ki Mun, sem a portugál Guterres nem volt karizmatikus vezető, nem tudták elérni, hogy számítson a szavuk, illetve egyáltalán az ENSZ szava a világpolitika legfelső szintjén. Orbán Viktor viszont, ha ellentmondásos is a megítélése, vérbeli politikus, aki felébreszthetné ezt a tetszhalott szervezetet” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek egy neve elhallgatását kérő magyar diplomata.
Ugyanakkor Latin-Amerikából legutóbb a perui Javier Pérez de Cuéllar volt főtitkár, 1982 és 1991 között. A térség tehát több mint három évtizede nem adott vezetőt az ENSZ-nek.
Nem véletlen, hogy a mostani hivatalos jelöltek között is meghatározó a latin-amerikai és karibi kötődés. A térség országai ráadásul nyíltan is kiálltak amellett, hogy ezúttal nekik kellene lehetőséget kapniuk.
Oroszország is a latin-amerikai rotációs elvet hangsúlyozza
A regionális rotáció jelentőségét nemcsak a térség országai emelik ki. A lap felidézi, hogy Alekszandr Alimov orosz külügyminiszter-helyettes a múlt héten szintén arról beszélt, hogy nem hivatalos, afféle szokásjogon alapuló megállapodás alapján ezúttal Latin-Amerika és a Karib-térség képviselőjének kellene következnie. Alimov szerint csak akkor érdemes más régiók jelöltjei felé fordulni, ha a térségből már kimerültek a lehetőségek.
A kijelentés Orbán Viktor esetleges jelöltsége miatt különösen figyelemre méltó.
Az orosz diplomata ugyanis azt is felvetette, hogy akár egy latin-amerikai ország is jelölhetné a volt magyar miniszterelnököt, hiszen a jelölő államnak nem feltétlenül kell saját állampolgárát ajánlania a tisztségre.
Ugyanakkor világossá tette: sem Oroszország, sem az Egyesült Államok, sem Kína nem kíván formálisan jelölést benyújtani Orbán Viktor nevében.
Az orosz álláspont másik fontos eleme, hogy a regionális rotáció nem pusztán a latin-amerikai országok politikai igénye. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szeptemberben maga is úgy fogalmazott, hogy a kialakult informális megállapodás alapján jelenleg Latin-Amerika élvez elsőbbséget a főtitkár kiválasztásánál. A térség országai ráadásul egyre határozottabban lépnek fel az elv érvényesítéséért.
Ez azért is lényeges, mert a regionális rotáció mögött nem csupán diplomáciai udvariasság áll. A kisebb országok számára ez az egyik biztosíték arra, hogy a világ legfontosabb nemzetközi szervezetének vezetésében ne kizárólag a nagyhatalmak és a politikailag legbefolyásosabb régiók képviselői jelenjenek meg.
Egyelőre nincs konszenzusos jelölt
A kiválasztási folyamatban a Biztonsági Tanács 15 tagja vesz részt, közülük az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, az Egyesült Királyság és Franciaország állandó tagként vétójoggal rendelkezik. A testületnek legalább kilenc támogató szavazattal kell ajánlania valakit a 193 tagú ENSZ-közgyűlésnek, miközben egyetlen állandó tag ellenszavazata is megakadályozhatja a jelölést. A főtitkárt végül a közgyűlés nevezi ki.
A tagok az elmúlt hónapokban több informális próbaszavazást tartottak, ezek eredményeit azonban nem hozzák nyilvánosságra hivatalosan. A jelöltek támogatottságáról ezért csak a kiszivárgott információk alapján lehet képet alkotni.
A legismertebb induló Michelle Bachelet volt chilei elnök volt, akit Chile, Brazília és Mexikó is támogatott. Chile márciusban visszavonta a jelölését, majd Brazília és Mexikó is követte a példáját. Bachelet szeptemberben végül maga is visszalépett, miután a Biztonsági Tanács egyik próbaszavazásán mindössze egy támogató és tizenegy elutasító jelzést kapott.
A versenyben maradók közül Rebeca Grynspan, Costa Rica korábbi alelnöke került az élre. Az október 30-i, hetedik informális szavazáson 11 támogató és négy elutasító jelzést kapott. A második helyen az argentin Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetője végzett kilenc támogató szavazattal, míg a guyanai Carolyn Rodrigues-Birkett nyolc támogatást szerzett.
A patthelyzetet jelzi, hogy Törökország október 30-án új jelöltet állított: Feridun Sinirlioğlu, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) főtitkára, korábbi török külügyminiszter is versenybe szállt.
Még nem történt hivatalos bejelentés Orbán Viktor esetleges jelöltségéről
Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári ambíciói nemzetközi találgatások tárgyává váltak. A volt magyar miniszterelnök neve azért is került előtérbe, mert Donald Trump amerikai elnökkel, valamint több más nagyhatalom vezetőjével is személyes politikai kapcsolatot ápolt.
A volt magyar kormányfő esetleges jelöléséről ugyanakkor továbbra sincs hivatalos bejelentés, és maga Orbán Viktor sem kommentálta érdemben a híreket.
António Guterres megbízatása 2026. december 31-én jár le, így az ENSZ-nek az év végéig meg kell találnia az utódját, aki 2027. január 1-jén veheti át a szervezet irányítását.