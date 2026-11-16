Óriási sakkjátszma kezdődött az ENSZ-ben, Amerika az oroszokkal együtt ágyaz meg Orbán Viktornak? Érik a mindent eldöntő pillanat

Amerika és riválisai összecsapnak a következő ENSZ-főtitkár személye miatt, miközben a versenyfutás a határidő vége felé felé közelít – ezzel a felütéssel jelent meg egy nagy összefoglaló cikk az Al Jazeera honlapján hétfőn.

ENSZ-főtitkár: most ágyaz meg Amerika az oroszokkal Orbán Viktornak? / Fotó: NurPhoto via AFP

Ebben azt összesítik, hol tart az ENSZ következő főtitkárának jelölési folyamata. Az eddigi szavazási fordulók szerint jelenleg a Costa Rica-i Rebeca Grynspan az éllovas, csakhogy két erős, állandó Biztonsági Tanácsi tagország,

az Egyesült Államok és Oroszország megvétózhatja a jelöltségét.

A lap megfogalmazása szerint feszült versenyfutás zajlik a leköszönő ENSZ-főtitkár, António Guterres utódjának kiválasztásáért. A helyzet azért kezd különösen éles lenni, mert a mostani mandátum december 31-ig szól. A lejáró ENSZ-főtitkári megbizatások határidejét korábban még soha nem léptek túl, még úgy sem, hogy közben a világhatalmak egy átláthatatlan választási eljárás keretében vívnak csatát a jelöltekről.

Jelen állás szerint hivatalosan nyolc jelölt verseng a posztért, a döntés titkos szavazás során születik meg. Többségük Latin-Amerikából vagy a Karib-térségből származik, ami összhangban van az ENSZ informális protokollja szerinti regionális sorrenddel. A nyolc jelölt közül öt nő, ez pedig azért fontos, mert egyre erősebb az igény arra, hogy az ENSZ történetében először női főtitkárt válasszanak.

A megválasztáshoz a jelöltnek legalább kilenc támogató szavazatra van szüksége a 15 tagú ENSZ Biztonsági Tanácsban (BT), miközben el kell kerülniük mind az öt állandó tag – az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Oroszország és Kína – vétóját. Ezt követően a 193 tagú ENSZ-közgyűlésnek is jóvá kell hagynia a jelölést.

Hiába van csupán néhány hét hátra, továbbra is bizonytalan, ki lesz az ENSZ következő főtitkára. Immáron valós veszély, hogy a történelem során először a világ központi diplomáciai szervezete vezető nélkül kezdheti az új évet.

Amerika és az oroszok kezében a döntés az ENSZ-főtitkárról

Két jelölt – az egyesült arab emírségekbeli diplomata, Lana Nusseibeh és a török jelölt, Feridun Sinirlioglu – kései beszállása tovább bonyolította az esélyeket, pláne, hogy eddig egyetlen névnek sem sikerült leküzdenie az ENSZ BT mind az öt, állandó vétójoggal rendelkező tagjának ellenállását.