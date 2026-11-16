Óriási sakkjátszma kezdődött az ENSZ-ben, Amerika az oroszokkal együtt ágyaz meg Orbán Viktornak? Érik a mindent eldöntő pillanat
Amerika és riválisai összecsapnak a következő ENSZ-főtitkár személye miatt, miközben a versenyfutás a határidő vége felé felé közelít – ezzel a felütéssel jelent meg egy nagy összefoglaló cikk az Al Jazeera honlapján hétfőn.
Ebben azt összesítik, hol tart az ENSZ következő főtitkárának jelölési folyamata. Az eddigi szavazási fordulók szerint jelenleg a Costa Rica-i Rebeca Grynspan az éllovas, csakhogy két erős, állandó Biztonsági Tanácsi tagország,
az Egyesült Államok és Oroszország megvétózhatja a jelöltségét.
A lap megfogalmazása szerint feszült versenyfutás zajlik a leköszönő ENSZ-főtitkár, António Guterres utódjának kiválasztásáért. A helyzet azért kezd különösen éles lenni, mert a mostani mandátum december 31-ig szól. A lejáró ENSZ-főtitkári megbizatások határidejét korábban még soha nem léptek túl, még úgy sem, hogy közben a világhatalmak egy átláthatatlan választási eljárás keretében vívnak csatát a jelöltekről.
Jelen állás szerint hivatalosan nyolc jelölt verseng a posztért, a döntés titkos szavazás során születik meg. Többségük Latin-Amerikából vagy a Karib-térségből származik, ami összhangban van az ENSZ informális protokollja szerinti regionális sorrenddel. A nyolc jelölt közül öt nő, ez pedig azért fontos, mert egyre erősebb az igény arra, hogy az ENSZ történetében először női főtitkárt válasszanak.
- A megválasztáshoz a jelöltnek legalább kilenc támogató szavazatra van szüksége a 15 tagú ENSZ Biztonsági Tanácsban (BT),
- miközben el kell kerülniük mind az öt állandó tag – az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Oroszország és Kína – vétóját.
- Ezt követően a 193 tagú ENSZ-közgyűlésnek is jóvá kell hagynia a jelölést.
Hiába van csupán néhány hét hátra, továbbra is bizonytalan, ki lesz az ENSZ következő főtitkára. Immáron valós veszély, hogy a történelem során először a világ központi diplomáciai szervezete vezető nélkül kezdheti az új évet.
Amerika és az oroszok kezében a döntés az ENSZ-főtitkárról
Két jelölt – az egyesült arab emírségekbeli diplomata, Lana Nusseibeh és a török jelölt, Feridun Sinirlioglu – kései beszállása tovább bonyolította az esélyeket, pláne, hogy eddig egyetlen névnek sem sikerült leküzdenie az ENSZ BT mind az öt, állandó vétójoggal rendelkező tagjának ellenállását.
„Az Állandó Ötök (P5) tagállamai politikailag nem olyan összehangoltak, mint a korábbi korszakokban voltak. Még a hidegháború idején is nagyobb volt az összhang” – mondta az Al Jazeerának Georgina Holmes, az egyesült királyságbeli Open University politikatudományi és nemzetközi tanulmányok szakos docense.
Az ENSZ BT-n belüli támogatottság felmérésére névtelen próbaszavazások sorát tartják. Ez alapján az egyik legesélyesebb jelölt a Costa Rica-i diplomata, Rebeca Grynspan. A legutóbbi, november 5-i szavazáson – amelyen nem derül ki, hogy a BT tagjai, hogyan voksolt – Grynspan 12 „támogató” (encourage) és három „elutasító” (discourage) szavazatot kapott az ENSZ-ügyekkel foglalkozó nonprofit szervezet, a PassBlue adatai szerint.
Grynsphant, aki az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciáját (UNCTAD) vezeti, a „folytonosság jelöltjeként” írják le, ugyanakkor aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy képes lenne-e elegendő reformot végrehajtani egy hatalmas politikai és pénzügyi nyomással szembenéző szervezetben.
Richard Gowan, az International Crisis Group globális ügyekkel és intézményekkel foglalkozó programigazgatója az Al Jazeerának arra hívta fel a figyelmet, hogy bár Grynspan „megerősítette éllovas pozícióját”, de továbbra is ellenállásba ütközik
Amerika és az Oroszország részéről, amelyek megvétózhatják a jelöltségét.
Ennek az lehet az oka, hogy még az UNCTAD vezetőjeként készített néhány jelentésében aggodalmának adott hangot Izrael gázai és a megszállt Ciszjordániában végrehajtott lépései miatt, ami ellentétes Washington Izrael-párti álláspontjával. Moszkvát pedig az zavarhatja, hogy Grynspan korábban nem értett egyet azokkal az orosz indokokkal sem, amelyekkel a fekete-tengeri gabonaszállítást lehetővé tevő megállapodás felfüggesztését magyarázták.
Orbán Viktor neve még mindig lebeg az ENSZ-főtitkári pozíciója fölött
Ugyanakkor – a többi jelölthöz hasonlóan – Grynspan is lobbizik a kulcsfontosságú tagállamoknál támogatásuk elnyerése érdekében. Áprilisban Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is találkozott a jelöltsége kapcsán. „Grynspan csapata azzal érvel, hogy még rávehetik Washingtont és Moszkvát a személye jóváhagyására, és az amerikai tisztviselők valóban nyitva hagyják annak a lehetőségét, hogy végül együttműködjenek vele” – mondta Gowan.
- Versenyben van még a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) argentin vezetője, Rafael Grossi is. A legutóbbi próbaszavazáson a második helyen végzett kilenc „támogató” és négy „elutasító” szavazattal. A Washingtonhoz fűződő szoros kapcsolatairól kialakult kép azonban várhatóan ártani fog neki egyes BT-tagoknál, különösen Kínánál és Oroszországnál, bár az elmúlt hetekben Pekingről és Moszkváról is elismerően nyilatkozott.
- Az Al Jazeera külön nevesítette még a volt magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort, aki bár nem hivatalos jelölt, de a The Wall Street Journal értesülései szerint az Egyesült Államok felvetette a nevét.
Ugyanakkor több elemző is azt mondta az Al Jazeerának, hogy jelenleg Grynspan tűnik a legjobb helyzetben lévő jelöltnek, bár a BT-országok befolyása még megváltoztathatja a verseny állását. Kína például nyilvánosan még senki mellett sem kötelezte el magát.
Ben Donaldson ENSZ-szakértő azt hangsúlyozta, hogy a BT állandó tagjaniank ellenállása a próbaszavazásokon nem jelent automatikusan végleges vétót „A múltban ezt arra használták, hogy engedményeket csikarjanak ki a jelöltektől, nagyon gyakran olyan háttéralkuk formájában, amelyek révén a BT-tagok valamelyik állampolgára kulcsfontosságú pozíciót kap a leendő ENSZ-vezető kabinetjében” – fogalmazott.
Adam Day, az ENSZ Egyetem Politikai Kutatóközpontja (UNU-CPR) genfi irodájának vezetője rámutatott: bár a vezetői posztért zajló küzdelem hosszabb és nehezebb, mint a korábbi ciklusokban – amelyekben António Guterrest (2016) és Ban Ki Munt (2006) megválasztották –, néhány korábbi versenyfutás egészen decemberig elhúzódott. „A főtitkárválasztások tágabb összefüggésében ez a mostani még mindig a megszokott kereteken belül mozog” – mondta Day az Al Jazeerának. Minél tovább tart azonban a folyamat, annál kevesebb ideje marad a hivatalba lépő főtitkárnak az átmenet előkészítésére.
Amennyiben az év végéig nem választják meg Guterres utódját, az ENSZ Alapokmánya nem jelöl ki automatikusan ideiglenes utódot. A poszt betöltetlensége esetén ezért az ENSZ Biztonsági Tanácsának és a világszervezet más szerveinek kellene megállapodniuk abban, hogyan biztosítják a szervezet vezetését és működését.
„Széles körű az aggodalom amiatt, hogy az Egyesült Államok és esetleg más befolyásos államok szándékosan húzzák az időt, vélhetően azért, hogy növeljék a nyomást egy kevésbé népszerű jelölt elfogadtatása érdekében,
vagy hogy egy időre vezető nélkül hagyják és meggyengítsék az ENSZ-t” – fogalmazott Donaldson.
Orbán Viktor és az időszerű pillanat
Van-e, lát-e arra esélyt, hogy ön ezeket a fejlődő térségeket ENSZ-főtitkárként fogja meglátogatni? – hangzott el a kérdés a múlt héten az Ultrahang újságírójától Orbán Viktortól, amikor a volt miniszterelnökkel készítette interjút, és arról beszélgettek, hogy a világ számos része fantasztikusan fejlődik.
Orbán Viktor tőle rendkívül szokatlan módon először úgy reagált, hogy erre a kérdésre nem kíván válaszolni. Amikor az újságíró visszakérdezett, hogy miért nem, azt mondta, hogy mert úgy érzi, az a jó, ha nem válaszol. "Úgy is fogalmazhatok, hogy kell ezt udvariasabban mondani, várjon, diplomatikusabban, simulékonyabban, hogy tessék is a hallgatónak. Azt kell mondanom, hogy
ez a kérdés most nem időszerű.
Dehogynem! Megírta a sajtó, hogy ENSZ-főtitkári jelölés van – felelt az újságíró. "Ez annyit jelent, hogy ön szerint időszerű, szerintem viszont nem, és a beszélgetésnek ez a szakasza itt le is zárul" – mondta Orbán Viktor valamennyire humorizálva.
Felteszem azért, legfeljebb erre se akar válaszolni: tárgyalt-e Franciaországban, Nagy-Britanniában és mondjuk az USA-ban, elhangzott-e az ENSZ, az ENSZ-főtitkár szó bármelyik országban az ön körében? – vitte tovább a témát a riporter.
Orbán ezen a ponton némiképp elgondolkodott, majd azt mondta: Dehát maga ugyanazt kérdezi megint, csak ravaszabbul. Én kevésbé ravaszul, de ugyanazt fogom válaszolni.
Ez a kérdés, ennek az interjúnak a pillanatában nem időszerű.
Pedig sokan találgatják, mi lesz ebből. Akkor mást kérdezek, UEFA, FIFA, azt is lehetett hallani? Azt is lehetett hallani, hogy annak lesz az elnöke – hangzott a következő kérdés. "Már lassan mindennek. Nézze, hát, igen, nem válaszolok ezekre a kérdésekre. Majdnem csapdába estem, de nem. De egy dolog biztos,
akárhová is sodor majd az élet, én magyar vagyok, magyar maradok és a hazámért fogok dolgozni.
Ebben mindenki biztos lehet, énrám mindig, minden körülmények között lehet számítani. Azoknak is, akik ellenem, vagy nem rám szavaztak – zárta le a témát Orbán Viktor.
Az idézett rész az alábbi videóban tekinthető meg 1 óra 2 perc után.