Az főtitkárjelölt-választás tizedik informális fordulójára magyar idő szerint hétfő este 21 órakor kerül sor. A szavazáson a Security Council Report infromációi szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai is részt vesznek.

Lehet Orbán Viktor ENSZ-főtitkár? / Fotó: Nicolas Landemard

A voksolás célja meghatározni, hogy szervezet kit javasol majd a posztra a Közgyűlésnek. Ez a kör a jelöltek esélyeinek felmérésére szolgál, a hivatalos ajánlást a Biztonsági Tanács zárt ülésen elfogadott határozat formájában teszi meg.

A folyamat állásáról

A hétfői informális szavazáson várhatóan ismét különböző színű szavazólapokat alkalmaznak, hogy megkülönböztessék az öt állandó tag és a tíz választott tag által leadott voksokat. Míg a hatodik és kilencedik fordulóban eltérő színű szavazólapokat használtak, addig a hetedik és a nyolcadik alkalommal a testület egységes szavazólapokat alkalmazott.

A cikk megjelenésének időpontjáig a nyolcadik szavazás óta nem tűnt fel új jelölt. A hétfői körben így nyolc jelölt vesz részt:

Ivonne A-Baki (Ecuador).

María Fernanda Espinosa Garcés (Ecuador)

Rafael Mariano Grossi (Argentína)

Rebeca Grynspan Mayufis (Costa Rica)

Lana Zaki Nusseibeh (Egyesült Arab Emírségek)

Olara Otunnu (Uganda)

Carolyn Rodrigues Birkett (Guyana)

Feridun Hadi Sinirlioğlu (Törökország)

A két ecuadorit Tonga, valamint Antigua és Barbuda jelölte, míg a többi pályázót saját hazájuk. A korábbi fordulókhoz hasonlóan a Biztonsági Tanács várhatóan a hétfői szavazás eredményét sem hozza nyilvánosságra, azonban korábban is szivárogtak ki a folyamattal kapcsolatos információk.

A tizedik fordulóval 1996 óta nem látott hosszúságúra nyúlik a jelöltválasztás procedúrája.

Lehet Orbán Viktor ENSZ-főtitkár?

A múlt heti ENSZ-biztonsági tanácsi előzetes szavazás sem hozott áttörést a következő főtitkár személyével kapcsolatban. A legesélyesebbnek tartott jelölt támogatottsága sem elegendő a nagyhatalmak meggyőzéséhez, ezért a kompromisszumos megoldásra egyre csekélyebb az esély.

A legtöbb biztató jelzést Rebeca Grynspan kapta, tíz ország támogatta, négy ellenezte, egy pedig nem foglalt állást. Az öt vétójoggal rendelkező állandó tag közül azonban hárman támogatták, ketten ellenezték.

Rafael Grossi nyolc támogató és hat ellenző jelzést kapott, egy ország nem nyilvánított véleményt. Az állandó tagok közül ketten támogatták, hárman ellenezték. Lana Nusseibeh hét támogató és hat elutasító jelzést kapott, két ország nem foglalt állást, miközben a nagyhatalmak közül három ellenezte. Carolyn Rodrigues Birkett hat-hat támogató és ellenző jelzést szerzett, három ország nem nyilvánított véleményt.