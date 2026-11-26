ENSZ-főtitkár választása: nagy nap közeleg, Orbán Viktor is készülhet rá – már biztos, hogy a jövő hétfő be fog kerülni a történelemkönyvekbe
Az főtitkárjelölt-választás tizedik informális fordulójára magyar idő szerint hétfő este 21 órakor kerül sor. A szavazáson a Security Council Report infromációi szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai is részt vesznek.
A voksolás célja meghatározni, hogy szervezet kit javasol majd a posztra a Közgyűlésnek. Ez a kör a jelöltek esélyeinek felmérésére szolgál, a hivatalos ajánlást a Biztonsági Tanács zárt ülésen elfogadott határozat formájában teszi meg.
A folyamat állásáról
A hétfői informális szavazáson várhatóan ismét különböző színű szavazólapokat alkalmaznak, hogy megkülönböztessék az öt állandó tag és a tíz választott tag által leadott voksokat. Míg a hatodik és kilencedik fordulóban eltérő színű szavazólapokat használtak, addig a hetedik és a nyolcadik alkalommal a testület egységes szavazólapokat alkalmazott.
A cikk megjelenésének időpontjáig a nyolcadik szavazás óta nem tűnt fel új jelölt. A hétfői körben így nyolc jelölt vesz részt:
- Ivonne A-Baki (Ecuador).
- María Fernanda Espinosa Garcés (Ecuador)
- Rafael Mariano Grossi (Argentína)
- Rebeca Grynspan Mayufis (Costa Rica)
- Lana Zaki Nusseibeh (Egyesült Arab Emírségek)
- Olara Otunnu (Uganda)
- Carolyn Rodrigues Birkett (Guyana)
- Feridun Hadi Sinirlioğlu (Törökország)
A két ecuadorit Tonga, valamint Antigua és Barbuda jelölte, míg a többi pályázót saját hazájuk. A korábbi fordulókhoz hasonlóan a Biztonsági Tanács várhatóan a hétfői szavazás eredményét sem hozza nyilvánosságra, azonban korábban is szivárogtak ki a folyamattal kapcsolatos információk.
A tizedik fordulóval 1996 óta nem látott hosszúságúra nyúlik a jelöltválasztás procedúrája.
Lehet Orbán Viktor ENSZ-főtitkár?
A múlt heti ENSZ-biztonsági tanácsi előzetes szavazás sem hozott áttörést a következő főtitkár személyével kapcsolatban. A legesélyesebbnek tartott jelölt támogatottsága sem elegendő a nagyhatalmak meggyőzéséhez, ezért a kompromisszumos megoldásra egyre csekélyebb az esély.
A legtöbb biztató jelzést Rebeca Grynspan kapta, tíz ország támogatta, négy ellenezte, egy pedig nem foglalt állást. Az öt vétójoggal rendelkező állandó tag közül azonban hárman támogatták, ketten ellenezték.
Rafael Grossi nyolc támogató és hat ellenző jelzést kapott, egy ország nem nyilvánított véleményt. Az állandó tagok közül ketten támogatták, hárman ellenezték. Lana Nusseibeh hét támogató és hat elutasító jelzést kapott, két ország nem foglalt állást, miközben a nagyhatalmak közül három ellenezte. Carolyn Rodrigues Birkett hat-hat támogató és ellenző jelzést szerzett, három ország nem nyilvánított véleményt.
A másik két jelölt még rosszabbul szerepelt: Olara Otunnu mindössze három támogató jelzést kapott, tizenkét ország ellenezte, az öt állandó tag közül pedig egyik sem támogatta. Feridun Hadi Sinirlioglu öt támogató és tíz ellenző jelzéssel zárta a fordulót.
Ezzel pedig tovább nőhetett Orbán Viktor esélye. A Wall Street Journal korábbi értesülése szerint Donald Trump arra biztatta a volt magyar miniszterelnököt, hogy induljon az ENSZ-főtitkári posztért, és Oroszország, valamint Kína támogatása is felmerült. A három nagyhatalom november 19-i közös nyilatkozata pedig igen érdekes ebből a szempontból, mivel elkötelezték magukat az ENSZ megújítása mellett.
A történethez fontos részlete azonban, hogy a korábbi miniszterelnök egy november 12-i interjújában azt mondta, hogy a posztra vonatkozó kérdés nem időszerű.
Hozzátette azt is, hogy bárhová sodorja az élet, magyar marad, és a hazájáért fog dolgozni. Orbán Viktor jelenleg nem szerepel a hivatalos listán, és egyelőre egyetlen ország sem jelentette be, hogy jelölné. Az Egyesült Államok a Biztonsági Tanács állandó tagjaként nem állíthat jelöltet, Magyarország pedig aligha vállalná ezt a szerepet, így egy harmadik országnak kellene kezdeményeznie. Ráadásul a francia külügyminiszter már jelezte, hogy ellenzi az ötletet. A jelenlegi főtitkár, António Guterres mandátuma egyébként december 31-én jár le.