Az ENSZ jövőjéről és a világszervezet megreformálásának lehetőségeiről is tárgyalt Donald Trump amerikai, Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a sencseni találkozójukon. Putyin a megbeszélést követően újságíróknak arról beszélt, hogy mindhárom ország állandó tagja az ENSZ Biztonsági Tanácsának, ezért különösen fontosnak tartják a szervezet hatékonyságának növelését.

Az ENSZ átalakításáról is beszélt Putyin orosz elnök az amerikai és a kínai kollégájával tartott találkozót követően (képünkön Orbán Viktorral)

Fotó: AFP

Átalakítaná az ENSZ működését az orosz elnök

Az orosz elnök szerint az ENSZ működését a mai világ kihívásaihoz kell igazítani. Mint fogalmazott, mindhárom vezető egyetért abban, hogy a világszervezet munkáját a jelenlegi nemzetközi viszonyokhoz kell alakítani.

A találkozó után a három ország közös dokumentumot is elfogadott, amelyben vállalták, hogy támogatják az ENSZ reformját annak érdekében, hogy a szervezet hatékonyabban reagálhasson a globális kihívásokra, és teljesíthesse alapvető küldetését, a nemzetközi béke és biztonság fenntartását.

A nyilatkozatban a nukleáris kockázatok csökkentéséről is megállapodtak.

Megerősítették azt az alapelvet, hogy nukleáris háborút nem lehet megnyerni, ezért annak soha nem szabad kirobbannia.

Emellett párbeszédet kezdeményeznének a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról. A dokumentum kitér az energiabiztonságra, a stabil energiaáramlás fenntartására és a finomított kőolajtermékek kínálatának növelésére is.

Orbán Viktor ENSZ-főtitkári esélyei miatt is érdekes a fejlemény

Putyin helyzetértékelése nem csupán a nagyhatalmi viszonyok alakulása miatt érdekes. Az ENSZ reformjának kérdése az új főtitkár személye szempontjából is jelentős lehet, különösen annak fényében, hogy Orbán Viktor neve is felmerült a lehetséges jelöltek között.

Mint arról korábban beszámoltunk, a volt magyar miniszterelnök néhány nappal ezelőtt még nem tartotta időszerűnek, hogy konkrét választ adjon az esetleges ENSZ-főtitkári jelölésével kapcsolatos kérdésekre. Ez felvetette annak lehetőségét, hogy valamilyen nemzetközi fejleményre vár, mielőtt állást foglalna.

A mostani háromoldalú találkozó és az azt követő közös nyilatkozat ilyen szempontból fontos fejlemény lehet.

A három legnagyobb geopolitikai súlyú hatalom vezetője ugyanis egyértelművé tette: a következő időszakban az ENSZ átalakítása is napirenden lehet.

Orbán Viktor esetleges jelöltsége azért kapcsolódhat ehhez a folyamathoz, mert a mellette szóló érvelések egyik fontos eleme éppen a nemzetközi konfliktusokban vállalt közvetítői szerepe, illetve a béke és biztonság kérdésében képviselt álláspontja. A nagyhatalmak mostani nyilatkozata ugyanakkor nem jelent támogatást a magyar politikus esetleges jelöléséhez, és a három elnök nem nevezett meg lehetséges utódot sem.