Putyin nyilatkozatot tett az ENSZ átalakításáról, ez Orbán Viktornak is fontos lehet: „Meg kell tennünk”
Az ENSZ jövőjéről és a világszervezet megreformálásának lehetőségeiről is tárgyalt Donald Trump amerikai, Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a sencseni találkozójukon. Putyin a megbeszélést követően újságíróknak arról beszélt, hogy mindhárom ország állandó tagja az ENSZ Biztonsági Tanácsának, ezért különösen fontosnak tartják a szervezet hatékonyságának növelését.
Átalakítaná az ENSZ működését az orosz elnök
Az orosz elnök szerint az ENSZ működését a mai világ kihívásaihoz kell igazítani. Mint fogalmazott, mindhárom vezető egyetért abban, hogy a világszervezet munkáját a jelenlegi nemzetközi viszonyokhoz kell alakítani.
A találkozó után a három ország közös dokumentumot is elfogadott, amelyben vállalták, hogy támogatják az ENSZ reformját annak érdekében, hogy a szervezet hatékonyabban reagálhasson a globális kihívásokra, és teljesíthesse alapvető küldetését, a nemzetközi béke és biztonság fenntartását.
A nyilatkozatban a nukleáris kockázatok csökkentéséről is megállapodtak.
Megerősítették azt az alapelvet, hogy nukleáris háborút nem lehet megnyerni, ezért annak soha nem szabad kirobbannia.
Emellett párbeszédet kezdeményeznének a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról. A dokumentum kitér az energiabiztonságra, a stabil energiaáramlás fenntartására és a finomított kőolajtermékek kínálatának növelésére is.
Orbán Viktor ENSZ-főtitkári esélyei miatt is érdekes a fejlemény
Putyin helyzetértékelése nem csupán a nagyhatalmi viszonyok alakulása miatt érdekes. Az ENSZ reformjának kérdése az új főtitkár személye szempontjából is jelentős lehet, különösen annak fényében, hogy Orbán Viktor neve is felmerült a lehetséges jelöltek között.
Mint arról korábban beszámoltunk, a volt magyar miniszterelnök néhány nappal ezelőtt még nem tartotta időszerűnek, hogy konkrét választ adjon az esetleges ENSZ-főtitkári jelölésével kapcsolatos kérdésekre. Ez felvetette annak lehetőségét, hogy valamilyen nemzetközi fejleményre vár, mielőtt állást foglalna.
A mostani háromoldalú találkozó és az azt követő közös nyilatkozat ilyen szempontból fontos fejlemény lehet.
A három legnagyobb geopolitikai súlyú hatalom vezetője ugyanis egyértelművé tette: a következő időszakban az ENSZ átalakítása is napirenden lehet.
Orbán Viktor esetleges jelöltsége azért kapcsolódhat ehhez a folyamathoz, mert a mellette szóló érvelések egyik fontos eleme éppen a nemzetközi konfliktusokban vállalt közvetítői szerepe, illetve a béke és biztonság kérdésében képviselt álláspontja. A nagyhatalmak mostani nyilatkozata ugyanakkor nem jelent támogatást a magyar politikus esetleges jelöléséhez, és a három elnök nem nevezett meg lehetséges utódot sem.
Putyin egy másik fontos bejelentést is tett: megköszönte Trumpnak a meghívást a december 14–15-én Miamiban rendezendő G20-csúcstalálkozóra. Az orosz elnök ugyanakkor jelezte, hogy személyes részvételéről még nem döntött, mert elsősorban az oroszországi belpolitikai feladatokat kell figyelembe vennie. Hozzátette, hogy Oroszország mindenképpen magas szinten képviselteti majd magát a találkozón.